70% nhà đầu tư thắc mắc: Chứng khoán còn rủi ro có “cú sập” như năm 2022?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa hiếm thấy. VN-Index liên tục bứt phá để tiến lên mốc 1.747 điểm, mức đỉnh cao nhất trong lịch sử hoạt động. Dòng tiền cuộn chảy đẩy nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh. Tâm lý lạc quan bao trùm, nhà đầu tư kỳ vọng một chu kỳ tăng trưởng đang thực sự bắt đầu.

Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư vẫn dè chừng khi nhớ lại cú sập kinh hoàng năm 2022. Khi đó, thị trường cũng từng hưng phấn không kém hiện tại, nhưng nhanh chóng lao dốc chỉ sau vài tháng. VN-Index mất hàng trăm điểm, vốn hóa bốc hơi hàng tỷ USD, thanh khoản cạn kiệt, niềm tin nhà đầu tư gần như sụp đổ.

Nhiều yếu tố đang hỗ trợ tích cực cho VN-Index trong năm 2025, nhưng liệu cú sập 2021–2022 có lặp lại, hay thị trường sẽ tiếp tục kéo dài đà tăng đến khi nào?

Tại sự kiện Investor Day mới đây, ông Lê Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Dragon Capital – cho biết, câu hỏi liệu thị trường có thể “sập” như giai đoạn 2021–2022 vẫn là nỗi băn khoăn của ít nhất 70% nhà đầu tư hiện nay.

Theo ông, năm 2022 là thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt với nhiều cú sốc lớn: vụ việc Vạn Thịnh Phát, lợi nhuận toàn thị trường lần đầu tăng trưởng âm, định giá P/E vượt 21 lần, thanh khoản cạn kiệt, lãi suất tiền gửi vọt lên 15–16%.

“Đó là một môi trường kinh tế và thị trường hoàn toàn khác so với hiện nay. Nếu kỳ vọng thị trường sẽ sập như năm 2022, thì xác suất xảy ra gần như bằng không – chỉ khoảng 0,001% ”, ông Tuấn nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng biến động trong chu kỳ tăng là điều khó tránh khỏi, và các nhịp điều chỉnh 5–10% hoàn toàn bình thường.

Thống kê từ các thị trường trong khu vực và trên thế giới cho thấy, ngay cả trong những giai đoạn hưng phấn nhất, chứng khoán vẫn trải qua những nhịp điều chỉnh sâu. Đơn cử, chỉ số SET Index của Thái Lan từng giảm gần 50% sau nhịp tăng nóng, sau đó tiếp tục điều chỉnh thêm hơn 20% trước khi bước vào pha hồi phục mạnh mẽ. Tương tự, Nikkei 225 của Nhật Bản trong giai đoạn 1986–1990 cũng chứng kiến hai đợt sụt giảm lần lượt 24% và 27% trước khi chinh phục đỉnh cao mới.

Do đó, ngay cả khi kinh tế vĩ mô tăng trưởng hai chữ số, ông Tuấn cho rằng thị trường chứng khoán vẫn có thể trải qua những đợt chiết khấu tạm thời. Tuy nhiên, nếu nhìn đúng bản chất, những nhịp điều chỉnh đó lại mở ra cơ hội tái cơ cấu danh mục, tích lũy cổ phiếu chất lượng với mức định giá hấp dẫn hơn.

Với khả năng GDP tăng trưởng hai chữ số, tăng trưởng của thị trường không còn tính bằng phần trăm, mà phải tính bằng lần. Ở vùng 1.700 điểm, định giá P/E thị trường chỉ khoảng 12,5–13 lần, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp năm 2026 dự kiến tăng 18–20%. " Tôi cho rằng thị trường Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới, bất chấp việc đã tăng tương đối mạnh thời gian qua” , ông nhấn mạnh.