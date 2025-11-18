Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

40 tuổi mới sửa nhà: 6 bài học cay đắng tôi ước mọi người KHÔNG mắc phải

18-11-2025

40 tuổi mới sửa nhà: 6 bài học cay đắng tôi ước mọi người KHÔNG mắc phải

Sửa nhà là chuyện tốn tiền tốn sức nhưng cũng là bài học lớn nhất mà mỗi gia chủ đều phải trải qua.

Sửa nhà là chuyện tốn tiền tốn sức nhưng cũng là bài học lớn nhất mà mỗi gia chủ đều phải trải qua. Khi mới nhận nhà, ai cũng háo hức và vui mừng, tưởng tượng không gian lý tưởng cho gia đình, nhưng trải qua vài năm sống, mới nhận ra một số quyết định thiết kế thực sự là sai lầm. Không phải khó tính hay kén cá chọn canh, mà là những lựa chọn tưởng sang, tưởng hiện đại nhưng dùng lâu mới thấy phiền phức, vừa bất tiện vừa tốn công sức dọn dẹp.

Bài viết này tổng hợp 6 bài học cay đắng từ quá trình sửa nhà mà tôi ước gì mọi người tránh được từ đầu. Đây là những kinh nghiệm thật sự, trải qua xương máu, từ việc chọn vật liệu, màu sắc, bố trí không gian, đến tính tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày. Ai đang hoặc sắp sửa nhà đều nên đọc kỹ để tránh rơi vào những sai lầm khó sửa chữa sau này.

1. Chọn quá nhiều màu xám cho nội thất và vật liệu

Khi mới nhận nhà, tôi cũng từng rất mê tông màu xám, nghĩ rằng sẽ sang trọng và dễ phối hợp. Nhưng sau vài năm sống, tôi nhận ra nếu quá nhiều màu xám từ sàn, gạch, rèm đến nội thất, không gian trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống. Bạn có thể nghĩ lúc đầu nhìn rất hiện đại, nhưng lâu ngày sẽ giống như sống trong một căn phòng bê tông, thiếu sự ấm áp và gần gũi.

Nếu bạn đang băn khoăn về màu sắc, tôi gợi ý cách phối mà tôi thấy vừa an toàn vừa hiện đại: tường, nội thất chính, sàn chiếm khoảng 50% tông kem nhạt, kết hợp 30% màu gỗ hoặc màu đất để tăng sự ấm áp, 15% màu bạn yêu thích để tạo điểm nhấn, 5% dùng cho các chi tiết nhỏ như cửa, tay nắm hay phụ kiện. Với cách này, không gian vừa sáng sủa, dễ chịu vừa vẫn giữ được vẻ hiện đại.

40 tuổi mới sửa nhà: 6 bài học cay đắng tôi ước mọi người KHÔNG mắc phải- Ảnh 1.

2. Chọn đồ dùng nhà bếp và nhà tắm bằng kim loại đen

Tôi cũng từng mê những món kim loại đen cho vòi nước hay tay nắm cửa, vì nhìn sang trọng và thời thượng. Nhưng trải qua vài năm, tôi mới thấy phiền: kim loại đen dễ bong tróc, để lại vết nước, nếu không vệ sinh hàng ngày thì rất nhanh mất thẩm mỹ.

40 tuổi mới sửa nhà: 6 bài học cay đắng tôi ước mọi người KHÔNG mắc phải- Ảnh 2.

Nếu bạn giống tôi ngày xưa, hãy cân nhắc chọn inox thông thường. Chúng bền, dễ vệ sinh, không lo bong tróc hay xuống màu, sử dụng lâu dài vẫn đẹp và quan trọng là tiết kiệm công sức vệ sinh hàng ngày.

3. Dùng gạch nhỏ cho bếp và nhà tắm

Có một thời gian tôi nghe lời thợ nói rằng gạch lớn khó lát, nên quyết định chọn gạch nhỏ. Lúc lát xong trông gọn gàng, nhưng chỉ vài tháng sử dụng, việc vệ sinh trở nên cực kỳ mệt mỏi. Khe gạch bám bụi, dầu mỡ và nước bẩn lâu ngày ố vàng, dọn tới đâu lại thấy dơ tới đó.

