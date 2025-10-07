Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Á hậu Phương Nga khóc nức nở khi thấy Bình An đau đớn vì chấn thương thể thao

07-10-2025 - 14:55 PM | Sống

Á hậu Phương Nga bật khóc khi Bình An gặp chấn thương khi chơi thể thao: Hành trình hồi phục đầy gian nan của cặp đôi đáng yêu nhất Vbiz.

Nổi tiếng là đôi vợ chồng hài hước nhất TikTok với những video triệu view cực kỳ vui nhộn, diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga luôn khiến khán giả bật cười vì độ "mặn mòi" với cuộc sống hôn nhân nhiều màu sắc. Thế nhưng mới đây, Bình An lại khiến netizen xót xa khi chia sẻ về hành trình hồi phục sau chấn thương thể thao, trong đó nổi bật là sự đồng hành đầy xúc động của bà xã - Á hậu Phương Nga.

Theo tiết lộ, Bình An bị đứt dây chằng chéo trước và tổn thương sụn chêm trong một lần đá bóng cùng bạn bè. Ban đầu, anh chọn cách điều trị bảo tồn để tránh phẫu thuật, nhưng tình hình không tiến triển, buộc phải lên bàn mổ vào giữa tháng 7/2025.

Á hậu Phương Nga khóc nức nở khi thấy Bình An đau đớn vì chấn thương thể thao- Ảnh 1.

Phương Nga rơi nước mắt khi Bình An bị đau vì chấn thương

Sau ca mổ, nam diễn viên phải đối mặt với giai đoạn hồi phục đầy gian nan: cơ chân bị teo, khả năng vận động yếu, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ. Suốt quá trình đó, Phương Nga luôn kề cận chăm sóc, từ khi chồng nằm viện cho đến lúc tập đi lại từng bước.

Trong vlog mới đăng tải, Á hậu sinh năm 1998 không giấu được cảm xúc, nhiều lần bật khóc khi chứng kiến chồng chịu đau đớn vì chấn thương hành hạ. Hình ảnh Phương Nga lau nước mắt bên giường bệnh khiến nhiều người xúc động. Dưới phần bình luận, netizen gửi lời chúc Bình An sớm hồi phục hoàn toàn và dành nhiều lời khen cho Phương Nga - người vợ vừa xinh đẹp vừa kiên cường, luôn là điểm tựa cho chồng giữa lúc khó khăn.

Á hậu Phương Nga khóc nức nở khi thấy Bình An đau đớn vì chấn thương thể thao- Ảnh 2.

Phương Nga luôn kề cạnh chăm sóc chồng khi chấn thương

Dù gặp biến cố sức khỏe, cặp đôi vẫn giữ tinh thần tích cực. Bình An hiện đã có thể tập đi và luyện tập nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ, còn Phương Nga vẫn không quên ghi lại những khoảnh khắc đời thường đáng yêu khiến dân mạng "tan chảy". Fan hy vọng nam diễn viên sớm trở lại màn ảnh, còn Phương Nga tiếp tục giữ danh hiệu "vợ nhà người ta" đích thực trong lòng khán giả.

Á hậu Phương Nga khóc nức nở khi thấy Bình An đau đớn vì chấn thương thể thao- Ảnh 3.

Bình An cắn răng chịu đựng khi điều trị phục hồi chấn thương

Á hậu Phương Nga khóc nức nở khi thấy Bình An đau đớn vì chấn thương thể thao- Ảnh 4.

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn tới 13 tỉnh, thành phố

Thông báo khẩn tới 13 tỉnh, thành phố Nổi bật

Lại có thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

Lại có thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi nhắm vào người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội Nổi bật

Gia đình 5 người gặp nguy hiểm trong dòng nước lũ, công an Bắc Ninh nhận tin báo khẩn cấp

Gia đình 5 người gặp nguy hiểm trong dòng nước lũ, công an Bắc Ninh nhận tin báo khẩn cấp

14:25 , 07/10/2025
6 thứ giá rẻ ham mua là hại thân, khuyên bạn đừng dại dột!

6 thứ giá rẻ ham mua là hại thân, khuyên bạn đừng dại dột!

14:16 , 07/10/2025
Hé lộ “báu vật” quý hiếm chỉ có ở Việt Nam, được cả châu Á và thế giới bảo vệ

Hé lộ “báu vật” quý hiếm chỉ có ở Việt Nam, được cả châu Á và thế giới bảo vệ

13:50 , 07/10/2025
Nhờ lão nông trồng dưa hấu nhắc nhở, tôi vội "mách" lại cho người nhà, kể từ đó đều mua được loại ngon "10 quả như 1"

Nhờ lão nông trồng dưa hấu nhắc nhở, tôi vội "mách" lại cho người nhà, kể từ đó đều mua được loại ngon "10 quả như 1"

13:33 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên