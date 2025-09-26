70 năm nhìn lại - đâu là sản phẩm có khả năng giữ giá bền vững tại Hải Phòng?

Và khi soi chiếu vào chu kỳ phát triển mới, Hoang Huy New City nổi lên như một biểu tượng thuyết phục cho bài toán đầu tư bền vững tại trung tâm mới của Hải Phòng.

Nhìn lại 70 năm thị trường bất động sản Hải Phòng - Đúc kết cho một tài sản bền vững

Từ một thành phố công nghiệp - cảng biển đến vị thế trung tâm kinh tế lớn thứ ba cả nước, Hải Phòng từ lâu đã được nhìn nhận là một nền kinh tế năng động, giàu tiềm năng tăng trưởng. Trên hành trình ấy, thị trường bất động sản tại Hải Phòng luôn phản chiếu rõ nhịp phát triển và tuân theo một quy luật bền vững: những tài sản có khả năng giữ giá và tăng trưởng dài hạn đều hội tụ đủ ba yếu tố cốt lõi.

Vị trí trung tâm hoặc gắn liền với quy hoạch chiến lược luôn là điều kiện tiên quyết. Từ những dãy nhà phố tại trung tâm, cửa ngõ giao thương sầm uất, cho đến các khu đô thị mới được quy hoạch bài bản, bất động sản ở những tọa độ này không chỉ thuận tiện về giao thông, kết nối mà còn trực tiếp hưởng lợi từ hạ tầng và dòng dịch chuyển dân cư.

Song song với vị trí, bản sắc đô thị và chất lượng quy hoạch luôn là thước đo giá trị vượt thời gian. Một dự án sở hữu bản sắc riêng, được quy hoạch đồng bộ, hài hòa giữa không gian sống xanh, tiện ích và dịch vụ, sẽ vượt xa khái niệm "nơi ở" để trở thành môi trường sống chất lượng.

Lịch sử cũng cho thấy, ở những khu phố cổ hay các khu dân cư cao cấp, nơi nào quy tụ cộng đồng văn minh, trí thức và thành đạt, nơi đó hình thành môi trường sống an toàn, năng động, và giá trị bất động sản luôn được bảo chứng.

Chính vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ và cộng đồng tinh hoa đã tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản Hải Phòng suốt 70 năm qua. Và Hoang Huy New City, với việc hội tụ trọn vẹn ba yếu tố này, được xem là dự án tiềm năng để sở hữu và kiến tạo tài sản đắt giá trong chu kỳ phát triển mới.

Hoang Huy New City – Lời đáp cho bài toán đầu tư trong chu kỳ mới của Hải Phòng

Tọa lạc tại cửa ngõ Thủy Nguyên, liền kề Trung tâm hành chính - chính trị Bắc Sông Cấm, dự án nắm giữ vị trí tâm điểm của quy hoạch thành phố, kết nối trực tiếp với các công trình hạ tầng trọng điểm và đón đầu làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ về phía Bắc. Đặc biệt, trong chu kỳ phát triển mới, Thủy Nguyên đang nổi lên như một tâm điểm chiến lược, trở thành "vùng giá trị" mới tiếp nối quy luật đã được khẳng định suốt 70 năm qua.

Đô thị lễ hội Hoang Huy New City - cú hích nâng tầm trung tâm hành chính mới của Hải Phòng. (Ảnh Hoàng Huy)

Hoang Huy New City được phát triển theo mô hình "Đô thị lễ hội - Festive Urban" độc đáo, tích hợp hơn 300 tiện ích từ công viên, hồ cảnh quan, phố đi bộ đến trường học, y tế và thương mại, kiến tạo nên một bản sắc đô thị khác biệt. Nơi an cư, đầu tư và trải nghiệm giao thoa trong cùng một tổng thể đồng bộ. Quan trọng hơn cả, dự án hướng đến kiến tạo một cộng đồng cư dân gắn kết, nơi hội tụ thế hệ nhân sự trẻ, gia đình trí thức và giới đầu tư có tầm nhìn, trở thành bảo chứng cho sức sống đô thị và giá trị bền vững trong dài hạn.

Ngay trong tháng 10, phân khu Victory sẽ ra mắt, mở ra cơ hội hiếm hoi để sở hữu shophouse trung tâm Hoang Huy New City. Nằm trên trục Đỗ Mười, liền kề trường học, công viên và tiện ích lõi, phân khu Victory vừa có tiềm năng khai thác thương mại, vừa gia tăng giá trị bền vững cho nhu cầu an cư.

Với nguồn cung giới hạn, phân khu Victory được xem là tài sản kép nằm trong tổng thể đại đô thị Hoang Huy New City, vừa sinh dòng tiền, vừa tích lũy giá trị dài hạn, đồng hành cùng sự phát triển của Thủy Nguyên - trung tâm mới của Hải Phòng.

