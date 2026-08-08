75 tuổi tóc vẫn đen bóng, phong độ khiến trai trẻ "chạy dài": Alan Tam tiết lộ 3 bí quyết đơn giản

Bước sang ngưỡng cửa tuổi 30, không ít nam giới giật mình khi nhìn mình trong gương. Đường chân tóc rút dần về sau, tóc rụng thưa thớt ở đỉnh đầu hoặc xuất hiện những sợi bạc đầu tiên. Đến mốc 40 hay 50 tuổi, nỗi trăn trở ấy biến thành sự bất lực khi diện mạo "xuống cấp", hói đầu, sức bền suy giảm và vòng bụng phì ra. Thế nhưng, Alan Tam (Đàm Vịnh Lân) lại khiến mọi người cảm nhận sự khác biệt hoàn toàn khi dõi theo sự nghiệp và sự thay đổi ngoại hình của ông.

"Hiệu trưởng Tam" từng là nam thần nổi danh Châu Á, chàng ca sĩ với mái tóc lãng tử bồng bềnh hút bao fan nữ

Hoạt động nghệ thuật dưới vai trò ca sĩ suốt 60 năm qua, ông được giới truyền thông và công chúng ưu ái gọi bằng biệt danh "Hiệu trưởng Tam" (Principal Tam). Tên gọi thân thương này xuất phát từ vị thế người thầy, người anh lớn luôn dẫn dắt, đỡ đầu và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trong làng giải trí Hồng Kông (Trung Quốc). Bên cạnh vai trò ca sĩ (ca sĩ đơn và hát chính trong ban nhạc), Alan Tam còn từng nhận giải Ảnh đế Kim Mã danh giá dành cho diễn viên.

Alan Tam (Đàm Vịnh Lân) phong độ ở tuổi 75

Ở tuổi 75, khi chuẩn bị tổ chức đêm nhạc quy mô lớn tại Nhà thi đấu Hồng Kông (Trung Quốc), "Hiệu trưởng Tam" vẫn đứng trên sân khấu với mái tóc đen dày bóng mượt và nguồn năng lượng dạt dào. Không cần đến những liệu pháp can thiệp đắt đỏ, bí quyết giữ gìn mái tóc chắc khỏe và phong độ đỉnh cao của ông bắt nguồn từ 3 thói quen sinh hoạt cực kỳ khoa học.

1. Chơi bóng đá và cầu lông thường xuyên

Thừa hưởng niềm đam mê từ người cha là huyền thoại bóng đá Tam Kong-pak (Hồng Kông, Trung Quốc), Alan Tam duy trì thói quen ra sân bóng đá ít nhất 4 ngày một tuần. Ông cũng đều đặn chơi cầu lông 2 lần một tuần cùng nam ca sĩ Hacken Lee (Lý Khắc Cần, Hồng Kông, Trung Quốc). Nam nghệ sĩ từng dí dỏm tự nhận mình "vì thích ăn quá nhiều nên phải duy trì thể lực ở mức cao".

Dưới góc độ y học, thói quen vận động này tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất tới sức khỏe mái tóc. Sự kết hợp giữa bóng đá và cầu lông tạo ra các khoảng tập luyện cường độ cao (HIIT), thúc đẩy tim co bóp mạnh mẽ để bơm máu đi khắp cơ thể.

Khi dòng máu giàu oxygen cùng dinh dưỡng được vi tuần hoàn liên tục đến da đầu, các nang tóc đang suy yếu sẽ lập tức được nuôi dưỡng. Mạch máu lưu thông tốt giúp chân tóc bám chắc vào da đầu, ngăn chặn tình trạng teo nang tóc, chính là nguyên nhân chính gây rụng tóc hàng loạt ở nam giới.

Từ ngày thanh niên cho tới hiện tại, "Hiệu trưởng Tam" rất mê các nôn thể thao vận động trên sân như bóng đá, bóng rổ, cầu lông...

Không dừng lại ở việc nuôi tóc, thói quen này còn mang lại ích lớn cho sức khỏe toàn thân. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khẳng định việc chơi bóng đá thường xuyên giúp hạ huyết áp, kiểm soát mỡ máu, cải thiện lượng oxygen lên não và tăng cường chức năng tim mạch.

Đặc biệt, tính chất kết nối đồng đội của bóng đá và cầu lông giúp giải tỏa căng thẳng thần kinh, kích thích não bộ tiết ra endorphin. Điều này từng được một nghiên cứu kéo dài 25 năm tại Đan Mạch giải thích, nghiên cứu này xếp bóng đá và cầu lông vào nhóm môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ hàng đầu.

2. Bổ sung đạm sạch từ hải sản

Thay vì nhậu nhẹt hay dung nạp nhiều thịt đỏ nhiều mỡ tàn phá mạch máu, "Hiệu trưởng Tam" lại chọn tôm trắng và cua lông làm nguồn nạp đạm ưa thích. Ông thường xuyên chia sẻ hình ảnh thưởng thức các món hải sản cùng bạn bè trên trang cá nhân.

Tôm và cua là nhóm thịt trắng chứa hàm lượng protein sinh học cao nhưng lại vô cùng ít chất béo. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc, 100g tôm trắng cung cấp 21,3g protein và 100g cua đỏ chứa 20,9g protein.

Đối với mái tóc, protein chính là "nguyên liệu cốt lõi". Tóc được cấu tạo hơn 80% từ Keratin (một loại protein dạng sợi). Việc nạp đủ protein chất lượng cao từ hải sản giúp cơ thể dễ dàng tổng hợp Keratin, làm cho sợi tóc dày dặn, đàn hồi tốt và giảm hẳn tình trạng khô xơ, gãy rụng.

Chế độ ăn hải sản vừa phải giúp ích khá nhiều cho tóc chứ không chỉ riêng xương khớp như nhiều người tưởng (Ảnh minh họa)

Mở rộng ra sức khỏe tổng thể, chuyên gia dinh dưỡng Yang Szu-han (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh đạm sạch từ tôm cua giúp phái mạnh duy trì khối lượng cơ bắp, tránh hiện tượng nhão cơ hay tích mỡ bụng khi tuổi tác tăng cao.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Li Wanping (Đài Loan, Trung Quốc) bổ sung lời nhắc nhở nam giới sau tuổi 40 cần ăn hải sản có kiểm soát. Do tôm cua chứa hàm lượng purine trung bình đến cao, những người bị bệnh gút hoặc tăng axit uric nên ăn mức độ vừa phải và tránh ăn phần đầu hay trứng tôm giàu cholesterol để bảo vệ thận và hệ tim mạch.

3. Tiết chế các loại gia vị

Dù là một tín đồ ẩm thực, Alan Tam lại rất khắt khe trong khâu nêm nếm. Ông luôn tuân thủ nguyên tắc chủ động "ăn ít nước tương và đường" trong các bữa ăn hàng ngày.

Thói quen ăn mặn và ăn thừa đường là "sát thủ" tàn phá mái tóc từ bên trong mà ít người ngờ tới. Lượng đường dư thừa khi nạp vào cơ thể sẽ tạo ra phản ứng đường hóa (glycation). Phản ứng này phá hủy cấu trúc collagen quanh nang tóc, khiến chân tóc bị xơ hóa, thiếu nuôi dưỡng và rụng sớm. Trong khi đó, thói quen ăn mặn tích tụ nhiều natri gây co thắt mạch máu dưới da đầu, cản trở dưỡng chất đến nuôi tóc.

Alan Tam học cách kiểm soát đường và nước tương từ khi còn rất trẻ, điều này không chỉ giúp lão hóa chậm hơn mà cón phòng nhiều bệnh tật (Ảnh minh họa)

Bằng việc ăn nhạt và bớt đường, "Hiệu trưởng Tam" đã bảo vệ cấu trúc nang tóc khỏi sự thoái hóa. Đồng thời, thói quen này còn mang lại lợi ích vàng cho sức khỏe chuyển hóa.

