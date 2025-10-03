ACB bất ngờ lên kế hoạch thành lập một công ty bảo hiểm

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng 14/10/2025 để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian thực hiện lấy ý kiến từ 24/10/2025 đến 10/11/2025.

Nội dung lấy ý kiến là thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Theo đó, đây sẽ là công ty con thứ 5 của ngân hàng.

Hiện ngân hàng sở hữu 4 công ty con và đều có tỷ lệ sở hữu 100% gồm: Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA), Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL), Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ ACB (ACBC).

Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, hiện ACB đang hợp tác với Sun Life Việt Nam theo mô hình phân phối bảo hiểm nhân thọ độc quyền qua kênh ngân hàng.

Trước ACB, một số ngân hàng tư nhân lớn đã thành lập công ty bảo hiểm trong vài năm gần đây để mở rộng hệ sinh thái tài chính.

Trong đó, Techcombank đã góp vốn lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ (TCGIns) hồi tháng 10/2024 và chính thức ra mắt công ty bảo hiểm nhân thọ (Techcom Life) vào tháng 7/2025.

Năm 2022, VPBank cũng thâu tóm bảo hiểm phi nhân thọ OPES để chính thức trở thành ngân hàng mẹ. Hiện VPBank sở hữu 99,42% tại OPES. Công ty này có vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2025, VPBank cũng đã trình cổ đông thông qua phương án đầu tư góp vốn, thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, dự kiến có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia của VPBank và các bên liên quan tối đa 100%.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng khác như MB, VietinBank, BIDV,… cũng có động thái thúc đẩy hoạt động của các công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm trong thời gian gần đây.



