Vợ chồng Hà Nội kiếm 45 triệu/tháng, tiêu hết sạch

Sống ở thành phố lớn, lại đang nuôi con nhỏ nên hàng tháng có nhiều khoản phải chi là điều dễ hiểu. Dẫu vậy, với tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, không ít người vẫn lắc đầu, cho rằng gia đình đang chi tiêu chưa hợp lý. Với mức thu nhập 45 triệu/tháng nhưng không dư đồng nào, quả thực có phần đáng lo.

Bảng chi tiêu do cô vợ đăng tải

“Em 33 tuổi, chồng 35 tuổi, thu nhập của nhà em ổn định tháng 45 triệu, nhưng tháng nào cũng hết sạch, không tích góp được gì. Em tự thấy là em cũng tự tạo áp lực về việc tạo điều kiện tốt nhất cho con phát triển, nên cố gắng cho con học tư, dùng bỉm sữa tốt trong giai đoạn mầm non nên các mục cho con chiếm phần lớn chi tiêu gia đình. Chứ còn quần áo thì em lại không chi nhiều, chủ yếu đi xin hoặc xuề xòa tí không sao.

Nhà e có 1 ô tô để đi lại về quê hoặc lúc mưa gió, gửi nhà người quen nên không mất tiền gửi, tháng tốn 500.000đ tiền xăng với em để dành 1 triệu tiền bảo dưỡng, 500.000đ còn lại thì đổ xăng xe máy… Các bác xem giúp em có giảm được ở đâu không với, chứ từ ngày cố vay mua nhà rồi trả nợ hàng tháng là chi tiêu cứ sát rạt. Nhà em vay gói được ân hạn 60 tháng, nên giờ mới chỉ trả lãi hàng tháng” - Cô viết.

Trong phần bình luận, nhiều người đồng quan điểm khuyên cô nên xem lại khoản tiền học của 2 con. Biết là bố mẹ nào cũng muốn cho con điều kiện tốt nhất, nhưng riêng tiền học 2 con và tiền bỉm sữa đã tốn bằng tiền lương của mẹ, gia đình lại đang có nợ thì cũng không ổn.

Ảnh minh họa

“Nuôi con là hành trình ít nhất cũng 18 năm chứ đâu phải có mỗi mấy năm mầm non đâu mom, tiền học 2 bé cao quá, mà còn chưa vào cấp 1 nữa, chi cho con đã hết cả tháng lương của mẹ, lương của bố vừa trả nợ vừa lo các khoản khác thì không dư là đúng rồi. Nếu không muốn giảm ngân sách cho con thì buộc phải tăng thu nhập lên thôi” - Một người phân tích.

“Làm mẹ thì làm gì có ai không muốn cho con những thứ tốt nhất, nhưng cũng nên cân đối với tài chính của bố mẹ. 2 bé nhà bạn giờ cho uống sữa tươi được rồi, chứ 3 tuổi với 5 tuổi còn uống Aptamil tầm đắt đỏ này thì tốn kém lắm” - Một người chung quan điểm.

“Cho cả 2 bé về học trường công, mới mầm non mà tiền học 15 triệu/tháng 2 bé thì đến lúc vô cấp 1, cấp 2, cấp 3 tiền đâu mà theo tiếp hệ tư thục. Tính xa ra chứ, nuôi 2 con thì phải có tiền tiết kiệm, dự phòng, đủ thứ tiền. Không phải cứ chi mạnh tay là tốt đâu” - Một người khuyên.

“Bố mẹ phải vừa tăng thu nhập, vừa giảm chi các khoản cho con lại thì mới được, chứ không đến lúc hết thời gian ân hạn nợ gốc thì không có tiền mà trả nợ hàng tháng đâu” - Một người thẳng thắn.

Thu nhập đủ trả nợ nhưng không có dư, phải làm sao?

1. Rà soát lại chi tiêu

Khi thu nhập đủ trả nợ nhưng không thể dư ra được đồng nào, vấn đề đầu tiên cần rà soát là thói quen chi tiêu. Không ít người nghĩ mình đã sống tối giản, nhưng khi ngồi bóc tách chi tiêu cụ thể mới nhận ra vẫn còn không ít khoản có thể tinh gọn thêm.

Cách tốt nhất là ghi lại toàn bộ chi tiêu trong vòng 2-3 tháng để nhận diện những khoản rò rỉ có thể giảm bớt hoặc cắt hoàn toàn. Việc tối ưu chi tiêu không chỉ nhằm tiết kiệm, mà quan trọng hơn là tạo ra “khoảng thở” tài chính, để bản thân không bị quá áp lực với việc trả nợ. Thậm chí chỉ cần tiết kiệm thêm 5-10% thu nhập hằng tháng cũng đã là thay đổi đủ lớn để bắt đầu có khoản dự phòng nhỏ, và điều này giúp bạn bớt áp lực tâm lý khi đối mặt với các biến cố bất ngờ.

2. Chủ động tăng thu nhập bằng mọi giá

Trong trường hợp chi tiêu đã được tối ưu nhưng vẫn không dư dả, giải pháp còn lại chỉ có thể là tăng thu nhập. Có thể là đàm phán tăng lương ở công ty, kết hợp tìm kiếm và làm thêm các công việc ngoài giờ hành chính.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng, nhiều người đã phải áp dụng mô hình “thu nhập kép” để bước ra khỏi trạng thái chỉ đủ trả nợ. Điều quan trọng nhất là bạn nhìn lại bản thân đang có gì: kỹ năng, thời gian, mối quan hệ, sở thích… sau đó tìm một cách biến chúng thành tiền. Chỉ cần tăng thêm 10-20% thu nhập mỗi tháng là bạn đã có một lớp đệm tài chính đáng kể để không còn phải sống cảnh “không có dư”.

3 - Cố gắng đừng tạo thêm khoản nợ mới

Khi thu nhập chỉ đủ để trả nợ mà không thể tích lũy, việc tạo ra thêm khoản vay mới, dù nhỏ, cũng có thể khiến tình hình ngày càng tệ hơn. Không ít người rơi vào vòng xoáy nợ chồng nợ vì những khoản vay nhỏ nhưng thường xuyên, nợ cũ chưa trả xong, nợ mới đã xuất hiện.

Trong bối cảnh tài chính còn mong manh, nguyên tắc quan trọng nhất là khóa chặt mọi cánh cửa dẫn đến nợ mới, kể cả các lựa chọn tưởng chừng vô hại như trả góp 0%, vay tiêu dùng lãi thấp, hay ứng tiền qua thẻ tín dụng,... Thay vì vay thêm, hãy tập trung vào việc giữ ổn định các nghĩa vụ hiện tại, đồng thời tạo ra thay đổi từ hai phía: tối ưu chi tiêu và tăng thu nhập.