7 môn thể thao tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ: Loại đầu tiên gây bất ngờ

Không ít người vẫn nghĩ rằng chỉ cần đi bộ hay bơi lội đều đặn là đủ để sống khỏe, sống lâu. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy một số môn thể thao cụ thể có thể giúp kéo dài tuổi thọ rõ rệt hơn so với các hình thức vận động thông thường. Thậm chí, có những loại hình khiến nhiều người phải bất ngờ.

7 môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất

Theo dữ liệu được công bố trên Mayo Clinic Proceedings, dựa trên kết quả theo dõi hơn 8.500 người trong suốt 25 năm của Nghiên cứu Tim mạch Thành phố Copenhagen (Đan Mạch), các nhà khoa học nhận thấy những người thường xuyên tham gia một số môn thể thao nhất định có tuổi thọ cao hơn đáng kể so với nhóm ít vận động. Dù các tác giả thừa nhận mối liên hệ này mới dừng ở mức liên quan, chưa thể khẳng định hoàn toàn là quan hệ nhân - quả, nhưng kết quả vẫn mang lại nhiều gợi ý đáng chú ý.

1. Quần vợt

Quần vợt đứng đầu danh sách các bộ môn thể thao tốt nhất giúp kéo dài tuổi thọ (Ảnh minh họa).

Quần vợt là môn thể thao gây bất ngờ lớn nhất khi được ghi nhận giúp người tập tăng tuổi thọ trung bình tới 9,7 năm so với người ít vận động. Đây là môn đòi hỏi sự phối hợp toàn thân, phản xạ nhanh và thường diễn ra trong môi trường giao tiếp xã hội cao.

2. Cầu lông

Xếp ngay sau quần vợt là cầu lông, với mức tăng tuổi thọ trung bình khoảng 6,2 năm. Môn thể thao này cũng kết hợp vận động linh hoạt, tăng cường sức khỏe tim mạch và tương tác giữa người chơi.

3. Bóng đá

Những người chơi bóng đá được ghi nhận có thể sống lâu hơn khoảng 4,7 năm. Bóng đá không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn yêu cầu làm việc nhóm và giao tiếp liên tục.

4. Đạp xe

Đạp xe giúp tăng tuổi thọ trung bình khoảng 3,7 năm. Đây là môn vận động tim mạch phổ biến, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

5. Bơi lội

Bơi lội thường xuyên cũng giúp kéo dài tuổi thọ hiệu quả (Ảnh minh họa).

Bơi lội giúp kéo dài tuổi thọ khoảng 3,4 năm. Việc vận động toàn thân trong nước giúp giảm áp lực lên khớp và hỗ trợ sức khỏe hệ tim mạch rất hiệu quả.

6. Chạy bộ

Chạy bộ mang lại mức tăng tuổi thọ trung bình 3,2 năm. Dù đơn giản và dễ tiếp cận, chạy bộ vẫn là một trong những hình thức vận động mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe.

7. Calisthenics (tạm dịch là "thể dục đường phố")

Đây là những bài tập thể dục không dụng cụ, tập trung vào vận động toàn thân, giúp tăng tuổi thọ trung bình khoảng 3,1 năm so với nhóm ít vận động.

Đặc điểm chung của những môn thể thao tốt nhất cho tuổi thọ

Theo các nhà nghiên cứu, đặc điểm chung đáng chú ý của những môn thể thao giúp tăng tuổi thọ tốt nhất đó là chúng đều có yếu tố tương tác xã hội. Một nghiên cứu khác công bố năm 2019 trên BMC Public Health cũng cho thấy những người tập luyện thường xuyên cùng gia đình hoặc bạn bè có tuổi thọ khỏe mạnh cao hơn so với những người tập một mình.

Các chuyên gia cho rằng điều này hoàn toàn phù hợp với những gì khoa học đã biết: sự cô lập xã hội có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn. Vì vậy, khi kết hợp vận động thể chất với giao tiếp xã hội, con người đang đồng thời thực hiện hai thói quen có lợi cho sức khỏe.

Nói cách khác, không chỉ tập bao nhiêu hay tập nặng đến đâu, mà tập cùng ai và tập môn gì cũng có thể ảnh hưởng đáng kể tới tuổi thọ và chất lượng sống lâu dài.