3 kiểu đầu tư "trắng tay" nhanh nhất

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều lời mời đầu tư “siêu lợi nhuận”, nghe qua thì rất hấp dẫn và tưởng như chỉ cần bỏ tiền là lãi ngay. Không ít bạn trẻ vì tò mò hoặc nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nên vội vàng tham gia.

Nhưng thực tế lại khác xa kỳ vọng: nhiều người “tưởng lời to”, cuối cùng lại rơi vào cảnh lỗ nặng. Dưới đây là 3 kiểu đầu tư khiến giới trẻ dễ “bay màu” nhất nếu không tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền.

1. Đầu tư vì FOMO

Nhiều bạn trẻ bước vào thế giới đầu tư chỉ vì một lý do rất quen: “Bạn bè mua thì mình mua, ai cũng lãi chắc mình cũng lãi.” Thấy bạn trên lớp khoe chốt lời, thấy mạng xã hội bàn tán sôi nổi, hoặc nghe một người nói như chuyên gia khẳng định “mua đi, chắc lên”. Và thế là xuống tiền.

Nhưng đầu tư theo trend thường không “màu hồng” như tưởng tượng. Khi thông tin đã lan đến số đông thì cơ hội tốt thường đã trôi qua. Lúc bạn hào hứng vào lệnh thì rất có thể người khác đã kịp rút sớm.

Hệ quả là tài khoản cứ đỏ liên tục, còn bạn thì thắc mắc vì sao mọi người đều lãi mà mình lại lỗ. Đơn giản vì FOMO khiến bạn vào cuộc mà chưa hiểu rõ mình đang làm gì.

Đầu tư mà không hiểu bản chất thì chẳng khác nào chơi trò may rủi. Nếu bạn không biết mình đang mua cái gì, vì sao nó tăng, khi nào nên dừng… thì việc thua lỗ là điều gần như chắc chắn.

2. Đầu tư theo những lời hứa "lợi nhuận không tưởng"

Mạng xã hội xuất hiện không ít lời mời đầu tư nghe rất hấp dẫn: bỏ vài chục triệu, một tháng nhận về thêm cả chục triệu; góp vốn vào dự án “chuẩn bị bùng nổ”, cam kết lãi 20–30%; thậm chí có những mô hình khẳng định “không thể thua”.

Những lời mời này dễ khiến người trẻ bị cuốn theo, nhất là khi ai cũng muốn kiếm nhanh hoặc muốn thử một cơ hội mới. Nhưng đa phần các mô hình siêu lợi nhuận như vậy đều thiếu minh bạch, thậm chí có dấu hiệu đa cấp hoặc lừa đảo.

Đầu tư không bao giờ có chuyện “lợi nhuận cao mà không rủi ro”. Nếu ai đó đảm bảo bạn sẽ luôn thắng, thì thứ duy nhất được đảm bảo… chính là nguy cơ mất tiền.

Quy tắc vàng: lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn. Đừng để những lời hứa đẹp như quảng cáo khiến bạn mất cảnh giác.

3. Đầu tư kiểu "tất tay"

Sai lầm tiếp theo của nhiều bạn trẻ là dồn toàn bộ tiền vào một kèo duy nhất với tâm lý “được ăn cả, ngã về không”. Kỳ vọng chỉ cần trúng một lần là đổi đời khiến quyết định trở nên cảm tính hơn là lý trí.

Cú tất tay đó có thể là crypto mới nổi, một mã cổ phiếu đang “được đồn”, một dự án chưa kiểm chứng, hoặc thậm chí là vay thêm tiền để đầu tư. Rủi ro thì ai cũng biết, nhưng cảm giác “nếu thành công thì sao?” lại quá hấp dẫn. Chỉ tiếc là đời thực không như mơ. Khi đặt hết vào một chỗ, bạn không còn đường lui. Chỉ một biến động nhỏ cũng đủ khiến toàn bộ số tiền tích góp bốc hơi.

Trong khi đó, những người đầu tư lâu năm luôn làm điều rất cơ bản: chia nhỏ danh mục, phân tán rủi ro. Cách này không hào nhoáng nhưng lại bền vững.

Cơ hội “đổi đời trong một đêm” rất hiếm. Nếu may mắn không đến, bạn chỉ còn lại sự tiếc nuối và một ví tiền trống rỗng.

Đầu tư không hề xấu. Thậm chí trong thời đại bây giờ, bắt đầu sớm là một lợi thế rất lớn. Nhưng để đầu tư hiệu quả, bạn cần có kiến thức, sự tỉnh táo và một chút kỷ luật. Ba yếu tố này không hào nhoáng như lời hứa “lãi 30% mỗi tháng”, nhưng lại là nền tảng giúp bạn kiếm tiền thật, chứ không phải chỉ nhìn thấy con số đẹp trong thời gian ngắn rồi biến mất.

Gen Z thông minh, nhanh nhạy với công nghệ, nên cũng dễ gặp phải những bẫy đầu tư tinh vi hơn. Vì vậy trước khi xuống tiền, điều quan trọng nhất là tự hỏi: “Mình thật sự hiểu thứ mình sắp đầu tư chưa?”

Nếu câu trả lời còn mơ hồ, tốt nhất hãy dừng lại để tìm hiểu thêm. Trong đầu tư, nguyên tắc đơn giản nhất luôn đúng: không hiểu thì đừng rót tiền, còn đã rót tiền thì đừng hy vọng may mắn sẽ cứu mình.