ACB: Kiên định mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm 2025

Trên cơ sở mở rộng tăng trưởng quy mô gắn với nền tảng quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 23.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 9,5% so với thực hiện 2024. Đồng thời thông qua kế hoạch chi cổ tức cho cổ đông tổng tỷ lệ 25% bao gồm 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Đây là năm thứ 5 liên tiếp ACB tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức cao, trong đó 3 năm liền thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, phản ánh hiệu quả trong kinh doanh, luôn đảm bảo lợi ích cao nhất và đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Tại đại hội, các vấn đề được thông qua gồm: (1) Kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; (2) Báo cáo của Ban kiểm soát; (3) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024; (4) Phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025; (5) Phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2024 bằng cổ phần phổ thông; (6) Mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; (7) Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025; (8) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng; và (9) Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; cùng một số vấn đề khác.

Năm 2025 ACB tiếp tục kiên định với định hướng ngân hàng bán lẻ hàng đầu về quy mô và khả năng sinh lời, củng cố nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030. Các chỉ tiêu trọng yếu trong năm bao gồm mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 14%. Tổng huy động vốn bao gồm giấy tờ có giá dự kiến tăng 14%. Với chiến lược phát triển cân bằng, bên cạnh thế mạnh bán lẻ, ACB tập trung mảng khách hàng doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu ngành và FDI với mục tiêu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 16%, tương đương với mức tăng trưởng của toàn hệ thống.

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy nhìn nhận: "ACB vừa kết thúc chiến lược 5 năm đã có bước chuyển mình tích cực với lợi nhuận tăng gấp 3 lần và đảm bảo chính sách cổ tức cao, hài hòa lợi ích cổ đông. Nhìn vào trung và dài hạn, nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường tài chính dự báo nhiều khó khăn từ cạnh tranh khách hàng giữa các ngân hàng, yêu cầu cao hơn về tuân thủ hoạt động. Trong bối cảnh đó, để đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, ACB sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ mới nâng cao hiệu quả và kiểm soát rủi ro ngân hàng đồng thời chú trọng đến an toàn bảo mật cho khách hàng". Cũng theo chủ tịch ACB, việc đầu tư tập trung đẩy mạnh ở 3 khía cạnh bao gồm thế mạnh bán lẻ, mở rộng khai thác phân khúc khách hàng doanh nghiệp và phát triển năng lực mới để thay đổi mô hình kinh doanh, phương thức hoạt động để phát triển bền vững cho ngân hàng.

Trả lời chất vấn cổ đông liên quan đến tác động diễn biến kinh tế tác động đến kế hoạch kinh doanh trong năm 2025, ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB cho biết: "Năm 2025 thị trường được dự báo có nhiều yếu tố tác động cơ hội và thách thức đan xen, mới nhất từ chính sách thuế quan của Mỹ tác động tỷ giá, đầu tư nước ngoài. Mặc dù thách thức nhưng ACB vẫn sẽ kiên định mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra cho năm 2025. Theo ước quý I/2025, tín dụng dự kiến tăng hơn 3%, huy động tăng trên 2%. Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng trên hệ thống, tỷ lệ nợ xấu trong quý I/2025 của ACB vẫn giảm nhẹ ở mức 1,34%, qua đó giúp ngân hàng gia tăng hiệu quả hoạt động, kiểm soát rủi ro hiệu quả".

Song song với việc mở rộng tăng trưởng quy mô tín dụng và huy động, ngân hàng cũng sẽ triển khai nhiều chiến lược nhằm tập trung kiểm soát chất lượng tài sản; Thúc đẩy tăng trưởng phí, tập trung ở các mảng phí chủ lực như thẻ, thanh toán quốc tế,... Thêm vào đó, trong năm 2025 ACB sẽ tiếp tục đầu tư cho các công ty con nhằm đa dạng hóa sản phẩm tài chính cung cấp cho khách hàng và đóng góp vào thu nhập của tập đoàn; Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng số, thúc đẩy đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật số hiện đại, an toàn trong hoạt động giao dịch và vận hành.

Tăng trưởng nhờ chiến lược linh hoạt, nhanh nhạy trước biến động thị trường

Với lợi nhuận trước thuế đạt được trong năm 2024 đạt 21.006 tỷ đồng, ACB là một trong 7 ngân hàng có lợi nhuận trên 20.000 tỷ đồng và trong top 3 ngân hàng TMCP tư nhân có lợi nhuận cao nhất. Kết quả này đã phản ánh được chiến lược linh hoạt, nhanh nhạy với diễn biến của thị trường nhằm đảm bảo tăng trưởng; sự am hiểu nhu cầu khách hàng đến phát triển năng lực bán.

