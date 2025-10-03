Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SHB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025

03-10-2025 - 17:16 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo 16/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Việc tăng vốn điều lệ giúp SHB tiếp tục khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, nâng cao nền tảng tài chính và năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện mở rộng quy mô, phát triển hoạt động kinh doanh trong chiến lược chuyển đổi toàn diện. Từ đó, Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp cung ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng chung của Chính phủ.

Nguồn lực vốn mạnh mẽ cho phép ngân hàng đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhằm tăng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng và đẩy mạnh hoạt động tín dụng, kinh doanh hiệu quả hơn nữa. Đây là bước đi khẳng định cam kết của SHB trong việc đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Trước đó, SHB đã hoàn tất phát hành 528,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 - tỷ lệ 13%, nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị trí Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất hệ thống, hoàn thành kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngân hàng cũng hoàn thành chi trả cổ tức 2024 đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Tổng tỷ lệ cổ tức 2024 được SHB chi trả là 18%. Nhiều năm qua, SHB đều đặn chia cổ tức với tỷ lệ 10-18% bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, liên tục nâng cao vốn điều lệ đảm bảo nền tảng tăng trưởng hoạt động kinh doanh. SHB dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức 18% trong năm 2025.

Tăng trưởng bền vững

SHB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025- Ảnh 1.

Tính đến 30/6/2025, SHB ghi nhận tổng tài sản gần 826 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 594,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14,4% so với đầu năm). Chất lượng tài sản cũng có sự cải thiện rõ rệt. CAR trên 11%, LDR trong giới hạn quy định.

SHB cũng ghi nhận tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) ở mức 16,4% – thấp nhất toàn ngành. Ngân hàng cũng dẫn đầu về năng suất lao động với lợi nhuận trước thuế trên người lao động đạt 1,3 tỷ đồng/NLĐ.

Bên cạnh hiệu quả tài chính, SHB tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế khi nhiều năm liền nằm trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Vietnam Report), Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, đồng thời là một trong những ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Viêt Nam.

Năm 2025, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 14.500 tỷ đồng (tăng 25%), tổng tài sản 832 nghìn tỷ đồng và hướng tới cán mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026.

Trên thị trường tài chính quốc tế, SHB khẳng định vị thế là một trong số ít các ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và các tổ chức tài chính quốc tế khác lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB… Ngân hàng đã và đang tiếp tục hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là các Tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước & tư nhân trong nước và quốc tế phát triển chiến lược toàn diện hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các Doanh nghiệp vệ tinh, Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân, khẳng định vị thế thương hiệu với bề dày phát triển.

Trong chiến lược chuyển đổi toàn diện và mạnh mẽ, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực./.

Ánh Dương

Phụ nữ số

