70% doanh nghiệp gặp khó trong vận hành AI: Vấn đề không nằm ở công nghệ mà ở cách ứng dụng

AI: Từ xu hướng công nghệ đến bài toán vận hành

AI (trí tuệ nhân tạo) đã trở thành tâm điểm trong chiến lược chuyển đổi số của nhiều doanh nghiệp Việt, từ ngân hàng, bán lẻ đến giáo dục…. Nhưng giữa "nói về AI" và "vận hành được bằng AI" vẫn tồn tại một khoảng cách lớn.

Theo báo cáo năm 2025 của McKinsey và Boston Consulting Group (BCG), có tới 78% doanh nghiệp trên toàn cầu cho biết họ đã bắt đầu ứng dụng AI trong ít nhất một hoạt động kinh doanh, nhưng chỉ 4% thực sự thu được giá trị đáng kể từ AI ở quy mô toàn doanh nghiệp.

Thực tế tại Việt Nam cũng không khác biệt: Nhiều doanh nghiệp không thiếu công nghệ, mà thiếu phương pháp ứng dụng - cách để AI gắn liền với dữ liệu nội bộ, quy trình và con người thật trong tổ chức.

Với chủ đề "AI in Practice: Ứng dụng AI thực tiễn trong doanh nghiệp", sự kiện AI Master Talk do VCCorp và Softbank tổ chức quy tụ hơn 200 lãnh đạo và chuyên gia công nghệ đến từ các tập đoàn như Shieldbase AI, SunGroup, Givery,.... mang đến một góc nhìn khác: AI không phải là viễn cảnh xa vời, mà đã và đang vận hành thực tế trong từng phòng ban, từng doanh nghiệp Việt.

AI Master Talk do VCCorp và Softbank tổ chức quy tụ hơn 200 lãnh đạo và chuyên gia công nghệ

Vì sao doanh nghiệp "vướng" khi vận hành AI?

Dù đã đầu tư hạ tầng, mua nền tảng công nghệ và xây dựng đội ngũ dữ liệu, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn gặp khó khi đưa AI vào vận hành thực tế. Theo chia sẻ tại AI Master Talk 2025 của các diễn giả đến từ VCCorp, SoftBank, Shieldbase AI, SunGroup…, có ba rào cản lớn nhất khiến AI chưa thể phát huy giá trị.

Dữ liệu rời rạc khiến AI không thể "học"

Ông Diego Rojas, Founder & CEO của Shieldbase AI, cho biết phần lớn doanh nghiệp khi bắt đầu ứng dụng AI đều bỏ qua bài toán nền tảng dữ liệu. Dữ liệu bị phân mảnh ở nhiều nơi: hệ thống bán hàng, CRM, mạng xã hội, website, hay thậm chí file Excel rời rạc của từng phòng ban.

Khi dữ liệu không được chuẩn hóa, AI không thể "hiểu" doanh nghiệp đang có gì và cần gì, dẫn đến những kết quả phân tích sai lệch hoặc không sử dụng được.

Thiếu lộ trình triển khai rõ ràng: "Muốn làm tất cả, nhưng không bắt đầu từ đâu"

Nhiều doanh nghiệp Việt gặp khó vì bắt đầu bằng công nghệ thay vì vấn đề. Ông Nguyễn Thế Tân - CEO VCCorp chia sẻ trong phiên AI in Practice rằng: Doanh nghiệp thường hỏi: "AI có thể làm gì cho tôi?". Nhưng câu hỏi đúng phải là: "Doanh nghiệp tôi đang gặp vấn đề gì mà AI có thể giúp giải quyết?"

Theo ông Tân, nếu không xác định được use case cụ thể, AI sẽ mãi dừng lại ở giai đoạn "demo" hoặc "proof-of-concept". VCCorp chọn cách bắt đầu nhỏ, chuẩn hóa dữ liệu và mở rộng khi thấy hiệu quả, đưa AI dần vào từng bộ phận như marketing, vận hành hay chăm sóc khách hàng.

Theo ông Tân, nếu không xác định được use case cụ thể, AI sẽ mãi dừng lại ở giai đoạn "demo" hoặc "proof-of-concept"

Con người chưa sẵn sàng: AI vẫn bị xem là "công cụ của phòng IT"

Một trong những rào cản lớn nhất đến từ yếu tố con người. Ông Hoàng Anh Tuấn - CTO VCCorp cho rằng nhiều tổ chức triển khai AI nhưng chưa thay đổi cách làm việc và tư duy quản lý.

