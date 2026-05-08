7 chàng trai là ngoại lệ quốc gia: Được Tổng thống tiếp đón, 50.000 người tập trung chào mừng, 2.1 triệu người chờ mua vé concert

BTS được tiếp đón trọng thể ở Mexico

Ngày 7/5, BTS vừa có vinh dự đặc biệt khi gặp gỡ Claudia Sheinbaum tại Cung điện Quốc gia Mexico. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của làn sóng Kpop tại khu vực Mỹ Latinh, khi một nhóm nhạc thần tượng không chỉ được tiếp đón như nghệ sĩ quốc tế mà còn được xem như những “đại sứ văn hóa” thực thụ.

BTS trong chuyến thăm Cung điện Quốc gia Mexico và gặp gỡ 50 nghìn fan:

Trong cuộc gặp gỡ chính thức, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã dành nhiều lời khen cho sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS, đặc biệt là khả năng kết nối giới trẻ thông qua âm nhạc và những thông điệp tích cực. Bà chia sẻ: “Tôi vui mừng chào đón một trong những nhóm nhạc được giới trẻ Mexico yêu thích nhất: BTS. BTS là một nhóm nhạc luôn mang thông điệp về tình bạn, hòa bình và tình yêu. Âm nhạc và những giá trị tốt đẹp của họ đã gắn kết tình hữu nghị giữa Mexico và Hàn Quốc”.

Không chỉ dừng lại ở cuộc gặp mang tính ngoại giao, Tổng thống Mexico còn bày tỏ hy vọng BTS sẽ tổ chức thêm nhiều concert tại đất nước này trong tương lai. Điều đó cho thấy quy mô ảnh hưởng của nhóm đã vượt khỏi khuôn khổ âm nhạc đơn thuần để trở thành một hiện tượng văn hóa mang tính quốc gia.

BTS chụp ảnh cùng Tổng thống Mexico

BTS hiện là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất từng có vinh dự diện kiến Tổng thống Claudia Sheinbaum và được đặt chân vào khu vực đặc biệt của Cung điện Quốc gia sau khi đến Mexico tổ chức concert. Đi cùng sự kiện này là một đặc quyền chưa từng có tiền lệ: BTS được giao lưu trực tiếp với khoảng 50.000 người hâm mộ tập trung tại quảng trường Zócalo.

Khoảnh khắc 7 thành viên bước ra ban công cung điện, vẫy tay chào biển người phủ kín quảng trường đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Nhiều fan không giấu được xúc động trước giây phút thần tượng xuất hiện giữa không gian mang tính biểu tượng của Mexico. Một người hâm mộ nữ thậm chí bật khóc ngay khi nhìn thấy nhóm.

BTS đang trở thành “ngoại lệ quốc gia” tại Mexico

Có thể nói, BTS đang trở thành “ngoại lệ quốc gia” tại Mexico. Việc một nhóm nhạc Kpop được tiếp đón theo nghi thức cấp cao, đồng thời xuất hiện tại quảng trường trung tâm lịch sử trước hàng chục nghìn người dân là điều hiếm khi xảy ra với bất kỳ nghệ sĩ quốc tế nào. Truyền thông Mexico cũng đồng loạt đưa tin trực tiếp về sự kiện trên nhiều kênh truyền hình và nền tảng đại chúng.

2.1 triệu người chờ mua vé concert BTS ở Mexico

Việc BTS đổ bộ Mexico trong khuôn khổ World Tour 2026 đang tạo ra một “cơn địa chấn” thực sự tại khu vực Mỹ Latinh. Chỉ riêng giai đoạn mở bán vé đã đủ để thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử concert tại quốc gia này. Theo dữ liệu từ Ticketmaster, số lượng người truy cập phòng chờ ảo để săn vé cho 3 đêm diễn tại Estadio GNP Seguros dao động từ 1,1 triệu đến 2,1 triệu người. Đây được xem là một trong những cuộc cạnh tranh vé concert khốc liệt nhất lịch sử Mexico.

Toàn bộ vé cho các đêm diễn ngày 7, 9 và 10/5/2026 đã bị bán sạch chỉ sau 37 phút. Với lượng vé cung ứng khoảng 136.000 - 150.000 vé cho cả 3 đêm, tỷ lệ chọi quá lớn khiến hàng triệu người hâm mộ rơi vào cảnh “trắng tay”. Trên thị trường chợ đen, giá vé bị đẩy lên hơn 5.300 USD. Sức nóng của concert BTS thậm chí còn dẫn đến sự can thiệp chưa từng có từ phía chính phủ Mexico. Tổng thống Claudia Sheinbaum đã gửi thư ngoại giao tới phía Hàn Quốc, đề nghị xem xét tổ chức thêm concert hoặc ít nhất là phát sóng trực tiếp bên ngoài sân vận động để phục vụ hàng triệu người trẻ không thể mua được vé.

Theo nhiều nguồn tin, phía HYBE và chính phủ Hàn Quốc cũng đã phản hồi tích cực về việc nghiên cứu mở rộng các hoạt động hỗ trợ fan tại Mexico trong thời gian nhóm lưu diễn. Không chỉ là câu chuyện bán vé, sự kiện lần này còn đánh dấu màn tái xuất đầy quyền lực của BTS sau thời gian tạm ngưng hoạt động nhóm vì nghĩa vụ quân sự. Mexico vốn đã là một trong những thị trường có cộng đồng ARMY cuồng nhiệt nhất thế giới, và lần trở lại này càng củng cố vị thế “báu vật quốc gia” của BTS.

