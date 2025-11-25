Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu hồi, đình chỉ lưu hành 162 loại mỹ phẩm liên quan Mailisa

25-11-2025 - 22:02 PM | Sống

Thu hồi, đình chỉ lưu hành 162 loại mỹ phẩm liên quan Mailisa

Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố, đình chỉ lưu hành 162 sản phẩm mỹ phẩm thuộc Công ty Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai, người sáng lập chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa - làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.

Theo cơ quan quản lý, MK Skincare không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), tài liệu bắt buộc theo Thông tư 06/2011/TT-BYT và các quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Việc thiếu PIF khiến cơ quan chức năng không thể đánh giá mức độ an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, từ đó buộc áp dụng biện pháp thu hồi.

Thu hồi, đình chỉ lưu hành 162 loại mỹ phẩm liên quan Mailisa- Ảnh 1.

Mỹ phẩm liên quan Mailisa. (Ảnh: MXH)

Sau khi hủy 80 số tiếp nhận phiếu công bố, Cục Quản lý Dược yêu cầu dừng lưu hành và thu hồi toàn quốc toàn bộ các lô mỹ phẩm còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm thuộc thương hiệu này.

Công ty phải thông báo đến tất cả cơ sở phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả về, biệt trữ và bảo quản cho đến khi có quyết định tiêu hủy. Toàn bộ báo cáo thu hồi phải gửi về Cục trước ngày 15/12/2025.

Cùng thời điểm, Sở Y tế TP.HCM – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở – được giao giám sát toàn bộ quy trình thu hồi và gửi báo cáo về cơ quan trung ương trước hạn nêu trên. Sở Y tế các tỉnh, thành trên cả nước phải thông báo đến cơ sở kinh doanh, yêu cầu dừng bán và trả lại sản phẩm; tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng và phối hợp xử lý vi phạm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển cơ quan chức năng xem xét.

Trước đó ngày 18/11, Cục Quản lý Dược yêu cầu các viện kiểm nghiệm lấy mẫu khẩn nhiều sản phẩm liên quan Mailisa như Doctor Magic, Maika Beauty, MK; đồng thời yêu cầu MK Skincare nộp hồ sơ để xác minh mức độ an toàn.

Quyết định thu hồi được đánh giá là biện pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ sản phẩm không đạt chuẩn tiếp tục lưu thông, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Theo Như Loan/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phụ huynh Hà Nội bất lực kể: "Giờ con tôi không nghe bố, không nghe mẹ, chỉ tin yêu duy nhất... người này!"

Phụ huynh Hà Nội bất lực kể: "Giờ con tôi không nghe bố, không nghe mẹ, chỉ tin yêu duy nhất... người này!" Nổi bật

Ronaldo cưới ở đâu?

Ronaldo cưới ở đâu? Nổi bật

3 kiểu đầu tư "trắng tay" nhanh nhất

3 kiểu đầu tư "trắng tay" nhanh nhất

21:56 , 25/11/2025
Vợ chồng Hà Nội kiếm 45 triệu/tháng, tiêu hết sạch

Vợ chồng Hà Nội kiếm 45 triệu/tháng, tiêu hết sạch

21:19 , 25/11/2025
Đến giờ tôi mới biết thủ phạm âm thầm 'ngốn' điện trong nhà, đổi một thứ giúp tiết kiệm tiền triệu

Đến giờ tôi mới biết thủ phạm âm thầm 'ngốn' điện trong nhà, đổi một thứ giúp tiết kiệm tiền triệu

20:44 , 25/11/2025
Cô gái đem chiếc vòng ngọc đeo suốt 10 năm đi thẩm định, chuyên gia ra giá 2,2 tỷ đồng nhưng phán 1 câu: “Cô đúng là gan lớn thật đấy!”

Cô gái đem chiếc vòng ngọc đeo suốt 10 năm đi thẩm định, chuyên gia ra giá 2,2 tỷ đồng nhưng phán 1 câu: “Cô đúng là gan lớn thật đấy!”

20:40 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên