8 nhóm thu nhập vào tài khoản cá nhân phải kê khai, nộp thuế TNCN: Người dân cần biết để thực hiện nghĩa vụ

Theo Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân, có 8 nhóm khoản thu nhập khi chuyển vào tài khoản cá nhân thuộc diện phải kê khai, nộp thuế theo quy định:

- Thứ nhất, thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Riêng cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT.

- Thứ hai, thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các khoản phụ cấp, trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật không tính vào thu nhập chịu thuế. Nếu người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ở giai đoạn trước thì các khoản thanh toán sau sẽ không bị tính thuế trùng lặp.

- Thứ ba, thu nhập từ đầu tư vốn gồm: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần và các khoản thu khác từ đầu tư vốn. Thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ không thuộc diện chịu thuế.

- Thứ tư, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác.

- Thứ năm, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước và các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

- Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng như xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác theo quy định.

- Thứ bảy, thu nhập từ bản quyền, bao gồm chuyển giao, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

- Thứ tám, thu nhập từ nhượng quyền thương mại.