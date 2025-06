60 triệu lượt xem drama sao nữ vứt áo fan tặng, chê bị nấm mốc: Diễn sâu đến sợ, tụt trăm nghìn follower cũng đáng

Đối với cộng đồng đam mê nhạc US - UK, Doja Cat không còn là cái tên quá xa lạ. Vụt sáng trở thành hiện tượng nhờ bản hit Say So “đội nóc” nền tảng TikTok, Doja Cat từng bước khẳng định vị thế của 1 rapper nữ trẻ hàng đầu với liên tiếp hit album như Hot Pink, Planet Her và Scarlet. Nổi tiếng là vậy nhưng phát ngôn và hành động của cô nàng vướng không ít tranh cãi trong quá khứ.

Doja hiện là rapper nữ nổi bật nhất nhì thị trường US - UK

Mới đây, MXH lại được phen xôn xao trước ồn ào đấu tố giữa Doja Cat và 1 bạn fan tên là Pablo Tamayo - 1 influencer sở hữu 400 nghìn follower trên TikTok. Chuyện là, vào đầu tháng 6, Pablo đăng tải đoạn video vô tình bắt gặp Doja bên ngoài 1 sự kiện. Anh chàng tỏ ra phấn khích, hào hứng khi chào hỏi nữ rapper. Anh chàng cao hứng cởi bỏ chiếc áo ba lỗ và tặng Doja như 1 món quà. Sau đó là những lần Pablo và Doja cao hứng trò chuyện, ôm ấp và thơm má nhau.

Đoạn video khiến tranh cãi giữa Doja Cat và Pablo bị thổi bùng lên

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Doja không “nổi khùng” trên X (Twitter cũ) 1 tuần sau hôm đó. Cô nàng tweet 2 bài đăng với nội dung: “Tóm lại, chị sẽ cười thân thiện với cưng nhưng không vì thế mà chị để cưng thoải mái đùa giỡn, đụng chạm chị. Thành thật mà nói, chị nghĩ chị phải tự đứng lên bảo vệ bản thân. Cưng còn không biết tên chị là gì mà đã lần tới sờ soạng, ôm hôn. Như thế thật sự rất điên ý. Nhân tiện, chị vứt cái áo bị nấm mốc đó đi rồi”.

Cô nàng lật mặt trên X, cho rằng những hành động của Pablo khiến cô khó chịu

Dù đã xoá 2 tweet ngay sau đó nhưng dân tình đã kịp chụp lại làm bằng chứng, tố cô nàng đối xử thô lỗ với người hâm mộ của mình. Bài đăng tổng hợp lại toàn cảnh câu chuyện này hiện đã thu về hơn 70 triệu lượt xem. Đáng chú ý, trong đoạn video, Doja luôn tỏ ra vui vẻ, tương tác trò chuyện với Pablo như thể cô rất hứng thú với những gì đang diễn ra. Người xem có thể thấy phản ứng hoá học giữa 2 người xa lạ vẫn rất ấm áp và dễ thương.

Doja luôn tỏ ra vui vẻ, tương tác trò chuyện với Pablo như thể cô rất hứng thú với những gì đang diễn ra

Netizen sốc nặng trước độ thảo mai của Doja, cho rằng cô nàng biết diễn sâu để chiều lòng người hâm mộ, nhưng thực chất là chả hề quan tâm gì đến họ. Vì quá phũ phàng, Pablo đã cập nhật hình ảnh chiếc áo anh mua từ BST Scarlet của Doja, đính kèm với dòng caption: “Tôi cũng đã vứt chiếc áo nấm mốc này đi rồi” như 1 cách cà khịa đến nữ rapper.

Pablo đăng story chiếc áo Scarlet cà khịa Doja

Vụ lùm xùm này thổi bùng tranh cãi về ranh giới giữa người nổi tiếng và fan. Một số người cho rằng phản ứng của Doja cho thấy áp lực người nghệ sĩ phải luôn tỏ ra gần gũi, hòa đồng, trong khi số khác chỉ trích cô nàng quá thẳng thắn, gây mất lòng fan. Doja không ít lần lên tiếng rạch ròi về hành vi “quá đà”, “ảo tưởng” của fan, rằng họ sẽ có quyền phát ngôn, hành động thân thiết với cô. Tuy nhiên, phản ứng của số đông khán giả vẫn là bức xúc, cho rằng Doja là 1 người vô ơn, không biết trân trọng tình cảm từ người hâm mộ.