Kết quả kinh doanh năm 2024 đã đưa ACB hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2019-2024, trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam về quy mô và lợi nhuận với lợi nhuận trước thuế tăng gần 3 lần trong 5 năm và ROE liên tục duy trì ở mức cao trên 20%. Năm 2024, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng ở tất cả các mảng, đặc biệt mảng KHDN ghi nhận mức tăng mạnh mẽ nhờ phân khúc khách hàng lớn, khách hàng FDI. Nhờ nhanh nhạy thích ứng với thị trường, ngay từ đầu năm 2024, ACB định hướng phát triển cân bằng giữa KHCN và KHDN, đón đầu làn sóng doanh nghiệp FDI đã giúp tín dụng mảng khách hàng doanh nghiệp tăng cao nhất trong gần một thập kỷ. Trong đó, quy mô tín dụng cho nhóm khách hàng FDI của ACB tăng gấp 2,5 lần so với năm 2023, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho hàng nghìn doanh nghiệp FDI đến từ nhiều quốc gia/vùng lãnh thổ.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản ACB đạt 864 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20% so cuối năm 2023, và vượt 7% kế hoạch. Với quy mô dư nợ cho vay khách hàng đạt 581 nghìn tỷ, tín dụng ACB đạt tăng trưởng ấn tượng 19,1%, vượt xa mức tăng trưởng của bình quân ngành, đạt mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng trong vòng một thập kỷ. ACB tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc là ngân hàng bán lẻ hàng đầu với quy mô tín dụng cao nhất trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Dù tăng trưởng tín dụng cao nhưng ACB vẫn kiểm soát tỷ lệ nợ xấu tốt hàng đầu thị trường, chỉ ở mức 1,5%, thấp hơn mức mục tiêu đặt ra dưới 2%. Đồng thời duy trì ROE trên 20%, thuộc nhóm dẫn đầu ngành. Điều này khẳng định ACB vừa là ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt, chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả và thuộc top đầu trong hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ACB đã tham gia tích cực các chương trình, chính sách của chính phủ, NHNN để hỗ trợ nền kinh tế, khách hàng. Theo đó ngân hàng chủ động đồng hành, chia sẻ khó khăn cho khách hàng vay vốn, ACB đã triển khai nhiều giải pháp như duy trì mặt bằng lãi suất cạnh tranh, tung ra các chương trình cho vay ưu đãi mua nhà dành cho khách hàng trẻ; nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng thông qua ngân hàng số mà không cần trực tiếp đến ngân hàng (giải ngân online), đơn giản hóa thủ tục vay vốn… tạo điều kiện giúp khách hàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Trong bối cảnh khó khăn chung thị trường, sức mua của người tiêu dùng ảnh hưởng đến phân khúc chính yếu của ngân hàng, ACB vẫn duy trì tăng trưởng về tỷ lệ CASA trên tổng huy động vốn của ngân hàng. Tỷ lệ CASA của ACB đã tăng từ 22,9% năm 2023 lên 23,3% vào cuối năm 2024, thể hiện sự gia tăng bền vững của nguồn vốn chi phí thấp. Điều này cũng phản ánh nỗ lực rất lớn của ngân hàng trong việc cân đối nguồn vốn, mở rộng quy mô một cách bền vững, đồng thời cho thấy sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân dành cho ACB.

Nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ giúp ngân hàng đứng vững trước mọi biến động

Không ngừng củng cố nền tảng quản trị rủi ro và chất lượng nguồn vốn, ACB luôn duy trì tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II cao hơn mức quy định tối thiểu, đạt xấp xỉ 12%. ACB nằm trong nhóm 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn thí điểm để triển khai phương pháp mô phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB - là phương pháp nâng cao hơn so với quy định của thị trường) ứng dụng trong quản trị rủi ro tín dụng và an toàn vốn, tiếp tục nâng cao hơn tiêu chuẩn quản trị rủi ro và an toàn vốn theo các chuẩn mực quốc tế. Việc hoàn thành IRB không chỉ giúp tối ưu hóa công tác tính vốn mà còn giúp ACB nâng cao năng lực quản trị rủi ro, giúp tăng cường mức độ chính xác và phù hợp của các công cụ ước lượng rủi ro với đặc thù rủi ro của chính mình. Đồng thời việc triển khai thành công IRB là một đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các chuẩn mực Basel theo lộ trình của NHNN, cũng như là một bước tiến quan trọng trong việc cải tiến và nâng cao tiêu chuẩn quản lý rủi ro của ACB.

Với hiệu quả kinh doanh bền vững và các chuẩn mực cao trong quản trị rủi ro, ACB luôn được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong nước và quốc tế đánh giá cao. Trong kỳ đánh giá gần nhất vào tháng 10/2024, Moody’s xếp hạng triển vọng của ACB ở mức "Ổn định" trong khi đó Fitch Ratings nâng hạng triển vọng ACB từ "Ổn định" lên "Tích cực" cho năm 2024. Tại thị trường trong nước, FiinRatings xếp hạng ACB ở mức cao nhất trong số các ngân hàng tham gia xếp hạng tín nhiệm, với xếp hạng Tín nhiệm Dài hạn Nhà phát hành đạt mức "AA+" và triển vọng "Ổn định". Mới nhất vào tháng 3/2025, ACB được vinh danh tại Bảng xếp hạng 10 ngân hàng tốt nhất 2025 do Decision Lab - đối tác độc quyền tại Việt Nam của hãng nghiên cứu toàn cầu YouGov công bố. Trong đó, ACB là một trong số ít ngân hàng thăng hạng về điểm sức khỏe thương hiệu. Kết quả này phản ánh nỗ lực không ngừng của ACB trong việc đổi mới hình ảnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng cùng chiến lược phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, ACB cũng là ngân hàng tiên phong công bố Khung tài chính bền vững với cam kết đẩy mạnh nguồn tín dụng gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Trong năm 2024, Ngân hàng đã triển khai cho vay 4.000 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi cao nhất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững. ACB là Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành 02 báo cáo riêng biệt cùng thời điểm là Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững được đảm bảo độc lập; đồng thời là Ngân hàng tiên phong tham chiếu các Nguyên tắc Ngân hàng có trách nhiệm (Principles for Responsible Banking) của Liên Hợp Quốc cho các sáng kiến tài chính trong việc xây dựng báo cáo Phát triển bền vững.