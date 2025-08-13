7 cổ phiếu có thể hút hơn 1,1 tỷ USD vốn ngoại khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã chỉ ra các yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán trong tháng 8. Theo chiều hướng tích cực, các chính sách hỗ trợ như mặt bằng lãi suất ở múc thấp, thúc đẩy tín dụng, đầu tư hạ tầng và đầu tư công, vẫn sẽ là yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp và dòng tiền trong nước.

Bên cạnh đó, BVSC cho rằng mức thuế đối ứng 20% của Mỹ đối với Việt Nam ở mức không bất lợi hơn so với các quốc gia khác, giúp duy trì tính cạnh ranh của hàng hóa xuất khẩu. Tâm lý thị trường sẽ ổn định hơn; do môi trường bên ngoài bớt bất ổn sẽ giúp duy trì dòng tiền trong thị trường chứng khoán.

Bộ phận phân tích này kỳ vọng doanh nghiệp dần thích ứng với môi trường thuế quan mới. Nhóm ngành xuất khẩu (dệt may, gỗ, thủy sản…) có thể chứng kiến tăng trưởng lợi nhuận kém tích cực trong nửa sau 2025. Các ngành ảnh hưởng gián tiếp (ngân hàng, tiêu dùng,…) vẫn sẽ được hỗ trợ nhờ các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.

Sau khi đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh, BVSC cho rằng thị trường sẽ có sự phân hóa, dòng tiền sẽ có sự tập trung vào các nhóm ngành hưởng lơi từ chính sách hỗ trợ, và hưởng lợi từ mức thuế quan mới.

Ngoài ra, FTSE sẽ công bố xếp hạng thị trường ngày 7/10/2025, có thể giúp cho các mã hưởng lợi từ kỳ vọng nâng hạng. Một tác động tích cực dễ nhận thấy là dòng tiền ngoại hàng tỷ USD có thể sẽ đổ vào thị trường, thông qua các ETF track theo chỉ số của FTSE. Theo tính toán của BVSC, hơn 1,1 tỷ USD dự kiến sẽ đổ vào các cổ phiếu VCB, VIC, VHM, HPG, FPT, VNM, MSN.

Nâng hạng là một trong những mục tiêu quan trọng nhất đối với chứng khoán Việt Nam hiện nay. Thủ tướng mới đây đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.

Thực tế, sau nhiều nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí cả về quy định và hạ tầng kỹ thuật, chứng khoán Việt Nam được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá có khả năng cao sẽ được FTSE nâng hạng ngay trong năm nay. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho thấy sự tự tin vào khả năng Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 10.

Mặc dù có nhiều luồng thông tin tích cực nhưng BVSC cũng lưu ý nhà đầu tư về một số thách thức đến từ yếu tố bên ngoài. Theo đó, dữ liệu việc làm kém tích cực trong tháng 7 cho thấy rủi ro có thể tăng lên với nền kinh tế Mỹ. Điều này có thể gia tăng tâm lý thận trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa Mỹ có thể tăng trưởng chậm lại do tác động từ thuế quan có thể gây ảnh hưởng tiêu tới một số nhóm hàng xuất khẩu.