Ả Rập Xê-út công bố gói hỗ trợ 90 triệu USD cho chính quyền Palestine

26-09-2025 - 10:50 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 25/9, tại cuộc họp báo bên lề Khóa họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Faisal bin Farhan, thông báo việc thành lập một liên minh quốc tế khẩn cấp nhằm cấp vốn trực tiếp cho Chính quyền Palestine (PA).

Ông cho biết liên minh này được hình thành với sự tham gia của “nhiều đối tác quan trọng” và khẳng định Ả Rập Xê-út sẽ đóng góp 90 triệu USD cho nỗ lực hỗ trợ.

Trong những ngày gần đây, thêm bảy bệnh viện và cơ sở y tế tại Gaza City buộc phải đóng cửa vì hứng chịu bom pháo dữ dội.

Ả Rập Xê-út công bố gói hỗ trợ 90 triệu USD cho chính quyền Palestine- Ảnh 1.

Người dân Palestine tìm kiếm người thương vong tại một địa điểm bị không kích, tháng 10/2023. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố Hamas sẽ không có vai trò trong bộ máy chính quyền, đồng thời kêu gọi Hamas và các nhóm vũ trang khác hạ vũ khí. Hamas lên án lời kêu gọi này.

Ông Abbas cam kết hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ả Rập Xê-út, Pháp và Liên hợp quốc trong một kế hoạch hòa bình cho Gaza được cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây và cho biết một thỏa thuận về Gaza đang đến rất gần. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, cho biết các lãnh đạo Arab và Hồi giáo đã bày tỏ rõ ràng sự phản đối việc Israel sáp nhập Bờ Tây trong cuộc gặp với ông Trump hôm thứ Tư.

Trước đó, đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, cho biết ông Trump đã trình bày kế hoạch hòa bình gồm 21 điểm cho Gaza và Trung Đông cho một số nhà lãnh đạo Hồi giáo và Ả-rập.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc gặp giữa ông Trump với Thủ tướng Israel Netanyahu, người đang ở Hoa Kỳ để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong khi đó, tại Yemen, ít nhất tám người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa, theo kênh truyền hình Al Masirah do lực lượng Houthi điều hành.

Rộ tin đồn Tổng thống Mỹ Trump có thể công nhận Palestine là quốc gia có chủ quyền

Theo Phương Anh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
palestine

