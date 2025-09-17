8 nhà đầu tư dự kiến mua 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán Rồng Việt

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐQT về triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.



Theo đó, VDS đăng ký chào bán 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 17,65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian thực hiện trong quý IV/2025 đến quý I/2026.

Giá chào bán là 18.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 20% so với thị giá cổ phiếu VDS sáng 17/9. Với 864 tỷ đồng dự kiến thu về, Chứng khoán Rồng Việt sẽ dùng 90% cho hoạt động giao dịch ký quỹ và 10% cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2025 đến quý II/2026.

Theo danh sách công bố, có 8 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu đợt này của VDS. Trong đó có 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Nhà đầu tư Trần Văn Hà dự mua nhiều nhất với 30 triệu cổ phiếu. Tiếp đến nhà đầu tư Vũ Thị Bích Niềm dự mua 6 triệu cổ phiếu. Cổ đông nước ngoài Casco Investments Limited dự mua 2 triệu cổ phiếu.

Dự kiến cả 8 nhà đầu tư sẽ sở hữu tổng cộng 51,7 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 16,16% vốn Chứng khoán Rồng Việt.

Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt đã hoàn tất phân phối 4,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 207 cán bộ nhân viên vào ngày 29/8/2025. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, tính chung 6 tháng đầu năm, VDSC mang về 332 tỷ đồng doanh thu hoạt động với sự sụt giảm của mảng môi giới và lỗ tự doanh.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng, giảm lần lượt 97% và 95% so với cùng kỳ.

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VDS tổ chức ngày 3/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu 1.106 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện 2024; lãi trước thuế 368 tỷ đồng, tăng 3,5%; lãi sau thuế 294 tỷ đồng, tăng 1%.

Do đó, kết thúc nửa đầu năm, VDSC mới chỉ hoàn thành 2% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và 3,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Sau 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt tăng 7,3% lên mức 6.828 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên 1.245 tỷ đồng. Công ty không còn ghi nhận khoản đầu tư HTM trong khi đầu năm vẫn ghi nhận 400 tỷ đồng. Đổi lại, VDSC "rót" 800 tỷ đồng đầu tư trái phiếu dài hạn của VietinBank và BIDV.

Các khoản cho vay tăng thêm 200 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận 2.946 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay margin.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc gần 1.050 tỷ đồng, toàn bộ là đầu tư vào cổ phiếu. Trong đó, các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn là KBC, HSG đang tạm lỗ; còn ACB và MWG tạm lãi.

Danh mục tài sản AFS có giá gốc 292 tỷ đồng cũng đầu tư toàn bộ cổ phiếu với CMG tạm lỗ còn KDH tạm lãi.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ghi nhận 4.025 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn tăng thêm 589 tỷ đồng, lên mức 981 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng; cùng với đó là dư nợ trái phiếu trên 2.900 tỷ đồng.



