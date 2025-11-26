7 món đồ trong nhà càng giữ càng nghèo rớt, dọn đi đời sang trang

Trong quan niệm sống hiện đại lẫn phong thủy, một ngôi nhà sáng, thoáng, sạch luôn mang theo năng lượng tích cực, giúp tinh thần nhẹ nhàng và tài vận hanh thông. Ngược lại, những món đồ cũ kỹ, hư hỏng hay không còn phục vụ cuộc sống chỉ khiến không gian nặng nề, dễ chặn dòng năng lượng tốt. Dưới đây là 7 món đồ nhiều gia đình đang giữ mà không biết càng giữ càng nghèo, nên dọn đi để cuộc sống sáng sủa và nhẹ nhõm hơn.

1. Quần áo cũ không còn mặc nhưng tiếc không dám bỏ

Tủ quần áo chất đầy những món đã 2-3 năm không đụng tới không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến phòng ngủ rối mắt, khó lưu thông khí. Hãy giữ lại khoảng 30-40% món đang mặc thường xuyên, số còn lại mạnh dạn cho - tặng hoặc tái chế. Không gian thoáng giúp tinh thần và năng lượng đều “dễ thở” hơn.

2. Hóa đơn, giấy tờ linh tinh đã hết giá trị

Giấy bảo hành cũ, hóa đơn điện nước từ vài năm trước, giấy note, bìa hồ sơ… nếu không xử lý sẽ thành “ổ rác” trong ngăn tủ. Hãy giữ duy nhất giấy tờ quan trọng (sổ đỏ, giấy khai sinh, hồ sơ tài chính…), còn lại dọn định kỳ mỗi quý một lần. Nhà gọn thì đầu óc cũng gọn theo.

3. Đồ điện tử hỏng hoặc hiếm khi dùng

Máy sấy cũ, bàn ủi hỏng, dây sạc không biết của thiết bị nào… là thứ xuất hiện trong rất nhiều gia đình. Những món này không chỉ chiếm chỗ mà còn là “điểm chết phong thủy”. Nếu quá 6 tháng không dùng hoặc đã hỏng nhưng chưa sửa, hãy thanh lý hoặc bỏ ngay.

4. Mỹ phẩm, đồ chăm sóc cá nhân quá hạn

Son dưỡng khô, kem chống nắng hết hạn, dầu gội mở nắp lâu ngày… vừa bừa bộn, vừa gây hại da. Sức khỏe là tài sản lớn nhất – đừng tiếc những món đã quá hạn hoặc không phù hợp. Chỉ giữ lại đồ dùng thật sự cần thiết và đang dùng hàng ngày.

5. Đồ trang trí lỗi thời khiến nhà thêm rối mắt

Nhiều gia đình giữ lại lọ hoa cũ, tượng nhỏ, khung ảnh không còn giá trị… chỉ vì “ngại bỏ”. Những đồ này khiến nhà trông nặng nề, bí bách. Hãy chọn nguyên tắc 1-1: mua 1 món mới, bỏ 1 món cũ. Không gian sẽ lập tức sáng hơn.

6. Chăn ga gối cũ, mốc hoặc đã mất độ đàn hồi

Giường ngủ là nơi nạp lại năng lượng quan trọng nhất mỗi ngày. Chăn gối cũ, đệm bị lún, gối mốc… không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn tạo cảm giác trì trệ. Dọn dẹp định kỳ, thay mới khi cần để đảm bảo giấc ngủ chất lượng, điều ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí gia đình.

7. Hộp nhựa, chai lọ giữ lại “để dùng” nhưng mãi không dùng

Đây là “thủ phạm” số 1 khiến bếp lộn xộn. Những hộp nhựa rửa không sạch, chai lọ ngả màu, mùi nhựa bám lâu ngày… vừa mất thẩm mỹ vừa kém an toàn. Chỉ giữ lại vài hộp chất lượng tốt, còn lại mạnh dạn bỏ để bếp gọn và sạch.