ABC-MART kỷ niệm 3 năm: Hợp tác chiến lược cùng Mizuno & What it isNt

Hợp tác chiến lược – mở rộng danh mục sản phẩm

Thông qua sự kiện, ABC-MART công bố trở thành nhà bán lẻ chính thức phân phối dòng Sportstyle của Mizuno tại Việt Nam, chính thức gia nhập nhóm đối tác chiến lược của thương hiệu thể thao Nhật Bản. Song song đó, ABC-MART giới thiệu bộ sưu tập hợp tác với What it isNt – thương hiệu thời trang đường phố trẻ trung, đang có sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ châu Á.

Hai hợp tác này nằm trong chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tăng tính cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng trở thành điểm đến thời trang thể thao hàng đầu.

Không gian trải nghiệm mở – nâng cao giá trị bán lẻ

Lấy cảm hứng từ thông điệp "STYLE BY U", sự kiện mang đến trải nghiệm bán lẻ theo hướng mở: người tiêu dùng có thể trực tiếp tương tác, thử sản phẩm và định hình phong cách cá nhân ngay tại cửa hàng.

Không gian trưng bày sẽ tiếp tục kéo dài đến 09/11/2025, giúp khách hàng có thêm thời gian khám phá toàn bộ các dòng sản phẩm độc quyền tại ABC-MART Grand Stage Saigon Centre.

Khuấy động mùa mua sắm Thu – Đông 2025

Song song với các hợp tác chiến lược, sự kiện cũng giới thiệu ấn phẩm "ABC-MART Magazine" – nền tảng truyền cảm hứng về phong cách sống năng động, trẻ trung và cá tính. Bên cạnh Mizuno và What it isNt, ABC-MART tiếp tục phân phối các thương hiệu thể thao quốc tế như Nike, adidas, Asics, New Balance, On, Puma, Vans, Fila, trong đó nhiều sản phẩm là phiên bản giới hạn.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Việc hợp tác với các đối tác chiến lược như Mizuno và What it isNt không chỉ giúp ABC-MART mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn nâng cao trải nghiệm mua sắm, tạo thêm giá trị cho người tiêu dùng và khẳng định định vị thương hiệu tại Việt Nam."

Khẳng định định vị thương hiệu tại thị trường Việt Nam

Với "STYLE BY U", ABC-MART tiếp tục theo đuổi định hướng xây dựng hệ sinh thái bán lẻ thời trang thể thao đa sắc thái, kết hợp giữa sản phẩm, không gian trải nghiệm và giá trị phong cách sống. Chiến lược này giúp thương hiệu củng cố vị thế trong nhóm các nhà bán lẻ thời trang thể thao hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Về ABC-MART Việt Nam

ABC-MART là thương hiệu bán lẻ thời trang thể thao hàng đầu đến từ Nhật Bản, phân phối nhiều sản phẩm từ các thương hiệu quốc tế như Nike, adidas, Asics, New Balance, On, Puma, Vans, Fila... Với hệ thống cửa hàng hiện đại và định hướng trẻ trung, ABC-MART mang đến không gian trải nghiệm thời trang năng động, sáng tạo, nơi mỗi khách hàng có thể trở thành chính mình.