9 tổng tài EQ cao nhất Hàn Quốc: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 8, xuất hiện cái tên được nhắc liên tục

Phim Hàn từ lâu đã biến hình tượng “tổng tài” thành biểu tượng của quyền lực, giàu có và khí chất đỉnh cao. Nhưng trong hàng trăm hàng ngàn nhân vật từng xuất hiện, chỉ một số ít khiến khán giả phải thốt lên rằng “Giá mà sếp mình cũng thế này!”. Bởi họ không chỉ đẹp trai hay thông minh, mà còn có EQ cao đến mức khiến người khác cảm thấy được thấu hiểu, được tôn trọng.

Dưới đây là 9 tổng tài phim Hàn có EQ cao đến mức nếu bước ra ngoài đời, chắc chắn họ sẽ trở thành những người lãnh đạo được yêu quý thật sự.

Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop thủ vai) trong Hẹn Hò Chốn Công Sở

Thoạt nhìn Kang Tae Moo có vẻ là kiểu tổng tài lạnh lùng và tự cao, nhưng càng xem càng nhận ra anh có EQ rất đáng nể. Anh không bao giờ hạ thấp nhân viên, không cáu gắt dù công việc có áp lực. Khi Ha Ri sợ hãi vì lỡ đóng giả người khác, Tae Moo không chất vấn hay ép buộc mà lặng lẽ tìm cách bảo vệ cô. Anh hiểu cảm xúc của người đối diện chỉ qua ánh mắt, biết cách an ủi đúng lúc và xử lý khủng hoảng đầy tinh tế.

Kang Tae Moo do Ahn Hyo Seop thủ vai.

Lee Young Joon (Park Seo Joon thủ vai) trong Thư Ký Kim Sao Thế

Lee Young Joon là minh chứng cho kiểu người vừa tự tin vừa tinh tế. Anh có thể tự khen mình không biết ngượng, nhưng khi thư ký Kim Mi So buồn, anh lập tức trở nên dịu dàng và biết lắng nghe. Anh nhận ra từng thay đổi nhỏ của cô, quan tâm bằng hành động chứ không chỉ lời nói. EQ của Lee Young Joon nằm ở khả năng điều tiết cảm xúc, vừa giữ được uy nghiêm của sếp, vừa khiến người khác cảm thấy được tôn trọng.

Jin Do Jun (Song Joong Ki thủ vai) trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt

Jin Do Jun thông minh, tỉnh táo nhưng không lạnh lẽo. Trong một thế giới toàn âm mưu và quyền lực, anh vẫn giữ được lòng nhân hậu. Anh hiểu cách khơi gợi lòng tin, dùng cảm xúc để thuyết phục thay vì mệnh lệnh. Chính EQ ấy giúp anh vừa là người kế nghiệp xuất sắc, vừa là người khiến ai làm việc cùng cũng cảm thấy an toàn và được thấu hiểu.

Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin thủ vai) trong Hạ Cánh Nơi Anh

Đại úy Ri có thể không phải là tổng tài theo nghĩa truyền thống, nhưng lại sở hữu phong thái lãnh đạo chuẩn mực. Anh điềm tĩnh, có nguyên tắc và biết quan tâm chân thành. Anh không dùng quyền lực để ra lệnh mà luôn chọn cách bảo vệ, đặc biệt là với Yoon Se Ri. Cách anh lắng nghe, nhìn thấu nỗi sợ của người khác khiến anh trở thành hình mẫu người đàn ông có EQ cao bậc nhất phim Hàn.

Bạn còn nhớ Đại uý Ri chứ?

Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon thủ vai) trong Itaewon Class

Park Sae Ro Yi không mặc vest, không có trụ sở lộng lẫy nhưng cách anh lãnh đạo khiến ai cũng nể phục. Anh luôn tôn trọng từng nhân viên, không phán xét quá khứ hay lỗi lầm của họ. Khi cấp dưới sai, anh không quát mắng mà dùng lý lẽ và sự cảm thông để chỉ ra điểm cần sửa. EQ cao giúp anh biến quán nhậu nhỏ DanBam thành một gia đình, nơi mọi người sẵn sàng cùng anh chiến đấu đến cùng.

Nam Do San (Nam Joo Hyuk thủ vai) trong Start Up

Nam Do San là kiểu người ít nói nhưng giàu cảm xúc. Dù không khéo giao tiếp, anh luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân. Khi Dal Mi buồn bã và mất niềm tin, Do San không cố an ủi bằng những câu to tát mà chỉ nói “Cậu đã cố gắng rồi”. Câu nói ấy tưởng đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim, vì đó chính là sự đồng cảm – điều mà người có EQ cao luôn hiểu rõ.

Hong Du Sik (Kim Seon Ho thủ vai) trong Hometown Cha Cha Cha

Hong Du Sik không có văn phòng sang trọng, nhưng cách anh đối xử với người khác cho thấy EQ cực kỳ cao. Anh biết khi nào nên nói chuyện, khi nào nên im lặng, luôn lắng nghe người khác trước khi đưa ra ý kiến. Anh dùng sự khéo léo và lòng tốt để gỡ rối những mối quan hệ phức tạp quanh mình. Chính sự tinh tế đó khiến ai từng xem phim cũng mong có một “tổng tài làng chài” như anh trong đời thật.

Goo Jun Pyo (Lee Min Ho thủ vai) trong Vườn Sao Băng

Ban đầu Goo Jun Pyo là hình mẫu của EQ thấp. Anh kiêu ngạo, nóng nảy và thích ra lệnh. Nhưng tình yêu với Geum Jan Di khiến anh thay đổi hoàn toàn. Anh học cách lắng nghe, biết xin lỗi và thấu hiểu người khác. Sự trưởng thành của Jun Pyo cho thấy EQ có thể rèn luyện và tình yêu chính là quá trình giúp con người trở nên tinh tế hơn.

Goo Jun Pyo trong Vườn Sao Băng do Lee Min Ho thủ vai.

Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun thủ vai) trong Điên Thì Có Sao

Moon Gang Tae là một trong những nhân vật có EQ cao nhất phim Hàn. Là nhân viên trong bệnh viện tâm thần, anh thấu hiểu nỗi đau của người khác đến mức chỉ cần nhìn đã biết họ đang cảm thấy gì. Anh biết cách trấn an mà không cần nhiều lời, dùng cảm xúc để chữa lành thay vì kiểm soát. EQ của anh không chỉ giúp người khác sống tốt hơn mà còn giúp chính anh học cách yêu thương bản thân.

Nhìn lại 9 tổng tài này, điểm chung không nằm ở quyền lực hay trí tuệ mà ở cách họ dùng cảm xúc để kết nối và dẫn dắt. EQ cao khiến họ không chỉ được yêu trong phim mà còn trở thành hình mẫu mà ngoài đời ai cũng mong gặp. Trong một thế giới đang ngày càng cạnh tranh, EQ chính là thứ khiến một người trở thành “tổng tài thật sự” không chỉ trong công việc, mà còn trong lòng người khác.