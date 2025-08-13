ACB chủ động ngăn chặn hơn 20.000 vụ lừa đảo trong 6 tháng đầu năm 2025

Trước thực trạng này, ACB không ngừng nâng cấp hệ thống công nghệ, tăng cường cơ chế giám sát và kiểm soát rủi ro giao dịch trực tuyến. Trong 6 tháng đầu năm 2025, ACB đã kịp thời ngăn chặn thành công hơn 20.000 vụ lừa đảo, cho thấy rõ tầm quan trọng của công nghệ và sự chủ động của ngân hàng trong việc bảo vệ khách hàng.

Chiếc bẫy ảo, thiệt hại thật: Cẩn trọng vẫn chưa đủ

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận gần 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại lên tới hơn 1.660 tỷ đồng, phát hiện hơn 1.500 kênh, hội nhóm quảng cáo và đánh bạc trực tuyến, hơn 1.500 kênh liên quan đến giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa, và gần 200 kênh quảng cáo, mua bán chất kích thích.

Thực tế, một trong những nguyên nhân chính khiến lừa đảo trực tuyến tiếp diễn không đến từ lỗ hổng công nghệ, mà từ sự chủ quan của người dùng. Nhiều người vẫn dễ tin vào cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ, chưa có thói quen kiểm tra đường dẫn hay bảo vệ thông tin cá nhân cẩn trọng. Kẻ gian đã lợi dụng điểm yếu này để dẫn dắt tâm lý người dùng: từ lo sợ đóng phạt, nôn nóng nhận lại số tiền chuyển nhầm, đến áp lực từ các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng. Những chiêu trò tuy không mới mẻ nhưng vẫn đánh trúng cảm xúc khiến người dùng mất cảnh giác.

Gần đây, tình trạng giả mạo doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và khu nghỉ dưỡng để lừa đảo đặt tour, đặt phòng đang gia tăng. Các đối tượng thường lập fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội, đăng quảng cáo giá rẻ để dụ khách chuyển tiền cọc, sau đó biến mất. Tuy cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tính minh bạch của trang và đồng thời đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn trước khi giao dịch nhưng vẫn có không ít nạn nhân đã bị mất tiền bằng thủ đoạn lừa đảo mới này.

Từ đó, đã đặt ra thách thức lớn trong công tác phòng chống lừa đảo hiện nay của ngành ngân hàng: nâng cao năng lực nhận thức, kỹ năng số và phản xạ an toàn cho người dùng phải đi cùng với các giải pháp công nghệ bảo vệ.

Phía sau số tiền bảo vệ cho khách hàng: Cuộc chiến thầm lặng của ngân hàng và công nghệ

Người dùng hiện nay ưu tiên lựa chọn những ngân hàng sở hữu hệ thống bảo mật an toàn và chất lượng dịch vụ khách hàng vượt trội. Vì khi tài khoản được bảo vệ đúng cách có thể là tuyến phòng thủ đầu tiên và đôi khi là duy nhất, giúp khách hàng tránh khỏi những tình huống lừa đảo khó lường.

Nhận thức rõ điều đó, ACB đã từng bước xây dựng một hệ thống giám sát toàn diện, kết hợp giữa năng lực công nghệ và quy trình vận hành chặt chẽ, nhằm phát hiện sớm các hành vi bất thường và hỗ trợ khách hàng phản ứng kịp thời. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, ACB đã ngăn chặn thành công hơn 20.000 giao dịch lừa đảo, bảo vệ an toàn cho gần 1500 tỷ đồng tài sản của khách hàng. Để đạt được kết quả này, ACB đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kỹ thuật - vận hành nhằm phát hiện sớm, phản ứng nhanh và sự phối hợp nhịp nhàng để xử lý từng trường hợp.

Cơ chế bảo vệ của ACB được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ACB ONE. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường: ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo "tài khoản thụ hưởng không hợp lệ", ứng dụng còn tự động ngăn chặn giao dịch chuyển tiền nếu phát hiện thiết bị đang bị theo dõi từ xa hoặc bị cài đặt phần mềm độc hại,... giúp khách hàng chủ động nhận diện rủi ro để kiểm tra giao dịch cẩn thận trước khi hoàn tất giao dịch.

Bên cạnh đó, ACB càng chú trọng hơn đến yếu tố con người trong toàn bộ quy trình phản ứng. Đội ngũ chuyên trách được đào tạo bài bản để phối hợp giữa các phòng ban khi nhận được cảnh báo từ hệ thống giám sát. Tổng đài viên và nhân viên tại quầy được đào tạo quy trình ứng phó nhất quán, từ hướng dẫn xác minh, hỗ trợ phong tỏa tài khoản, đến tư vấn khách hàng về cách phòng tránh rủi ro trong tương lai.

Nguyên văn chia sẻ của Khách hàng Lê Đình Huy trên trang cá nhân.

Từ tình huống thực tế của anh Huy - một khách hàng lâu năm của ACB, chia sẻ: "Dịp lễ vừa rồi, để thử uy tín của Campuchia Travel, mình thử vào app ACB chuyển tiền vào tài khoản do các chú đảo cung cấp! Tưởng đâu mất tiền, ai dè ACB xác định tài khoản có dấu hiệu lừa đảo nên khóa luôn tài khoản của mình! Có muốn mất tiền cũng không xong với ACB"

Theo nhận định của các chuyên gia, người dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm sự tiện lợi khi giao dịch số, mà còn quan tâm đến mức độ an toàn và khả năng tự bảo vệ trước các rủi ro ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dù hệ thống ngân hàng có tối tân đến đâu, thì chính sự cẩn trọng, sự tỉnh táo và thói quen kiểm tra thông tin giao dịch vẫn là điều kiện tiên quyết. Trong môi trường số liên tục biến đổi, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, không chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách dễ dàng và sẵn sàng đề phòng những tương tác bất thường. Bên cạnh lớp phòng vệ từ hệ thống công nghệ, ACB cũng khuyến khích người dùng tìm hiểu các nguyên tắc giao dịch an toàn để bảo vệ bản thân, đảm bảo an toàn giao dịch.

ACB liên tục cập nhật các hình thức lừa đảo mới tới Khách hàng

ACB khẳng định Ngân hàng số vẫn là kênh giao dịch ngân hàng an toàn, tiện lợi, miễn là khách hàng nắm chắc các nguyên tắc giao dịch an toàn cơ bản để phòng tránh rủi ro.

Khách hàng tham khảo nguyên tắc giao dịch an toàn tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.



