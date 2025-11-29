Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6.000 máy bay A320 phải sửa gấp sau sự cố mất kiểm soát do bão Mặt Trời

29-11-2025 - 08:36 AM | Tài chính quốc tế

6.000 máy bay Airbus A320 – mẫu bán chạy nhất thế giới phải bảo trì khẩn cấp sau khi Airbus cảnh báo bão Mặt Trời có thể gây lỗi hệ thống điều khiển.

Trong thông báo mới, Airbus cảnh báo bức xạ mặt trời cường độ mạnh có thể làm sai lệch dữ liệu quan trọng của hệ thống điều khiển bay trên các mẫu A319, A320 và A321. Hiện có khoảng 6.000 máy bay A320 trên toàn thế giới cần được cập nhật.

Vấn đề được nhận diện sau sự cố ngày 30/10 trên chuyến bay JetBlue 1230 (A320) hành trình từ Cancun (Mexico) đến Newark (Mỹ), khi máy bay đột ngột mất độ cao buộc tổ bay phải hạ cánh khẩn xuống Tampa, Florida. Khoảng 15 hành khách đã phải nhập viện.

6.000 máy bay A320 phải sửa gấp sau sự cố mất kiểm soát do bão Mặt Trời- Ảnh 1.

Hãng Mỹ sửa gấp 6.000 máy bay sau sự cố mất kiểm soát trong bão Mặt Trời. (Ảnh minh họa)

Sau điều tra, Airbus đã phát hành thông báo “Alert Operators Transmission” gửi tới các hãng hàng không, khẳng định sự cố vừa qua là trường hợp duy nhất được ghi nhận nhưng hãng chủ động phối hợp với nhà chức trách để xử lý “trong tinh thần ưu tiên an toàn tuyệt đối”.

Do A320 sử dụng hệ thống điều khiển fly-by-wire – mọi thao tác của phi công đều truyền qua máy tính trước khi tác động lên các bề mặt điều khiển, việc sai lệch dữ liệu có thể dẫn tới phản ứng bất thường của máy bay.

Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) đã ban hành chỉ thị an toàn, yêu cầu toàn bộ máy bay A320 nằm trong diện ảnh hưởng phải được cập nhật và sửa lỗi trước khi tiếp tục khai thác. Việc nâng cấp phần mềm dự kiến mất khoảng 2 giờ cho mỗi máy bay.

American Airlines cho biết khoảng 340 máy bay của hãng phải nâng cấp và phần lớn sẽ được hoàn tất trong hai ngày tới. Dù có thể xảy ra tình trạng chậm chuyến, hãng khẳng định đang nỗ lực “hạn chế tối đa việc hủy chuyến”, nhất là giai đoạn cao điểm khách trở về sau kỳ nghỉ.

Delta Air Lines thông tin rằng chưa đến 50 chiếc A321neo của hãng thuộc diện ảnh hưởng và toàn bộ sẽ được sửa chữa xong trước sáng 29/11 (giờ địa phương).

United Airlines và Southwest Airlines cho biết họ không khai thác các dòng máy bay nằm trong diện phải cập nhật. JetBlue hiện chưa phản hồi yêu cầu thông tin của CNN về kế hoạch sửa chữa.

Airbus nhấn mạnh toàn bộ việc nâng cấp phần mềm chỉ là biện pháp phòng ngừa, nhằm loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn do hoạt động Mặt Trời gia tăng bất thường trong thời gian gần đây.

Rơi máy bay chở hàng cứu trợ sau bão ở Mỹ, người trên khoang đều thiệt mạng

Theo Phương Anh

VTCnews

