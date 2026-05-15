80% khách quốc tế đến Việt Nam đi bằng đường hàng không

Tuy nhiên, hạ tầng quá tải, chi phí vận hành tăng cao và đặc biệt biến động địa chính trị đang tạo sức ép lớn lên các hãng bay và ngành du lịch.

Ảnh minh họa

Thông tin được ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm về liên kết hàng không - du lịch diễn ra mới đây.

Giá nhiên liệu tăng sốc, hàng không Việt giảm gần 5.000 chuyến bay trong tháng 4

Theo ông Dũng, vận tải hàng không hiện là phương thức chủ đạo đối với nhiều điểm đến du lịch trong nước, trong khi khách du lịch cũng chiếm khoảng 70% tổng lượng vận chuyển của các hãng hàng không.

Quý I/2026, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 24,1 triệu lượt khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 10,2 triệu lượt, tăng 12,6%; khách quốc tế gần 14 triệu lượt, tăng 19,4%.

Hiện có 6 hãng hàng không Việt Nam khai thác 49 đường bay nội địa, kết nối Hà Nội, TP HCM với 20 cảng hàng không trên cả nước. Ở thị trường quốc tế, 4 hãng bay Việt Nam cùng 77 hãng nước ngoài đang khai thác 155 đường bay thường lệ tới Việt Nam.

Các trung tâm du lịch như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Lạt đều đã có kết nối quốc tế trực tiếp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương.

Từ trái qua: Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng và ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát biểu tại tọa đàm

Tuy nhiên, người đứng đầu Cục Hàng không Việt Nam cho rằng ngành vẫn đối mặt nhiều "điểm nghẽn". Hạ tầng hàng không đang quá tải tại nhiều sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh hay Phú Quốc, ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách.

Ông Dũng cũng cho biết chi phí khai thác hàng không đang chịu áp lực lớn từ giá nhiên liệu, tỷ giá, thiếu hụt tàu bay và vật tư, cùng tác động từ biến động địa chính trị toàn cầu.

"Sau giai đoạn quý I tăng trưởng tích cực, đến tháng 4/2026, do ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu bay có thời điểm tăng trên 100%, các hãng hàng không Việt Nam đã phải giảm số chuyến khai thác xuống còn hơn 20.700 chuyến, giảm gần 5.000 chuyến so với tháng trước"- ông Dũng nói.

Du lịch cần gói kích cầu tích hợp vé máy bay, lưu trú và trải nghiệm

Theo ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hàng không và du lịch hiện không còn là hai lĩnh vực phát triển tách rời mà có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ, đặc biệt với các địa phương phụ thuộc lớn vào kết nối hàng không như Phú Quốc, Khánh Hòa, Bình Định hay Đà Nẵng.

Ông Phương cho biết năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 135 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch lần đầu vượt một triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, biến động toàn cầu và giá nhiên liệu tăng đang khiến toàn bộ chi phí cho một chuyến du lịch leo thang.

"Bài toán kích cầu du lịch hiện nay không thể chỉ tiếp cận dưới góc độ giảm giá đơn thuần, mà cần được xem xét trong tổng thể chuỗi vận tải - lưu trú - dịch vụ - điểm đến", ông Phương nói.

Ông cũng cho rằng cần xây dựng các gói kích cầu tích hợp vé máy bay, lưu trú, tham quan và vui chơi giải trí, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối đa phương thức và chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Trong khi đó, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhận định nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ vừa qua tăng mạnh nhưng phía sau bức tranh sôi động là không ít áp lực đối với doanh nghiệp hàng không và du lịch.

Theo ông Sưởng, chi phí hàng không vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí du lịch, khiến nhiều gia đình chuyển sang lựa chọn đường bộ hoặc đường sắt để tiết kiệm. Các hãng bay cũng gặp khó khi giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng tới kế hoạch tăng chuyến và mở đường bay mới.

"Hàng không và du lịch có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong phục hồi và tăng trưởng khi hơn 70% khách du lịch hiện nay lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không"- ông Sưởng nói.

Ông Uông Việt Dũng cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hàng không và du lịch phát triển ổn định, đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng như sân bay Long Thành, Gia Bình, Phú Quốc và nâng cấp các cảng hàng không quốc tế lớn.

"Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành hàng không không chỉ là phục hồi mà phải phát triển bền vững, an toàn, hiện đại và có khả năng thích ứng cao trước các biến động toàn cầu"- ông Dũng nhấn mạnh.