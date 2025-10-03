Chủ động nắm bắt tỷ giá – giải pháp tài chính thông minh từ Sacombank

Cố định chi phí với dịch vụ chốt giá kỳ hạn

Với những khoản chi phí lớn như học phí hay trợ cấp nhân thân, dịch vụ chuyển ngoại tệ kỳ hạn của Sacombank là một trong những giải pháp nổi bật trên thị trường hiện nay. Cơ chế này cho phép khách hàng chốt trước tỷ giá mong muốn tại thời điểm giao dịch, nhưng chưa cần thanh toán toàn bộ ngay, chỉ đến kỳ hạn mới thực hiện giao dịch.

Điều đó đồng nghĩa với việc phụ huynh có thể "khóa" chi phí học phí ngay khi thấy tỷ giá hợp lý, mà không phải lo ngại những biến động sau đó. Có thể xem đây là phương án "bảo hiểm tỷ giá" giúp người dùng cố định ngân sách, chủ động lên kế hoạch tài chính dài hạn.

Ví dụ, một gia đình cần chuẩn bị 30.000 USD cho kỳ học phí vào cuối năm. Thay vì thấp thỏm theo dõi tỷ giá từng ngày, họ có thể chốt tỷ giá ngay từ bây giờ. Nhờ đó, số tiền phải chi trả bằng VND sẽ không thay đổi cho đến khi thanh toán, bất kể tỷ giá thị trường có biến động ra sao. Với hạn mức lên đến 100.000 USD/giao dịch, tỷ giá cạnh tranh và khả năng cung ứng đa dạng ngoại tệ – kể cả các loại ít phổ biến như franc Thụy Sĩ hay krona Thụy Điển – dịch vụ chốt giá kỳ hạn của Sacombank giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi cần chuyển số tiền giá trị lớn.

Linh hoạt mua ngoại tệ với Sacombank Pay

Bên cạnh sản phẩm chốt giá kỳ hạn dành cho các nhu cầu lâu dài, Sacombank còn cung cấp giải pháp mua ngoại tệ nhanh chóng ngay trên ứng dụng Sacombank Pay. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những nhu cầu ngắn hạn hoặc phát sinh bất ngờ như du lịch, công tác, thăm viếng... Khách hàng có thể mua ngoại tệ với hạn mức tối đa 5.000 USD/lần, chốt tỷ giá ngay trên điện thoại và nhận tiền mặt tại bất kỳ điểm giao dịch Sacombank nào. Nhờ đó, những chuyến công tác gấp, kỳ nghỉ gia đình hay kế hoạch khám chữa bệnh ở nước ngoài đều có thể được xử lý nhanh chóng, không mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Sacombank Pay không chỉ mang lại sự tiện lợi trong các giao dịch tài chính hằng ngày như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, thanh toán QR... mà còn giúp người dùng chủ động thời điểm giao dịch ngoại tệ. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ ngân hàng số và nhu cầu tài chính hiện đại.

Công nghệ quốc tế – bảo chứng cho sự an toàn

Cốt lõi của những tiện ích độc đáo này là nền tảng công nghệ quốc tế. Sacombank đã hoàn thành sớm và toàn diện lộ trình chuyển đổi bắt buộc của SWIFT sang chuẩn ISO 20022 (điện MX) – vượt trước thời hạn tháng 11/2025 do SWIFT đề ra. Chuẩn điện MX cho phép truyền tải dữ liệu chi tiết hơn, tự động hóa cao hơn và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý.

Với khách hàng, điều đó đồng nghĩa rằng các giao dịch ngoại tệ được xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn, giảm thiểu tình huống bị ngân hàng nước ngoài từ chối do định dạng không chuẩn hoặc thiếu thông tin. Từ việc mua vài nghìn USD để du lịch trên ứng dụng Sacombank Pay cho đến việc chuyển hàng chục nghìn USD cho học phí du học, mọi giao dịch đều được bảo chứng bởi nền tảng công nghệ quốc tế hiện đại, giúp khách hàng yên tâm hơn bao giờ hết.

Biến động tỷ giá là điều thường thấy trong một thị trường tài chính toàn cầu, nhưng người dân hoàn toàn có thể chủ động duy trì kế hoạch chi tiêu của mình. Với dịch vụ chốt giá kỳ hạn và mua trước ngoại tệ trên Sacombank Pay, Sacombank tiên phong mang đến giải pháp ngoại hối toàn diện - ổn định dài hạn, linh hoạt ngắn hạn cho mọi khách hàng.