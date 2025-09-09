ACB: “Ngôi nhà đầu tiên” thành hiện thực tại dự án The Felix (C-holdings)

Đây là một trong những minh chứng cho thấy khi ngân hàng và chủ đầu tư cùng tập trung vào lợi ích khách hàng, nhu cầu an cư thực sự có thể chuyển hóa thành hiện thực.

Chỉ 12 triệu đồng/ 1 tháng để sở hữu căn nhà đầu tiên

Theo số liệu của Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam, giá căn hộ trung cấp tại TP.HCM hiện dao động từ 2,2–2,8 tỷ đồng/căn (tương đương 45–55 triệu đồng/m²). Với mức giá này, để mua được nhà, một gia đình trẻ phải chuẩn bị tối thiểu 20–30% vốn tự có, phần còn lại phụ thuộc vào khoản vay ngân hàng. Đây là rào cản lớn khiến không ít người trẻ dù có nhu cầu thật vẫn chần chừ trước quyết định mua nhà.

The Felix của C-Holdings đã chạm đúng phân khúc "vừa túi tiền" lại có vị trí chiến lược liền kề TP.HCM, kết nối nhanh các trục giao thông và tiện ích ngoại khu. Một căn hộ điển hình của The Felix có giá khoảng 2,3 tỷ đồng (42 triệu/ m2), khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 400 - 500 triệu đồng vốn ban đầu. Phần còn lại thanh toán theo tiến độ và được ACB kết hợp với C-Holdings hỗ trợ thông qua gói "Ngôi nhà đầu tiên" với lãi suất cố định 5,5%/năm trong 5 năm, thời hạn vay lên đến 30 năm, cùng chính sách ân hạn gốc và trả góp linh hoạt. Với cấu trúc này, người vay chỉ phải trả khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng tương đương 50–60% thu nhập của một cặp vợ chồng trẻ có tổng thu nhập 20–25 triệu đồng/tháng.

Chị H.T.N., 29 tuổi, làm việc trong ngành truyền thông, là một trong những khách hàng đã hoàn tất hồ sơ vay ACB để mua căn hộ The Felix. "Nếu không có gói cố định 5 năm của ACB, tôi không dám nghĩ tới việc mua nhà bây giờ vì lo lắng lãi suất biến động. Biết chắc mỗi tháng cần trả bao nhiêu giúp tôi và chồng tự tin lên kế hoạch tài chính, vừa trả góp, vừa nuôi con nhỏ," chị chia sẻ.

Ưu tiên khách hàng mua để ở thay vì đầu tư tích trữ, ổn định thị trường bất động sản

Nhiều chủ đầu tư hiện nay đều chọn phát triển dự án ưu tiên người mua để ở, thay vì mở rộng cho các nhà đầu tư mua hàng chục căn hộ để tích trữ. Quan điểm này trùng khớp với định hướng của ACB: thay vì chạy đua bằng khuyến mãi ngắn hạn, ngân hàng tập trung vào việc ổn định lãi suất dài hạn, phương thức trả gốc linh hoạt, giảm áp lực trả nợ ban đầu và đảm bảo tính minh bạch trong thủ tục, để người trẻ thực sự có thể sở hữu ngôi nhà đầu tiên.

"Chúng tôi muốn các gói vay không chỉ mang tính ưu đãi trên giấy, mà phải thực sự đi vào cuộc sống khách hàng. Lãi suất ổn định trong 5 năm đầu, cùng với phương án trả gốc linh hoạt, là cách ACB giúp người trẻ an tâm tính toán tài chính dài hạn," đại diện ACB chia sẻ.

Thực tế thị trường cũng chứng minh sức hút của mô hình này. Đây không chỉ là thành công của một dự án đơn lẻ, mà còn là minh chứng cho thấy khi ngân hàng và chủ đầu tư cùng tập trung vào lợi ích khách hàng, nhu cầu an cư thực sự có thể chuyển hóa thành hiện thực.

Thành công tại The Felix chỉ là một trong nhiều ví dụ cho cách ACB hiện thực hóa gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" thông qua việc bắt tay với các chủ đầu tư uy tín. Ngân hàng đã và đang mở rộng hợp tác với nhiều dự án ở phân khúc trung cấp và phù hợp với khả năng tài chính của người trẻ như dự án Vinhomes Grand Park, Vin Smart City, Bcons, Mizuki, Gladia Khang Điền, Vlasta Thuỷ Nguyên... Điều này đồng nghĩa khách hàng không bị giới hạn lựa chọn, mà có thể tìm thấy căn hộ vừa túi tiền tại nhiều khu vực khác nhau, từ trung tâm đến vùng ven.

Trước đó, là một trong những ngân hàng đầu tiên ra mắt gói vay mua nhà dành cho người trẻ, ACB từng tổ chức phiên livestream độc quyền "Ngồi chill, săn nhà real" kết hợp với nhiều Chủ đầu tư uy tín, thi hút hơn 6000 người xem và hơn 2000 người đăng ký, tung hàng trăm deal bất động sản "hot hit" chỉ từ 1,6 tỷ đồng/căn. Nhiều hồ sơ đã được phê duyệt và giải ngân, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu mua nhà cho rất nhiều người trẻ.

Với nguyên tắc ưu tiên lợi ích người mua để ở và các giải pháp tài chính linh hoạt, ACB hướng tới việc đưa "ngôi nhà đầu tiên" trở thành trải nghiệm thực sự với ngày càng nhiều gia đình trẻ. Khách hàng quan tâm có thể đăng ký tư vấn trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch hoặc kênh trực tuyến của ACB để được xây dựng phương án vay phù hợp với thu nhập và nhu cầu của mình.

*Để tìm hiểu thêm về gói vay mua nhà, khách hàng cá nhân có thể truy cập website hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Contact Center 24/7: 028 38 247 247.