Hôm nay (7/5/2026) cũng chính là đêm diễn mở màn của BTS tại Mexico City

Với quy mô sân vận động khổng lồ cùng hiệu ứng truyền thông đang bùng nổ, concert được dự đoán sẽ tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục về doanh thu lẫn độ phủ sóng tại khu vực Mỹ Latinh.

BTS và loạt sự kiện cộng đồng gây bão

Hình ảnh 50.000 người tập trung trước Cung điện Quốc gia Mexico chỉ để nhìn thấy BTS trong vài phút khiến nhiều khán giả nhớ ngay đến sự kiện Jung Kook “đánh úp” Times Square vào cuối năm 2023. Tối 9/11/2023 theo giờ Mỹ, Jung Kook bất ngờ xuất hiện tại sân khấu TSX Entertainment - sân khấu “lơ lửng” nằm giữa màn hình LED khổng lồ cao 46 tầng ngay trung tâm Quảng trường Thời đại. Điều đặc biệt là buổi diễn chỉ được xác nhận chính thức khoảng 30 phút trước giờ bắt đầu. Tuy nhiên, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về khu vực này từ trước chỉ dựa trên những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

Jung Kook trong sự kiện quảng bá album Golden ở Times Square

Ước tính có hàng chục nghìn người phủ kín Times Square để theo dõi màn trình diễn kéo dài khoảng 19 phút. Cảnh sát New York thậm chí phải phong tỏa nhiều tuyến phố nhằm đảm bảo an toàn. Bên cạnh đám đông trực tiếp, buổi diễn còn thu hút hơn 280.000 người xem livestream cùng lúc trên YouTube và Twitch.

Jung Kook bất ngờ vì đám đông tập hợp quá nhanh

Sự kiện chỉ được thông báo trước 30 phút nhưng cả Times Square được Army vây kín để xem Jung Kook

Trong màn trình diễn này, Jung Kook lần lượt mang đến các ca khúc trong album solo đầu tay GOLDEN như Standing Next to You, 3D, Seven hay Please Don’t Change. Tiếng hò reo vang dội đến mức át cả âm nhạc, biến một sự kiện pop-up miễn phí thành khung cảnh chẳng khác gì concert quy mô sân vận động. Jung Kook cũng trở thành nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử, sau Post Malone, được biểu diễn trên sân khấu TSX đặc biệt này. Khoảnh khắc ấy thường được fan nhắc lại như minh chứng rõ nhất cho danh hiệu “Pop Boy” thế hệ mới của nam thần tượng.

Trước Mexico và Times Square, BTS từng tạo nên một trong những concert miễn phí nổi tiếng nhất lịch sử Kpop với đêm diễn Yet To Come in BUSAN tại Sân vận động chính Asiad Busan vào ngày 15/10/2022. Concert này không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc mà còn đóng vai trò chiến dịch quảng bá cho việc đăng cai World Expo 2030 của Hàn Quốc. Khoảng 50.000 khán giả đã trực tiếp lấp đầy sân vận động, trong khi thêm khoảng 12.000 người theo dõi qua màn hình lớn tại cảng Busan và bãi biển Haeundae.

Điều gây choáng váng hơn cả là quy mô trực tuyến. Concert ghi nhận tới 49,07 triệu lượt xem live trên Weverse cùng người xem đến từ 229 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phố Busan khi ấy thậm chí biến thành “Boraland” khi hàng loạt địa danh nổi tiếng được nhuộm tím để chào đón BTS và cộng đồng ARMY. Đây cũng là concert cuối cùng đầy đủ 7 thành viên trước khi nhóm bước vào giai đoạn nhập ngũ. Màn trình diễn Run BTS lần đầu tiên xuất hiện cùng lời hứa “Yet To Come” đã biến đêm diễn thành một ký ức khó quên với người hâm mộ toàn cầu.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tái hợp, BTS tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng sự kiện miễn phí BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG tại Quảng trường Gwanghwamun hôm 21/3/2026.

BTS tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng sự kiện miễn phí BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG tại Quảng trường Gwanghwamun hôm 21/3/2026

Các cơ quan chức năng Seoul áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như đóng ga tàu điện, phong tỏa nhiều khu vực lân cận và liên tục phát cảnh báo quá tải. Sau cùng, sự kiện được chính quyền thành phố Seoul công bố có khoảng khoảng 76.000 người. Theo nhiều đánh giá, nếu không có các biện pháp “đóng băng” giao thông quá sớm, lượng người đổ về trung tâm Seoul hoàn toàn có thể vượt mốc 100.000 người. Dẫu vậy, việc tổ chức thành công một concert miễn phí cho 40 nghìn khán giả ngay giữa thủ đô vẫn được xem là kỳ tích về mặt hậu cần lẫn an ninh.

BTS và biển Army giữa lòng Seoul

Seoul phong tỏa Gwanghwamun cho sự kiện miễn phí của BTS

Từ Busan, Seoul, New York cho đến Mexico City, BTS đang cho thấy họ không còn đơn thuần là một nhóm nhạc nổi tiếng. Mỗi lần xuất hiện của 7 chàng trai đều có khả năng biến một quảng trường thành lễ hội văn hóa, khiến chính quyền phải vào cuộc điều phối và tạo ra những khoảnh khắc mang tính biểu tượng vượt xa giới hạn của Kpop.

BTS đang tạo nên lịch sử mới với world tour ARIRANG 100% stadium trên toàn cầu

Ảnh: Yonhap News/Weverse