40 tuổi mới sửa nhà: 6 bài học cay đắng tôi ước mọi người KHÔNG mắc phải- Ảnh 3.

Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên chọn gạch lớn cho tường và sàn bếp, nhà tắm. Gạch lớn ít mạch, dễ lau chùi và trông vẫn sang trọng. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, đồng thời không gian nhìn cũng rộng rãi, thoáng hơn.

4. Không để không gian dễ dọn dẹp

Một sai lầm mà tôi hay thấy nhiều người mắc là quá chú trọng thẩm mỹ mà quên đi yếu tố tiện lợi khi dọn dẹp. Ví dụ sofa quá thấp khiến robot quét nhà không lọt, kệ tủ cao hở trên đầu khó lau bụi, các khe bếp nhiều ngóc ngách, khiến việc vệ sinh mất thời gian.

Nếu bạn đang lên kế hoạch sửa nhà, tôi khuyên nên tính toán từ lúc thiết kế: tủ nên làm sát trần để hạn chế bụi bám, cửa tủ bếp thiết kế phẳng để dễ lau chùi, nội thất đặt sát sàn hoặc cao vừa đủ để robot quét nhà đi vào. Chỉ cần chú ý những chi tiết này, bạn sẽ giảm đáng kể thời gian và công sức vệ sinh hàng ngày, mà vẫn giữ được vẻ đẹp của không gian.

40 tuổi mới sửa nhà: 6 bài học cay đắng tôi ước mọi người KHÔNG mắc phải- Ảnh 4.

5. Lãng phí không gian phòng khách

Khi sửa nhà, tôi cũng từng bố trí phòng khách theo lối truyền thống: sofa, bàn trà, tivi, tủ tivi. Nhưng sống một thời gian mới nhận ra tivi ít khi dùng, sofa đôi khi cũng không ngồi nhiều. Không gian giữa phòng khách vì thế bị bỏ phí.

Một vài gia đình mà tôi theo dõi đã bỏ tivi và tường tivi, thay bằng tủ sách lớn. Không gian vừa phục vụ nhu cầu đọc sách của trẻ, vừa tăng diện tích lưu trữ. Giữa phòng trải thảm dày cho trẻ chơi, tạo một khu vui chơi nhỏ, vừa đẹp vừa hữu ích. Tôi nghĩ nếu bạn áp dụng cách này, phòng khách không chỉ thoáng mà còn trở thành không gian sinh hoạt thực sự cho cả gia đình.

40 tuổi mới sửa nhà: 6 bài học cay đắng tôi ước mọi người KHÔNG mắc phải- Ảnh 5.

40 tuổi mới sửa nhà: 6 bài học cay đắng tôi ước mọi người KHÔNG mắc phải- Ảnh 6.

6. Không tính đến sự già đi của bản thân và người thân

Khi còn trẻ, tôi cũng không để ý đến vấn đề an toàn cho người già, nhất là trong phòng tắm hay khu vực ướt. Khi cha mẹ đến giúp trông cháu, mới nhận ra sàn nhà chống trượt và ghế ngồi trong phòng tắm quan trọng như thế nào.

Nếu bạn sửa nhà ở tuổi 40 hoặc hơn, đừng bỏ qua những chi tiết này. Hãy chọn gạch chống trượt, chuẩn bị ghế ngồi trong phòng tắm và thảm chống trượt. Một khoản chi nhỏ ban đầu nhưng có thể tránh được nhiều rủi ro và tai nạn, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

40 tuổi mới sửa nhà: 6 bài học cay đắng tôi ước mọi người KHÔNG mắc phải- Ảnh 7.

Bản thân tôi sau khi trải qua những kinh nghiệm này mới thấy, sửa nhà không chỉ là chuyện thẩm mỹ hay hiện đại, mà còn phải tính đến sử dụng lâu dài và sự tiện lợi. Nếu bạn đọc kỹ 6 điểm trên, sẽ tránh được nhiều sai lầm, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc, đồng thời giữ được không gian sống thoải mái, ấm áp cho cả gia đình.

Vợ chồng nghệ sĩ 9x tự thiết kế mái ấm như hang động, thô mộc, nguyên sơ: Nhà là nơi để được bao bọc và bình yên

Theo Thư Hân

Phụ nữ mới

