65% doanh nghiệp Việt đã dùng AI để nhắn tin tự động cho khách hàng

02-10-2025 - 10:42 AM | Kinh tế số

Ứng dụng AI trong giao tiếp với khách hàng đang trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt thông qua các nền tảng nhắn tin tự động như chatbot và click-to-message.

65% doanh nghiệp Việt đã dùng AI để nhắn tin tự động cho khách hàng- Ảnh 1.

Theo khảo sát do Deloitte Access Economics thực hiện năm 2024, 65% doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng công cụ nhắn tin tự động tích hợp AI để giao tiếp với khách hàng – tỷ lệ cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Con số này vượt xa các thị trường lân cận như Indonesia (58%), Malaysia (52%) hay Thái Lan (50%).

65% doanh nghiệp Việt đã dùng AI để nhắn tin tự động cho khách hàng- Ảnh 2.

Các công cụ như chatbot và tự động hóa trả lời tin nhắn không chỉ giúp doanh nghiệp phản hồi khách hàng theo thời gian thực, mà còn giảm chi phí nhân sự, tăng hiệu quả bán hàng và cải thiện mức độ hài lòng của người tiêu dùng. Gần một nửa doanh nghiệp được hỏi (47%) cho biết họ đang dùng công cụ này thường xuyên trong vận hành hàng ngày, trong khi một lượng tương đương (34%) đang có kế hoạch triển khai trong tương lai gần.

65% doanh nghiệp Việt đã dùng AI để nhắn tin tự động cho khách hàng- Ảnh 3.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ số hóa nhanh và mức độ sẵn sàng cao cho AI. 93% doanh nghiệp SME tại Việt Nam khẳng định đã áp dụng công nghệ AI trong quy trình vận hành, trong đó 66% sử dụng AI để giao tiếp với khách hàng, 63% để tiếp cận khách hàng trong nước và 56% để hiểu rõ nhu cầu người dùng.

Việc áp dụng AI vào các nền tảng nhắn tin không chỉ mang tính chất công nghệ, mà còn thể hiện sự thay đổi tư duy trong cách doanh nghiệp xây dựng trải nghiệm khách hàng. Theo báo cáo, 91% doanh nghiệp Việt tin rằng các công cụ nền tảng số như AI giúp nâng cao hiệu quả giao tiếp, và 92% đồng tình rằng đây là yếu tố then chốt để tăng năng suất làm việc.

65% doanh nghiệp Việt đã dùng AI để nhắn tin tự động cho khách hàng- Ảnh 4.

Tuy vậy, quá trình ứng dụng AI cũng đối mặt với nhiều rào cản, trong đó 69% doanh nghiệp lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu, 32% thiếu nhân sự có kỹ năng phù hợp và 37% gặp khó khăn về chi phí đầu tư ban đầu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực kỹ thuật, chuẩn hóa hạ tầng dữ liệu và cải thiện chính sách bảo mật để AI có thể phát huy tối đa giá trị.

Trong bối cảnh công nghệ đang định hình lại mọi khía cạnh của tương tác khách hàng, việc doanh nghiệp Việt chủ động tận dụng các công cụ AI như nhắn tin tự động không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.

Theo Bình Minh

VTV

