ABC Việt Nam hợp tác Citek chuyển đổi số quản trị với SAP Cloud ERP

Là một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành thức ăn chăn nuôi, ABC Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng chiến lược khi chính thức đầu tư chuyển đổi số với SAP Cloud ERP - hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế.

Dự án đánh dấu bước đi quan trọng trên hành trình tái thiết của ABC Việt Nam, nhằm chuẩn hóa quy trình quản trị - vận hành theo Best Practices toàn cầu, phục vụ ra quyết định nhanh, chính xác, nâng cao khả năng ứng phó linh hoạt trước biến động của thị trường và sẵn sàng ứng dụng công nghệ AI. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt và ABC Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa chiến lược mở rộng kinh doanh đa ngành, nâng tầm vị thế và hướng tới phát triển bền vững.

"Không chỉ khởi đầu dự án chuyển đổi số quản trị tổng thể doanh nghiệp, sự kiện hôm nay còn mở ra một chương mới trong hành trình tiếp tục phát triển bền vững của ABC Việt Nam, với tư duy mới, công nghệ mới và phương thức quản trị hoàn toàn mới. Để hiện thực hoá mục tiêu mở rộng thị trường, tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng nền tảng phát triển bền vững, ABC Việt Nam nhận định chuyển đổi số trong quản trị không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc và cần thiết phải triển khai ngay". Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng Giám đốc ABC Việt Nam cho biết.

Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng Giám đốc ABC Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Với gần 20 năm hình thành và phát triển, ABC đã xây dựng được nền tảng vững chắc với hệ thống nhà máy hiện đại, vùng nguyên liệu ổn định, cùng mạng lưới phân phối trải dài từ miền Bắc đến Huế. Đến nay, ABC Việt Nam đã phát triển mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như chăn nuôi gia công, kinh doanh lương thực và kinh doanh khách sạn, khẳng định vị thế là doanh nghiệp đa ngành năng động và đầy bản lĩnh.

"Chúng tôi lựa chọn SAP Cloud ERP, giải pháp từ một trong những thương hiệu ERP hàng đầu thế giới cùng sự đồng hành của đối tác Citek, đơn vị triển khai giàu năng lực và kinh nghiệm. Sự lựa chọn này dựa vào sự phù hợp với chiến lược, quy mô hoạt động và tầm nhìn dài hạn của ABC Việt Nam". Bà Nguyễn Thị Dịu cho biết thêm.

Giải pháp Public Cloud không chỉ giúp ABC giảm thiểu phụ thuộc vào hạ tầng Công nghệ thông tin truyền thống, mà còn cho phép triển khai nhanh với cập nhật công nghệ liên tục, dễ dàng tích hợp với các hệ thống vệ tinh, hỗ trợ phát triển kinh doanh theo mô hình đa pháp nhân - đa nhà máy.

Ban lãnh đạo SAP Việt Nam, ABC Việt Nam và Citek chúc mừng sự kiện khởi động dự án SAP Cloud ERP

"ABC đầu tư chuyển đổi số với SAP Cloud ERP không chỉ là đầu tư một hệ thống, mà đang đầu tư vào nền tảng chiến lược để phát triển bền vững, theo định hướng minh bạch và chuyên nghiệp. Nền tảng này sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực để ABC hiện thực hoá tầm nhìn 2030 trở thành Top 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi". Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng Giám đốc Citek chia sẻ.

Citek là đơn vị tiên phong tư vấn và triển khai thành công SAP Cloud ERP tại Việt Nam, được SAP vinh danh Best GROW Partner (Best SAP Cloud ERP Partner) 2024, Best Midmarket Partner of the Year 2024. Đến nay, Citek đã đồng hành cùng hơn 110 khách hàng là các doanh nghiệp toàn cầu và doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam triển khai thành công các giải pháp SAP Cloud ERP, SAP Cloud ERP Private, BI,... Các doanh nghiệp đồng hành cùng Citek chuyển đổi số thành công hệ thống quản trị tổng thể SAP: Hoà Phát Dung Quất, GELEX Electric, CADIVI, Minh Phú, Pharbaco, Tường An, Uniben, Digiworld, Gỗ An Cường, Ajinomoto, Honda, Friwo, Karcher, Adidas,…

Với giải pháp ERP chiến lược của hãng SAP trên nền tảng S/4HANA Public Cloud – SAP Cloud ERP, Citek đã tiên phong đầu tư nguồn lực riêng biệt, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn và triển khai chuyên sâu, đào tạo theo chuẩn SAP Global. Chiến lược bài bản này giúp Citek trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam liên tiếp dẫn dắt các dự án SAP Cloud ERP thành công trong các lĩnh vực: Sản xuất, Nhựa - Bao bì, Dược phẩm, Hóa chất, Thực phẩm và Đồ uống, Tiêu dùng, Thương mại...