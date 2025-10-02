ACB nói gì về sản xuất vàng miếng theo quy định mới?

Ngày 01/10/2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố "Điều khoản giao dịch mua, bán vàng miếng" trên website ACB nhằm tuân thủ Khoản 8 Điều 1 Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 12 Nghị định 24/2012, quy định: doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh mua bán vàng miếng có trách nhiệm công bố công khai thông tin về quyền và nghĩa vụ của khách hàng trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở giao dịch.

Ngân hàng cho biết, đây là quy định bắt buộc đối với tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng, không đồng nghĩa với việc ACB là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép theo Nghị định mới để sản xuất vàng.

Hiện nay, ACB đang thực hiện kinh doanh mua bán 2 loại vàng miếng là vàng miếng SJC và vàng miếng ACB (đã sản xuất giai đoạn trước 2012). Đối với sản xuất và kinh doanh vàng miếng theo Nghị định 232/2025 của NHNN, ACB đang chờ Thông tư hướng dẫn và thực hiện đăng ký đúng quy định.

Được biết, điều khoản quy định giao dịch mua, bán vàng miếng tại ACB sẽ hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Quy định áp dụng với việc mua, bán vàng miếng – là sản phẩm vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng, có ký mã hiệu của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép sản xuất; vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất trong từng thời kì.

Theo đó, loại vàng giao dịch là Vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kì.

Đối với vàng miếng thương hiệu SJC: chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng;

Đối với vàng miếng thương hiệu ACB: thực hiện giao dịch đối với tất cả các loại vàng.

Đồng tiền thanh toán bắt buộc là Việt Nam đồng. Phương thức thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán VND của khách hàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Lan Anh