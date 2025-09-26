7 “ông lớn" chính thức gia nhập cuộc đua làm sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam: Hé lộ động thái từng bên

Sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ được ban hành về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, hàng loạt những tên tuổi lớn đã ngay lập tức có động thái chủ động nhập cuộc.

Theo ghi nhận, hàng loạt doanh nghiệp như Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), SSI, Chứng khoán VPBabnk, MB, Chứng khoán HD, Chứng khoán VIX, CTCP Đầu tư HVA đã tham gia thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.

Mới nhất, CTCP Chứng khoán HD (HDS) – công ty HDBank nắm 30% vốn - vừa lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, Chứng khoán HD dự kiến chi 1.470 tỷ đồng để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa với tên dự kiến là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD. Hoạt động này sẽ diễn ra sau khi doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ.

Trước khi HDS công bố kế hoạch đầu tư, nhiều công ty chứng khoán lớn cũng đã rót vốn thành lập các doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, sẵn sàng tham gia cuộc đua. Trong đó có thể kể đến việc CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng.

CAEX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa. Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 11% vốn, tương đương 2,75 tỷ đồng. Phần vốn còn lại của CAEX được góp bởi CTCP LynkiD với 50% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Future Land với 39% vốn. Trụ sở được đặt tại tầng 4, tòa nhà số 5 Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội.

Trước đó, ﻿ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – công ty mẹ của VPBankS cũng cho biết đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. Để triển khai, VPBank sẽ huy động các chuyên gia blockchain, tài chính, an ninh mạng cùng các đơn vị tư vấn hàng đầu để triển khai dự án.

Cuối tháng 8, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập ngày 26/8 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Chứng khoán VIX góp 15%, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn.

Trước đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) - doanh nghiệp liên quan hệ sinh thái Techcombank - TCBS cũng đã được thành lập vào tháng 5/2025. Doanh nghiệp có số vốn ban đầu 3 tỷ đồng, sau đó nhanh chóng tăng vốn lên 101 tỷ đồng.

Thực tế, một số công ty cũng đã rục rịch chuẩn bị cho cuộc chơi này nhiều năm qua, điển hình như Chứng khoán SSI khi thành lập CTCP Công nghệ số SSI ( SSI Digital – SSID) từ năm 2022. Mới đây, SSID cùng với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.﻿

Ngoài các công ty chứng khoán, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu – đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Thông qua biên bản ghi nhớ này, Dunamu sẽ là đối tác chiến lược chính của MB. Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, chia sẻ công nghệ và hạ tầng để thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số của Việt Nam.

Cụ thể, Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa (tiền điện tử) tại Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng luật, hệ thống và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư liên quan đến tài sản số. Bên cạnh đó, Dunamu cũng sẽ chuyển giao công nghệ hàng đầu thế giới của Upbit (top 3 toàn cầu), cung cấp kinh nghiệm vận hành toàn diện.

Chưa dừng lại, một cái tên lạ lẫm hơn là CTCP Đầu tư HVA (HVA Group, mã HVA) cũng đã hé lộ kế hoạch triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX tại Đà Nẵng với quy mô vốn hợp tác 10.000 tỷ đồng. Theo đó, CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX vừa được thành lập ngày 9/9. Đáng chú ý, Tổng giám đốc CTCP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX là ông Nguyễn Chí Công, sinh năm 1984 - thành viên HĐQT HVA.

Công ty mới thành lập có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, 3 cổ đông sáng lập là CTCP Quản lý quỹ Fundgo, góp 30% vốn; CTCP Trustpay góp 30% vốn và CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số góp 40% vốn. Hai trong số 3 cổ đông trên là doanh nghiệp do ông Nguyễn Chí Công làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Mặt khác, vẫn còn thêm nhiều doanh nghiệp đã thể hiện quyết tâm tham gia mảng thị trường đầu tư mới. Mặc dù không có chữ “sàn”, Chứng khoán Hòa Bình (HBS) đã góp vốn vào CTCP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa VIMEXCHANGE vào tháng 5 vừa qua. Theo tìm hiểu, VIMEXCHANGE có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, trong đó HBS góp 500 tỷ, tương ứng 5% vốn. Cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn Dược phẩm VIMEDITMEX với 5.000 tỷ đồng, chiếm 50% vốn. Ngoài ra, còn có sự tham gia của CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và CTCP Đầu tư & Phát triển Hòa Bình.

Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang ở bước khởi động đầu tiên, danh sách tổ chức muốn tham gia đã hiện diện đầy đủ. Không chỉ các công ty công nghệ hay start-up blockchain mà còn có sự góp mặt của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại và cả doanh nghiệp. Các tổ chức đều đang chuẩn bị cho một cuộc đua dài hơi tại một “sân chơi” mới với tiềm năng định hình tương lai của dòng vốn số.