Nhiều ý kiến tin rằng cả 2 đều có lỗi và… đều không có lỗi. Sự việc đáng ra sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như Doja giữ khoảng cách với Pablo ngay từ đầu nếu cô cảm thấy khó chịu. Nếu Doja biết giữ khoảng cách, chắn chắn Pablo cũng sẽ làm điều tương tự. Chung quy lại, Pablo quá vô tư còn Doja quá “cả nể”. Có ý kiến cho rằng Doja “dở chứng” là dấu hiệu cô nàng sẽ tái xuất với album mới, bởi cô nàng đã từng bị lên án với lý do tương tự về thái độ trong quá khứ.

Doja ngay từ đầu không giữ khoảng cách, còn Pablo thì quá vô tư

Trở lại tháng 7/2023, khi Doja đang nhá hàng cho album Scarlet, một fan yêu cầu cô nàng nói lời yêu thương như nhiều nghệ sĩ khác, kiểu “tôi yêu bạn nhiều lắm”. Nhưng Doja chỉ lạnh lùng đáp lại là: “Tôi không nói lời yêu thương vì tôi chẳng biết mấy người là ai”. Một fan nhảy vào phản pháo: “Chúng tôi cũng không biết bạn, nhưng chúng tôi đã ủng hộ cô qua bao drama và nhiều năm qua. Không có fan, cô sẽ chẳng là gì!” Doja không ngại “đốp chát” lại: “Chẳng ai ép buộc gì mấy người, sao lại nói chuyện với tôi như mẹ tôi vậy? Các người nói chuyện như kẻ điên vậy!” Những lời nói “xát muối” gây sốc khiến fan càng thêm bức xúc, cho rằng cô xem nhẹ công sức họ bỏ ra để stream nhạc, mua vé concert và bảo vệ cô trên MXH.

Doja từng dính tranh cãi lớn vì phát ngôn không cần fan

Trong một buổi phỏng vấn vào tháng 12/2023, Doja phủ nhận mọi cáo buộc thù ghét fan, nói rằng cô chưa bao giờ trực tiếp bảo "tôi không cần người hâm mộ". Cô lên tiếng giải thích: "Mọi người hay hiểu sai lời tôi nói. Tôi thích đùa giỡn như kiểu meme ý, ai hiểu thì hiểu, còn không thì tôi không cần phải nói thêm gì nhiều". Sau khi tụt mất vài ngăm nghìn follower trên Instagram, Doja chia sẻ: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thanh lọc được từng ấy người. Vì điều đó giúp tôi có thể kết nối với những fan thực sự yêu mến con người thật của tôi".

Không ít giả thuyết đồn thổi rằng những phát ngôn, hành vi ngông cuồng đó thực chất xuất phát từ Scarlet - bản ngã ma quỷ của Doja. Scarlet cũng là chủ đề chính xoay quanh album cùng tên. Trong Scarlet, Doja Cat tự ví mình như một con “quái vật” – không mang định nghĩa đáng sợ, mà là một thế lực sáng tạo, phá bỏ mọi giới hạn mà người khác đặt lên cô. Cô từng chia sẻ trên Instagram Live: “Scarlet là tôi khi không còn quan tâm ai nghĩ gì. Tôi muốn làm nhạc thật, sống thật, và đập tan mọi kỳ vọng”.

Không ít giả thuyết đồn thổi rằng những phát ngôn, hành vi ngông cuồng đó thực chất xuất phát từ Scarlet - bản ngã ma quỷ của Doja

Tên Scarlet được lấy cảm hứng từ nhân vật Scarlet Witch trong vũ trụ Marvel – một nhân vật đầy quyền lực nhưng cũng mang nhiều mâu thuẫn nội tâm. Doja cũng bật mí rằng Scarlet tượng trưng cho máu, đam mê, và sự tái sinh. Album Scarlet chính là hành trình cô “lột xác”, từ một ngôi sao pop bị gắn mác “công nghiệp” sang một nghệ sĩ rap sắc bén hơn, tự do thể hiện cái tôi nghệ thuật.