Ông Hoàng Anh Tuấn - CTO VCCorp cho rằng AI thường bị xem là "công cụ của phòng IT" thay vì năng lực toàn tổ chức. VCCorp đã phát triển mô hình AI Work Assistant - "đồng nghiệp kỹ thuật số" hỗ trợ nhân viên tổng hợp báo cáo, gợi ý hành động và nâng cao năng suất.

Theo ông Tuấn, để AI phát huy giá trị, doanh nghiệp cần đào tạo con người biết cách cộng tác với AI, xem đó là một phần tự nhiên của quy trình làm việc.

Từ chiến lược đến vận hành: Bức tranh đa góc nhìn về ứng dụng AI trong doanh nghiệp

Dù còn nhiều rào cản, đã có không ít doanh nghiệp cho thấy AI hoàn toàn có thể được vận hành thực tế nếu bắt đầu đúng cách.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thế Tân - CEO VCCorp chia sẻ cách đơn vị đưa AI vào từng phòng ban nhỏ, giải quyết các bài toán cụ thể thay vì triển khai dàn trải. Từ đó, mô hình AI Work Assistant được hình thành - "đồng nghiệp kỹ thuật số" đang hỗ trợ các bộ phận kinh doanh, nhân sự và vận hành:

AI Sales Assistant tự động tư vấn, chăm sóc khách hàng.

AI HR Assistant hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo.

AI Operation Assistant tổng hợp báo cáo, gợi ý hành động nhanh hơn.

"Chúng tôi không xây dựng AI cho tương lai 5 năm tới, mà dùng AI để giải quyết vấn đề của hôm nay." - Nguyễn Thế Tân, CEO VCCorp.

Trong khi đó, SunGroup ứng dụng AI trong lĩnh vực dịch vụ & du lịch, giúp doanh nghiệp phục vụ khách hàng 24/7 và cá nhân hóa trải nghiệm du lịch thông minh. Shieldbase AI tập trung vào bài toán dữ liệu phân mảnh, hướng đến xây dựng nền tảng vận hành thống nhất để AI có thể ra quyết định chiến lược. Còn Givery cho thấy cách AI đang thay đổi toàn bộ quy trình tuyển - chọn - giữ chân nhân sự, từ sàng lọc đến dự báo hiệu suất.

Từ những câu chuyện đó, có thể thấy: AI thực tiễn không phải viễn cảnh xa vời, mà đã bắt đầu từ chính các doanh nghiệp - khi công nghệ được gắn chặt với dữ liệu thật và con người thật.

"AI in Practice": Từ chiến lược đến hành động

Nhìn vào bức tranh chung, có thể thấy rằng AI không còn là cuộc đua công nghệ, mà là bài toán vận hành và con người. Doanh nghiệp không thiếu công cụ hay dữ liệu, thứ họ cần là một phương pháp để biến AI thành năng lực thật, có thể đo lường được.

Từ kinh nghiệm của các doanh nghiệp tiên phong, ba nguyên tắc nổi bật đang định hình cách "AI in practice" được triển khai hiệu quả:

Thứ nhất, bắt đầu từ vấn đề, không bắt đầu từ công nghệ. AI chỉ tạo giá trị khi được gắn với một bài toán cụ thể. Thay vì đầu tư dàn trải, doanh nghiệp nên chọn một điểm khởi đầu nhỏ, nơi AI có thể giải quyết triệt để, đo được kết quả và lan tỏa dần thành năng lực toàn hệ thống.

Thứ hai, dữ liệu là nền tảng, nhưng con người mới là trung tâm. AI không thể tự thông minh nếu dữ liệu thiếu chuẩn hóa và con người không sẵn sàng cộng tác. Thay vì xem AI là công cụ của phòng IT, doanh nghiệp cần coi AI là "đồng nghiệp" - một phần tự nhiên trong quy trình làm việc của mọi bộ phận.

Và cuối cùng, xây văn hóa vận hành cùng AI. AI không phải dự án ngắn hạn mà là thay đổi dài hơi về tư duy. Khi lãnh đạo chủ động sử dụng AI để ra quyết định, họ không chỉ truyền cảm hứng mà còn đặt nền móng cho một tổ chức học hỏi liên tục - nơi AI hỗ trợ con người phát triển, chứ không thay thế.

Từ những chia sẻ tại AI Master Talk 2025, có thể thấy hành trình ứng dụng AI của doanh nghiệp không bắt đầu từ công nghệ, mà từ cách con người định nghĩa lại cách làm việc của chính mình. AI chỉ tạo ra giá trị khi được đặt trong bối cảnh thực, nơi dữ liệu, quy trình và con người kết nối thành một hệ thống vận hành thống nhất.

Follow bizfly.ai để cập nhật thêm những tin tức và sự kiện mới nhất về AI nhé!