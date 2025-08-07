7 tháng năm 2025, Việt Nam xuất siêu 10,18 tỷ USD

Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong tháng 7/2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 82,27 tỷ USD, tăng 8% so với tháng trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD.

Khu vực FDI tiếp tục dẫn dắt xuất khẩu

Cục Thống kê chỉ ra, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 đạt 42,27 tỷ USD, tăng 6,9% so với tháng trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8,95 tỷ USD, tăng 3,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 33,32 tỷ USD, tăng 7,9%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 tăng 16%; trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 10,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 25,9%.

Tính chung, 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 262,44 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 67,48 tỷ USD, tăng 6,7%, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 194,96 tỷ USD, tăng 17,9%, chiếm 74,3%.

Đáng chú ý, có 28 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; trong đó, có 9 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 72,3%.

Xét về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 232,37 tỷ USD, chiếm 88,6%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 22,4 tỷ USD, chiếm 8,5%; nhóm hàng thủy sản đạt 6,08 tỷ USD, chiếm 2,3%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,59 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Nhập siêu lớn từ Trung Quốc và ASEAN

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 đạt 40 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,29 tỷ USD, tăng 4,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 28,71 tỷ USD, tăng 11%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 tăng 17,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 30%.

Tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 252,26 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 84,07 tỷ USD, tăng 8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 168,19 tỷ USD, tăng 23,6%. Đã có 36 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 90,5% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 9 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 64,1%).

Xét theo cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, trong 7 tháng, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 236,57 tỷ USD, chiếm 93,8%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 51,7%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 42,1%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 15,69 tỷ USD, chiếm 6,2%.

Trong 7 tháng năm 2025, xuất siêu sang EU 22,3 tỷ USD, tăng 9,9%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,3 tỷ USD, tăng 21%.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 101,5 tỷ USD. Nhập siêu từ Trung Quốc 66,5 tỷ USD, tăng 41,1%; nhập siêu từ Hàn Quốc 17,4 tỷ USD, giảm 0,2%; nhập siêu từ ASEAN 8,5 tỷ USD, tăng 63%.

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 7 xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung 7 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 10,18 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 14,63 tỷ USD); trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 26,78 tỷ USD.

Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu, theo Bộ Công Thương, phía doanh nghiệp xuất khẩu cần tận dụng thế mạnh sẵn có đó là 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng 70 cơ chế hợp tác song phương. Song song đó, các doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đề xuất, Chỉnh phủ tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn, tiềm năng, phát huy hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận thương mại đã ký kết; đồng thời, triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Đồng thời, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn mới của thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện chống bán phá giá; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu.

Để tiếp tục thúc đẩy gia tăng giá trị, chất lượng và thị phần xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung hoàn thiện và cụ thể hóa các thể chế mang tính định hướng phát triển thị trường nông sản và hội nhập phù hợp với các luật chuyên ngành được sửa đổi, ban hành; đồng thời, tập trung triển khai các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh và uy tín của nông sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế…