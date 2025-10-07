Á hậu Phương Nga khóc nức nở khi thấy Bình An đau đớn vì chấn thương thể thao

Nổi tiếng là đôi vợ chồng hài hước nhất TikTok với những video triệu view cực kỳ vui nhộn, diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga luôn khiến khán giả bật cười vì độ "mặn mòi" với cuộc sống hôn nhân nhiều màu sắc. Thế nhưng mới đây, Bình An lại khiến netizen xót xa khi chia sẻ về hành trình hồi phục sau chấn thương thể thao, trong đó nổi bật là sự đồng hành đầy xúc động của bà xã - Á hậu Phương Nga.

Theo tiết lộ, Bình An bị đứt dây chằng chéo trước và tổn thương sụn chêm trong một lần đá bóng cùng bạn bè. Ban đầu, anh chọn cách điều trị bảo tồn để tránh phẫu thuật, nhưng tình hình không tiến triển, buộc phải lên bàn mổ vào giữa tháng 7/2025.

Phương Nga rơi nước mắt khi Bình An bị đau vì chấn thương

Sau ca mổ, nam diễn viên phải đối mặt với giai đoạn hồi phục đầy gian nan: cơ chân bị teo, khả năng vận động yếu, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ. Suốt quá trình đó, Phương Nga luôn kề cận chăm sóc, từ khi chồng nằm viện cho đến lúc tập đi lại từng bước.

Trong vlog mới đăng tải, Á hậu sinh năm 1998 không giấu được cảm xúc, nhiều lần bật khóc khi chứng kiến chồng chịu đau đớn vì chấn thương hành hạ. Hình ảnh Phương Nga lau nước mắt bên giường bệnh khiến nhiều người xúc động. Dưới phần bình luận, netizen gửi lời chúc Bình An sớm hồi phục hoàn toàn và dành nhiều lời khen cho Phương Nga - người vợ vừa xinh đẹp vừa kiên cường, luôn là điểm tựa cho chồng giữa lúc khó khăn.

Phương Nga luôn kề cạnh chăm sóc chồng khi chấn thương

Dù gặp biến cố sức khỏe, cặp đôi vẫn giữ tinh thần tích cực. Bình An hiện đã có thể tập đi và luyện tập nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ, còn Phương Nga vẫn không quên ghi lại những khoảnh khắc đời thường đáng yêu khiến dân mạng "tan chảy". Fan hy vọng nam diễn viên sớm trở lại màn ảnh, còn Phương Nga tiếp tục giữ danh hiệu "vợ nhà người ta" đích thực trong lòng khán giả.