ACB đồng hành cùng hộ kinh doanh trước những thay đổi trong Nghị định 70

Nghị định 70 yêu cầu hộ kinh doanh kê khai doanh thu thay vì áp dụng thuế khoán

Theo Nghị định 70, từ năm 2025, hộ kinh doanh, đặc biệt là nhóm có doanh thu lớn hoặc hoạt động trên sàn thương mại điện tử, sẽ không còn áp dụng thuế khoán, mà phải chuyển sang hình thức kê khai doanh thu thực tế theo. Điều này giúp tăng tính minh bạch, công bằng và thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển dần lên doanh nghiệp.

Hội thảo "Hộ Kinh Doanh & Những Bước Chuyển Mình Tuân Thủ: Hiểu Đúng – Làm Đúng – Phát Triển" với sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo ACB, đại diện Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Anh Phong cùng các đối tác như Heno, T-Van Hilo và Visa. Các bên đã thảo luận về những thay đổi trong Nghị định và đưa ra giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi.

Ban lãnh đạo Thuế TP.HCM, ban lãnh đạo ACB và các đối tác tại sự kiện.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Tổng Giám đốc ACB phát biểu tại hội thảo:"Với vai trò cầu nối, ACB mong muốn mang đến cho hộ kinh doanh những giải pháp thiết thực từ cơ quan quản lý và chuyên gia, qua đó hỗ trợ khách hàng tuân thủ đúng quy định và tận dụng cơ hội tăng trưởng. Chúng tôi kỳ vọng buổi talkshow hôm nay sẽ góp phần giải đáp những vướng mắc thực tiễn, giúp hộ kinh doanh tự tin phát triển bền vững."

ACB giúp hộ kinh doanh chủ động khai báo thuế và quản lý dòng tiền minh bạch

Không chỉ là giải pháp, ACB còn khẳng định vị thế là ngân hàng được hộ kinh doanh tin tưởng. Tại hội thảo, chị Thanh M. – chủ cửa hàng ăn uống tại TP.HCM – chia sẻ: "Từ khi dùng tài khoản Tài Lộc, QR code và phần mềm bán hàng của ACB, tôi thấy mọi giao dịch rõ ràng, việc nộp thuế thuận tiện hơn và hoàn toàn yên tâm khi làm việc với cơ quan thuế."

Bộ giải pháp toàn diện cho kinh doanh từ ACB

Tháng 8.2024, ACB ra mắt Đồng Minh Thông Thái – giải pháp hỗ trợ kinh doanh với loạt tính năng thông minh:

- Quản lý đa điểm bán nhờ phân quyền linh hoạt;

- Tạo mã QR riêng cho từng đơn hàng;

- Gửi thông báo giao dịch cho nhân viên mà vẫn bảo mật số dư;

- Phân quyền cấp trung giúp vận hành hiệu quả hơn;

- Ấn phẩm QR với công nghệ in 7 màu chống giả được thiết kế linh hoạt;

- Loa thông báo giao dịch tự động, giúp nhận diện thanh toán thành công và hạn chế rủi ro gian lận.

Song song đó, Tài khoản Tài Lộc giúp tách bạch hoàn toàn dòng tiền cá nhân và kinh doanh, bảo mật tuyệt đối; khách hàng còn có thể chọn số tài khoản phong thủy 68, 86 – biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng. Ngoài ra, phần mềm bán hàng cho phép ghi nhận doanh thu, quản lý tồn kho, xuất hóa đơn điện tử và nộp thuế trực tuyến ngay trên điện thoại, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian và tuân thủ đúng quy định.

Ở vai trò đồng hành cùng ACB triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ. "ACB cùng Visa hỗ trợ hộ kinh doanh số hóa qua thẻ doanh nghiệp ACB Visa – giải pháp thanh toán không tiền mặt giúp tách bạch chi tiêu, chuẩn hóa giao dịch, tuân thủ quy định thuế và giảm quy trình hoàn tiền thủ công."

Ngoài ra, ACB còn mang đến nhiều chương trình ưu đãi thiết thực trong giai đoạn chuyển đổi này như miễn phí sử dụng phần mềm bán hàng, miễn phí chuyển tiền online, loa thông báo giao dịch 0 đồng, tặng hóa đơn điện tử, tặng số tài khoản phong thủy 68, 86 và khuyến mãi về phí khi dùng chữ ký số.

Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có nhiều vướng mắc nhưng ACB khẳng định đây là cơ hội để hộ kinh doanh số hóa vận hành, từ đó tạo nền tảng để nhanh chóng mở rộng trong tương lai.

Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh có thể tham khảo tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.