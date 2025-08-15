ACB: Giải pháp số hóa toàn diện cho hộ kinh doanh thích ứng giai đoạn mới

Trong bối cảnh đó, việc tìm ra giải pháp phù hợp để vừa tuân thủ quy định vừa quản lý dòng tiền minh bạch là điều cấp thiết. Đồng hành cùng xu hướng đó, ACB mang đến bộ giải pháp tài chính tích hợp công nghệ, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi thuận lợi mà không bị áp lực bởi chi phí hay kỹ thuật.

Giải pháp đơn giản cho bài toán lớn của hộ kinh doanh

Trước các yêu cầu mới từ chính sách, ACB đã chủ động hợp tác cùng nhiều đối tác công nghệ để xây dựng bộ giải pháp toàn diện, kết hợp tài chính và quản lý vận hành, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi sang hóa đơn điện tử và quản lý theo chuẩn số hóa một cách dễ dàng.

Vào tháng 8.2024, Đồng Minh Thông Thái được ra mắt với đầy đủ các tính năng như: phân quyền quản lý nhiều điểm bán cùng lúc, tạo mã QR riêng cho từng đơn hàng, chia sẻ thông báo giao dịch cho nhân viên mà không lo lộ số dư, chia sẻ quyền quản lý cấp trung sẽ hỗ trợ kinh doanh giúp việc bán hàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Thêm vào đó, ấn phẩm QR với công nghệ in 7 màu chống giả, được thiết kế linh hoạt để khách hàng có thể thanh toán ở bất kỳ vị trí nào trong cửa hàng, mang lại trải nghiệm trọn vẹn và chuyên nghiệp. Gần đây nhất, là sự ra đời loa thông báo giao dịch tự động đọc thông báo khi khách hàng thanh toán thành công, giảm rủi ro gian lận khi thanh toán chuyển khoản.

Vừa qua, ACB hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ Heno ra mắt phần mềm bán hàng FinOne dành riêng cho tiểu thương ACB. Phần mềm cho phép người dùng xuất hóa đơn điện tử ngay trên điện thoại, kết nối trực tiếp với hệ thống thuế và thực hiện nộp thuế trực tuyến mà không cần qua nhiều bước trung gian. Với giao diện thiết kế tối giản, dễ sử dụng cho người mới bắt đầu, đồng thời tích hợp các tiện ích quản lý bán hàng, bảo hiểm xã hội và chữ ký số, giúp việc vận hành trở nên gọn gàng và đồng bộ.

Lễ ký kết triển khai phần mềm bán hàng giữa ACB và HENO

Song hành cùng FinOne, Tài khoản Tài Lộc mang đến sự an tâm khi mọi giao dịch kinh doanh được tách bạch rõ ràng với dòng tiền cá nhân, bảo mật tuyệt đối vì chỉ chủ cửa hàng mới có quyền xem thông tin tài khoản. Chủ cửa hàng còn có thể chọn số tài khoản đẹp bắt đầu bằng 68, 86, giúp khách nhận diện nhanh và tạo dấu ấn riêng.

Khi sử dụng Bộ giải pháp: Phần mềm bán hàng & Hoá đơn điện tử, Tài khoản Tài Lộc và Giải pháp Quản lý cửa hàng Đồng Minh Thông Thái, mọi hoạt động bán hàng, giao dịch và quản lý thu chi được đồng nhất thông tin và dễ dàng đối soát.

"Trước đây, cửa hàng tôi chủ yếu ghi chép đơn hàng thủ công vì nghĩ phần mềm bán hàng sẽ phức tạp và tốn kém. Nhưng thời gian gần đây, các nhà hàng, khách sạn đặt nhiều hơn và gần như bắt buộc phải có xuất hóa đơn đầy đủ. Nếu không đáp ứng được là mất khách ngay. Nhờ có giải pháp bán hàng tích hợp trên điện thoại từ ACB, không cần đầu tư thêm thiết bị máy móc, tôi có thể xử lý đơn, xuất hóa đơn nhanh chóng trực tiếp từ điện thoại và quản lý cửa hàng dễ dàng hơn rất nhiều."- Chị Thu, chủ chuỗi cửa hàng thực phẩm tại TP.HCM

Chính những giải pháp này đã giúp hộ kinh doanh tự tin hơn khi đối mặt với giai đoạn thay đổi lớn từ môi trường pháp lý và yêu cầu vận hành.

Hộ kinh doanh đứng trước ngưỡng cửa chuyển đổi bắt buộc

Nhiều năm qua, hộ kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế dân sinh. Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), tính đến cuối tháng 6/2025, Việt Nam có hơn 5,5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, con số này chiếm tới 30% GDP phi chính thức, sử dụng trên 8 triệu lao động và có mặt ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, dịch vụ, sản xuất nhỏ. Tuy vậy, phần lớn các chủ hộ vẫn đang vận hành theo cách thủ công. Dù đã áp dụng hình thức thanh toán điện tử như chuyển khoản hoặc quét mã QR, nhưng việc quản lý doanh thu, chi phí hay lưu trữ sổ sách vẫn chưa được đồng nhất, các khâu trong vận hành thường rời rạc, không sử dụng chung hệ thống, dẫn đến việc kiểm soát khó khăn.

Khi Nghị định 70 chính thức có hiệu lực, việc chuyển đổi từ thói quen ghi sổ tay sang sử dụng phần mềm hay từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử đã khiến không ít hộ kinh doanh cảm thấy hoang mang, bởi không phải ai cũng thành thạo công nghệ và sẵn sàng chi trả cho những khoản phí phát sinh như xuất hóa đơn, mua phần mềm. Trải lòng của một tiểu thương chợ đầu mối:"Ngoài lo lắng không biết phần mềm bán hàng ra sao, khoản phí ban đầu cho máy móc và chữ ký số cũng làm tôi choáng váng. Nếu chỉ bán lẻ bình thường, tôi e lợi nhuận sẽ chẳng còn bao nhiêu."

Bước đầu chắc chắn còn nhiều vướng mắc nhưng ACB khẳng định đây là cơ hội để hộ kinh doanh số hóa vận hành, từ đó tạo nền tảng để nhanh chóng mở rộng trong tương lai.

Không chỉ mang đến những quyền lợi vượt trội, ACB mang đến bạn những ưu đãi: tài khoản số đẹp mở đầu 68, 86; miễn phí chuyển tiền online liên ngân hàng; miễn phí quản lý tài khoản trọn đời; hoàn 100% phí loa và tặng QR miễn phí – từ tháng 8 này, ACB tiếp tục đồng hành cùng tiểu thương bằng loạt ưu đãi thiết thực: Miễn phí 500 suất sử dụng phần mềm bán hàng FinOne kèm 3.000 hóa đơn điện tử.

Ưu đãi chữ ký số chỉ từ 150.000 đồng/6 tháng hoặc 250.000 đồng/1 năm.

Tặng phần mềm bảo hiểm xã hội miễn phí trong 6 tháng đầu. Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh có thể tham khảo tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.



