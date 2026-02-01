Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 hành vi vi phạm về đất đai có thể bị khởi tố, người dân cần lưu ý

01-02-2026 - 17:05 PM | Bất động sản

Đây được coi là bước siết chặt kỷ cương quản lý đất đai, nhằm ngăn chặn tình trạng dự án treo, đất bỏ hoang và thất thoát nguồn lực phát triển.

Thông tư liên tịch số 11/2025 do 11 Bộ, ngành Trung ương ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 25/1, hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điều 8 của Thông tư này nêu những dấu hiệu vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai và các tài nguyên khác có khả năng gây lãng phí.

Trong đó, 7 nhóm hành vi đáng chú ý gồm:

Thứ nhất , lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tài nguyên trái quy định pháp luật, dẫn đến việc sử dụng kém hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Thứ hai, gây ô nhiễm, hủy hoại đất đai, tài nguyên, môi trường, nguồn năng lượng quốc gia, làm suy giảm giá trị sử dụng, trữ lượng hoặc khả năng khai thác, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Thứ ba , giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi đất, thu hồi rừng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không phù hợp quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, dẫn đến lãng phí tài nguyên và thất thoát tài sản Nhà nước.

Thứ tư , sử dụng đất không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn quy định, để đất bỏ hoang, sử dụng sai công năng gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Thứ năm , khai thác tài nguyên, khoáng sản không đúng nội dung giấy phép hoặc không có giấy phép, tổ chức hoạt động khai thác trái quy định, làm thất thoát, lãng phí tài nguyên.

Thứ sáu , không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định, làm giảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, gây lãng phí tài sản công.

Thứ bảy , chậm xác định giá đất, chậm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, hoặc xác định không đúng quy định, dẫn đến thất thu ngân sách, gây lãng phí nguồn lực tài chính từ đất đai.

7 hành vi vi phạm về đất đai có thể bị khởi tố, người dân cần lưu ý- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa).

Thông tư liên tịch số 11/2025 cũng quy định nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thanh tra, kiểm toán, giám định, định giá tài sản trong việc xác định hậu quả lãng phí.

Việc xem xét trách nhiệm hình sự được thực hiện trên cơ sở mức độ thiệt hại, hậu quả gây ra và các yếu tố liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/1/2026.

Thông tin trên Thanh Niên, các chuyên gia bất động sản cho rằng, Thông tư liên tịch số 11/2025 không chỉ mang tính hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan tố tụng, mà còn tạo ra khung pháp lý ràng buộc mạnh mẽ đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản, các tổ chức được giao đất, thuê đất và cả cá nhân sử dụng đất.

Quy định mới cũng sẽ tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các hành vi gây lãng phí theo Bộ luật Hình sự. Đây là bước siết chặt kỷ cương quản lý đất đai, nhằm ngăn chặn tình trạng dự án treo, đất bỏ hoang và thất thoát nguồn lực phát triển.

Như vậy, việc lãng phí đất đai, nếu gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ không còn dừng ở xử phạt hành chính mà có thể bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử hình sự.

Điều này được kỳ vọng sẽ không còn tình trạng sử dụng đất lãng phí, dự án bỏ hoang trong thời gian tới.

Theo Nhiên Anh

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Cuộc cách mạng" di dời hơn 860.000 dân Hà Nội là cần thiết khi nhìn những kinh nghiệm đắt giá từ Paris, Seoul, Tokyo...

"Cuộc cách mạng" di dời hơn 860.000 dân Hà Nội là cần thiết khi nhìn những kinh nghiệm đắt giá từ Paris, Seoul, Tokyo... Nổi bật

Bắc Ninh có kiến nghị liên quan đến sân bay quốc tế 5 sao hơn 196.000 tỷ đồng cách Hà Nội 40km

Bắc Ninh có kiến nghị liên quan đến sân bay quốc tế 5 sao hơn 196.000 tỷ đồng cách Hà Nội 40km Nổi bật

Bất động sản công nghiệp miền Bắc tăng tốc mở rộng nhờ pháp lý thông suốt và hạ tầng bứt phá

Bất động sản công nghiệp miền Bắc tăng tốc mở rộng nhờ pháp lý thông suốt và hạ tầng bứt phá

17:04 , 01/02/2026
Một căn nhà bỏ hoang nhiều năm vẫn tăng giá gấp 2 - 3 lần có vô lý?

Một căn nhà bỏ hoang nhiều năm vẫn tăng giá gấp 2 - 3 lần có vô lý?

17:03 , 01/02/2026
“Ông lớn” VSIP sắp mở bán hơn 500 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, giá từ 19 triệu đồng/m²

“Ông lớn” VSIP sắp mở bán hơn 500 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, giá từ 19 triệu đồng/m²

14:54 , 01/02/2026
Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin

Từ 1/7/2026, những người dân Việt Nam thuộc nhóm đối tượng này đón tin

14:25 , 01/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên