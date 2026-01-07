8 lời khuyên khi sửa nhà của bố tôi - người đàn ông 60 tuổi có tầm nhìn đỉnh chóp

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sửa nhà là chuyện tốn kém vô tận, nhưng tiền nên chi đúng chỗ và tiết kiệm nơi không cần thiết. Tôi may mắn được học những bí quyết của bố - một người đàn ông 60 tuổi với tầm nhìn cực đỉnh, áp dụng ngay 8 mẹo này, nhà vừa tiện vừa tiết kiệm, ai hạn hẹp ngân sách thì cứ yên tâm mà copy.

Những bí quyết của bố tôi không cần lý thuyết cao siêu, không cần vật liệu đắt đỏ, chỉ là quan sát tỉ mỉ, biết tận dụng và bỏ bớt những thứ không cần. Một căn nhà tiện nghi, thoải mái, không tốn quá nhiều tiền, tất cả đều nhờ những chi tiết nhỏ mà thông minh. Nếu bạn chuẩn bị sửa nhà, áp dụng 8 mẹo này chắc chắn vừa tiết kiệm vừa tiện lợi, mà trải nghiệm sống vẫn “đỉnh chóp”.

1. Thay giàn phơi thông minh bằng thanh inox

Bố tôi bảo: "Đừng tin mấy giàn phơi thông minh, nhìn hay thôi, thực tế thì… chẳng bao giờ ẩn đi được đâu". Tôi nghe vậy, quyết định gắn thanh inox ở bên hông phòng khách. Chỉ vài trăm nghìn, treo hết đồ của cả gia đình mà còn treo được chăn ga lớn. Thanh inox chắc chắn, dễ vệ sinh, quần áo khô nhanh. Khách tới nhà cũng không thấy phơi đồ lộ liễu, vừa tiện vừa tiết kiệm hàng triệu đồng.

2. Không vội thay cửa chính

Hàng xóm nhiều người thấy cửa của chủ đầu tư cũ không đẹp là đổi ngay. Bố tôi bảo: "Cửa chuẩn cấp A hiện nay đủ chịu lực và chống cháy, bọn trộm đâu có phá cửa dễ dàng". Tôi nghe lời, chỉ sơn lại màu yêu thích, tiết kiệm vài triệu để mua đồ nội thất. Chọn sơn tốt, kỹ thuật đánh nhám trước khi quét hai lớp, cửa vẫn đẹp, bền, mà tiền dành cho thứ khác vẫn còn dư.

3. Dùng gạch ốp làm tủ bếp

Thay vì tủ bếp đắt tiền, bố tôi gợi ý làm tủ bằng gạch ốp. Nghe thì hơi “quê”, nhưng thực tế rất ổn: chống nước, chống ẩm, cực bền. Tủ bếp nhà tôi giờ toàn ngăn kéo, vật liệu nhôm gỗ, chứa được tất cả đồ bếp, nấu nướng thoải mái mà chi phí giảm gần một nửa so với tủ gỗ thông thường.

4. Không cần lắp đèn LED trong tủ

Trước đây tôi tưởng lắp đèn LED trong tủ sẽ lung linh, nhưng bố tôi bảo: “Chỉ dùng khi cần thôi, chứ bật cả ngày ai dùng đâu”. Tôi học theo, bỏ bớt đèn, vừa tiết kiệm tiền, vừa đỡ phải lau chùi, mở tủ ra vẫn tiện lợi, mà ánh sáng tổng quan vẫn đủ dùng.

5. Dùng PVC đen thay cho kệ kim loại

Mấy kệ kim loại tuy đẹp nhưng khá mắc tiền. Bố tôi đã đưa ra lời khuyên đó là chọn PVC đen chống nước, viền nhôm để thay thế, rẻ hơn nhiều mà nhìn vẫn sang. Vệ sinh dễ dàng, không bị bám bụi, lỡ nhà có trẻ con nghịch vẫn yên tâm. Tôi nhìn thấy là vừa tiết kiệm lại vừa hợp lý, đúng là mẹo đỉnh chóp.

6. Cầu thang làm bằng gạch đơn

Cầu thang gỗ, inox đắt đỏ, lau dọn mất thời gian. Tôi nghe lời bố, dùng gạch đơn + lớp trát, phía trên gắn thanh gỗ. Vừa chắc chắn, vừa dễ lau, nhìn vẫn sang, chi phí giảm hẳn. Lưu ý bố dặn: trát một lớp, cắm thép, đổ keo cho chắc. Làm xong cầu thang vừa bền vừa tiện, ai nhìn cũng hỏi làm sao mà vừa rẻ vừa đẹp.

7. Dùng gạch dư tái chế

Gạch dư sau khi lát sàn, thay vì bỏ, bố tôi tận dụng làm bàn, hoặc ghép thành tranh tường nhỏ. Tôi thử theo, vừa tiết kiệm, vừa tạo điểm nhấn decor cực chất, mà vật liệu vẫn đồng bộ với tổng thể nhà. Ai cũng nghĩ mua mới, mà tôi dùng “vật liệu thừa” lại hợp hơn, vừa vui vừa sáng tạo.

8. Tự xây bồn tắm

Nhà vệ sinh nhỏ, mua bồn tắm đắt đỏ, bố tôi gợi ý tự xây: dùng gạch + xi măng + ốp gạch, tiết kiệm chi phí mà vừa đẹp vừa chắc chắn. Kích thước 60x120cm, nhìn rộng, thoải mái, chống nước tốt, còn dễ vệ sinh. Vừa tiết kiệm tiền, vừa phù hợp không gian nhỏ, lại cảm giác rất “tự tay làm ra”.

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

