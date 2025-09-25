81% thành viên LHQ công nhận Nhà nước Palestine: Điều này giúp Palestine ra sao?

Tiêu điểm

Kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) đã ghi nhận một loạt quốc gia công nhận Nhà nước Palestine như Pháp, Luxembourg, Malta, Monaco, Andorra, Bỉ.

Trước đó, vào hôm Chủ nhật, Canada, Úc và Bồ Đào Nha, cũng như Vương quốc Anh đã tuyên bố công nhận.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 4/5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh đã công nhận Nhà nước Palestine.

Ngoài ra, Palestine còn được Tòa Thánh, cơ quan quản lý của Giáo hội Công giáo và Thành phố Vatican, nơi giữ tư cách quan sát viên phi thành viên của Liên Hợp Quốc, công nhận.

Năm 1988, sau tuyên bố của Arafat về Nhà nước Palestine theo đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, 83 quốc gia đã tuyên bố công nhận. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Nhà nước Palestine vào năm 1988.

Bối cảnh

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Israel tiếp tục mở rộng hoạt động ở Bờ Tây bị chiếm đóng và leo thang cuộc diệt chủng ở Gaza.

Những tuyên bố của các cường quốc phương Tây – từ lâu được coi là đồng minh thân cận của Israel – nhấn mạnh sự cô lập quốc tế ngày càng gia tăng của nước này trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza đã khiến hơn 65.000 người Palestine thiệt mạng.

Sự công nhận này có nghĩa gì?

Việc công nhận Palestine củng cố vị thế toàn cầu của nước này, tăng cường năng lực buộc chính quyền Israel phải chịu trách nhiệm về hành vi chiếm đóng của họ, và gia tăng áp lực lên các cường quốc phương Tây trong việc hướng tới giải pháp hai nhà nước. Cụ thể, nó sẽ cho phép Palestine:

- Mở đại sứ quán với tư cách ngoại giao đầy đủ

- Tham gia các hiệp định thương mại

- Nhận được sự ủng hộ tại các diễn đàn quốc tế

- Tiếp cận Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)

Tuy nhiên, việc công nhận sẽ không:

- Chấm dứt chiến tranh ở Gaza

- Ngăn chặn sự chiếm đóng quân sự của Israel.

Mặc dù việc công nhận không có nhiều tác động tức thời đến chính sách của Israel tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhưng nó phản ánh sự gia tăng ủng hộ quốc tế đối với nhà nước Palestine.

Martin Griffiths, giám đốc của Mediation Group International, nói với Al Jazeera rằng việc công nhận Palestine chỉ là bước đầu tiên.

"Đây là điểm khởi đầu, nhưng không phải là điểm kết thúc", ông nói, đồng thời kêu gọi các quốc gia như Anh thực hiện nghĩa vụ của mình theo Tòa án Công lý Quốc tế bằng cách tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo, chấm dứt bán vũ khí và nới lỏng các lệnh phong tỏa.

Ông nói thêm rằng các chính phủ cũng phải hỗ trợ cải cách với Chính quyền Palestine.

"Điều này mang lại hy vọng... nhưng chưa chắc đã mang lại tương lai", Griffiths nói.