Theo Cục Xúc tiến Sức khỏe thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Trung Quốc, người trưởng thành nên khống chế lượng natri dưới 2400mg/ngày (khoảng 6g muối) và đường bổ sung dưới 50g/ngày. Việc cắt giảm hai gia vị này giúp bảo vệ thành mạch khỏi nguy cơ xơ vữa, ổn định đường huyết, phòng ngừa cao huyết áp và giữ cho làn da phái mạnh không bị chảy xệ.

Ngoài học theo 3 thói quen trên, nam giới nên làm gì để tóc luôn "trẻ"?

Dù 3 thói quen trên hữu ích cho mái tóc, chống lão hóa và tốt cho sức khỏe, nhưng các chuyên gia da liễu cũng chỉ ra rằng mái tóc đen nhánh ở tuổi 75 của Alan Tam có sự đóng góp không nhỏ từ yếu tố gen di truyền. Tình trạng hói đầu do hormone (Androgenetic alopecia) hay tóc bạc sớm ở nam giới chịu sự di truyền lớn từ gia đình. Nếu sở hữu bộ gen tóc dày, nam giới đã có sẵn một lợi thế tự nhiên rất lớn.

Bên cạnh những bí quyết dưỡng tóc, chống lão hóa, mái tóc đen và vẫn khá dày của Alan Tam được cho là nhờ vào "gen tốt"

Tuy nhiên, gen tốt chỉ là điều kiện cần, còn lối sống mới là điều kiện đủ. Để giữ được mái tóc chắc khỏe và phong độ dẻo dai, phái mạnh còn cần hai mảnh ghép quan trọng khác:

- Ngủ sớm và ngủ đủ giấc: Khung giờ từ 23h đến 2h sáng là lúc cơ thể tiết hormone tăng trưởng (GH) mạnh nhất để tái tạo tế bào da đầu và phục hồi nang tóc. Thức khuya liên tục đẩy hormone căng thẳng cortisol tăng vọt, làm co thắt mạch máu và gây rụng tóc hàng loạt.

- Hạn chế căng thẳng thần kinh (stress): Stress kéo dài đẩy nang tóc vào giai đoạn nghỉ (telogen effluvium) sớm hơn chu kỳ tự nhiên, đồng thời phá hủy tế bào hắc tố (melanocyte) khiến tóc nhanh bạc phơ. Giữ tinh thần thoải mái giúp dòng máu nuôi da đầu luôn thông suốt.

- Nói không với nước gội quá nóng và chăm massage da đầu: Nước nóng làm mất lớp màng lipid bảo vệ, khiến da đầu khô rát và kích thích tuyến bã nhờn tiết dầu thừa gây bít tắc chân tóc. Nên dùng nước mát và dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng 5 phút mỗi ngày để tăng vi tuần hoàn máu.

- Hạn chế tối đa hóa chất và tác động nhiệt cao: Lạm dụng máy sấy nóng, tẩy nhuộm hay dùng gel tạo kiểu thường xuyên sẽ bẻ gãy cấu trúc Keratin bảo vệ sợi tóc, làm tóc giòn, dễ gãy gập và khiến da đầu yếu đi nhanh chóng.

- Chủ động kiểm soát hormone DHT: Nếu trong gia đình có gen hói đầu di truyền, hormone DHT (Dihydrotestosterone) sẽ làm teo nang tóc rất nhanh. Nam giới nên thăm khám da liễu sớm để dùng serum chuyên dụng hoặc sản phẩm hỗ trợ ức chế DHT trước khi nang tóc bị xơ hóa hoàn toàn.

Hình ảnh của "Hiệu trưởng Tam" Alan Tam ở tuổi 75 là minh chứng cho thấy tuổi tác không thể đánh gục phái mạnh nếu biết chăm sóc bản thân đúng cách. Sự kết hợp giữa lối sống lành mạnh và nuôi dưỡng tinh thần chính là "chìa khóa" bền vững nhất để nam giới làm chủ sức khỏe và duy trì phong độ qua thời gian, không riêng gì với tóc.

Nguồn và ảnh: EDH, Asia One