7 thói quen nhỏ của những người rất may mắn

Bạn có bao giờ tự hỏi, may mắn là do số phận sắp đặt, hay do chính con người tạo ra? Thực tế, nhiều người thường được gọi là “may mắn”, nhưng phần lớn thành công của họ đến từ động lực, sự chuẩn bị, hành động đúng lúc và nỗ lực bền bỉ.

Nói cách khác, thay vì chỉ trông chờ vào “vận may”, chính những thói quen tích cực mới là yếu tố giúp một người trở nên may mắn hơn.

Dưới đây là 7 thói quen nhỏ của những người cực kỳ may mắn:

1. Người may mắn chủ động hành động

Họ không ngồi chờ may mắn đến mà tự tạo ra nó. Khi bạn chịu trách nhiệm với lời nói, hành động và lựa chọn của mình, bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn với tương lai.

Có ba kiểu người: Người tạo ra sự việc; Người đứng nhìn sự việc; Và người ngơ ngác “chuyện gì vừa xảy ra vậy?”.

Bạn có thể nghĩ ai đó may mắn khi có thêm nhiều khách hàng, nhưng sự thật là họ đã bắt đầu sớm hơn bạn, học thêm kỹ năng, và không ngại đầu tư thời gian.

May mắn chỉ đến với người chủ động và kiên trì với mục tiêu.

2. Người may mắn biết nắm bắt cơ hội

Nhiều cơ hội đến rồi đi mà không ai nhận ra. Người may mắn thì khác, họ linh hoạt, cởi mở và luôn sẵn sàng tận dụng những điều mới mẻ. Người may mắn là người biết nắm bắt.

Ảnh minh hoạ.

3. Người may mắn có trực giác và sự thấu hiểu

Có hai loại tri thức: Những điều bạn học được từ sách vở, trường lớp, kiến thức có thể ghi chép và giảng dạy rõ ràng; Những gì bạn rút ra từ trải nghiệm thực tế, quan sát và va chạm cuộc sống, thường khó diễn đạt thành lời nhưng rất hữu ích.

Người may mắn biết kết hợp cả hai, lắng nghe trực giác và tin vào khả năng của mình. Họ hiểu bản thân, hiểu người khác, có trí tuệ cảm xúc và xã hội cao.

Chính sự thấu hiểu này giúp họ đưa ra lựa chọn đúng lúc và đúng chỗ.

4. Người may mắn linh hoạt

Cuộc sống luôn vận động và thay đổi. Khi bạn hiểu và chấp nhận sự biến động không ngừng của cuộc sống, đồng thời biết “thuận theo dòng chảy”, bạn sẽ có nhiều lợi thế để tìm ra cách làm mới, mở ra cơ hội mới hoặc đi đến những nơi mình muốn. Người may mắn chính là những người linh hoạt và biết tận dụng tình huống.

Ảnh minh hoạ.

5. Người may mắn lạc quan

Sự lạc quan giúp bạn nhìn ra điểm tích cực trong mọi tình huống. Người lạc quan luôn dễ dàng nhận thấy “tia sáng nơi cuối con đường”. Đó chính là lý do họ thường được xem là những người may mắn.

6. Người may mắn biết nghĩ khác biệt

Không chỉ linh hoạt và chấp nhận thay đổi, để thực sự gia tăng cơ hội gặp may, bạn cần biết tận dụng những xáo trộn trong lịch trình hay kế hoạch của mình. Người may mắn luôn biết nghĩ khác biệt, ngoài khuôn khổ.

“Nghĩ khác biệt” chỉ đơn giản là biết tìm ra những lối đi mới, nhìn sự việc từ nhiều góc độ. Ví dụ, hai công ty cùng cạnh tranh với sản phẩm tương tự, nhưng công ty nào dám đổi mới thiết kế hay áp dụng chiến lược marketing sáng tạo sẽ luôn được xem là “may mắn” hơn.

Ảnh minh hoạ.

7. Người may mắn kiên trì

Nhiều nhà phát minh nổi tiếng đã thử hàng ngàn cách thất bại trước khi tìm ra phương pháp thành công. Họ có may mắn không? Phần lớn mọi người sẽ nghĩ là có.

Thực tế, họ đều thông minh, nhưng trên đời cũng có rất nhiều người thông minh khác. Điều làm họ trở nên khác biệt chính là sự kiên trì, ý chí bền bỉ để tiếp tục theo đuổi ước mơ, mục tiêu và khát vọng ngay cả khi đối mặt với khó khăn.

Hãy biến những vấn đề giới hạn thành động lực, tận dụng tình huống mới, và giữ vững sự kiên định. Khi bạn rèn luyện được tính kiên trì, may mắn sẽ đến với bạn nhiều hơn trong cuộc sống.

Theo Yourtango