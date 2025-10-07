Ademax cùng Hybrid Connect: Kiến tạo mô hình làm việc thông minh trong kỷ nguyên số





Xu hướng tất yếu: Chuyển đổi số và nhu cầu hội nghị thông minh

Khi Chính phủ triển khai mô hình chính quyền hai cấp, mục tiêu tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa vận hành trở thành ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp cũng không nằm ngoài xu thế đó khi cần tái cấu trúc để nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và tăng năng suất lao động.

Trong bối cảnh này, nhu cầu trao đổi thông tin, chỉ đạo và làm việc từ xa ngày càng tăng, nhưng vẫn vướng rào cản về khoảng cách địa lý, thời gian và chi phí di chuyển. Chính những thách thức đó tạo nên xu hướng tất yếu: ứng dụng hội nghị thông minh và phòng họp thông minh để thay thế các mô hình truyền thống.

Ra đời từ nhu cầu đó, Hybrid Connect 2025 không chỉ là nơi cập nhật công nghệ và ứng dụng, mà còn là diễn đàn thảo luận cách tháo gỡ những bài toán thực tiễn của xã hội, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Hybrid Connect 2025 – Sự kiện công nghệ nổi bật trong lĩnh vực Nghe nhìn & Truyền thông cộng tác tại Việt Nam

Ngày 16.09 và 23.09 vừa qua, Hybrid Connect 2025 lần lượt được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bởi Ademax Group với sự tham gia của hơn 250 đại biểu: lãnh đạo các Bộ, Sở, Ban, Ngành; CTO, CIO và chuyên gia công nghệ của các Tổng công ty, Tập đoàn; Đối tác chiến lược quốc tế và nhiều doanh nghiệp tiên phong.

Sự kiện quy tụ ba tập đoàn công nghệ toàn cầu – Samsung, Bosch và Cisco, đồng hành cùng Ademax Group, đơn vị hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực tích hợp giải pháp tổng thể Nghe nhìn & Truyền thông cộng tác.

Ông Nguyễn Danh Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Ademax Group trao quà tới các đối tác đồng hành Cisco - Samsung - Bosch tại Hybrid Connect 2025

Điểm nhấn của Hybrid Connect 2025 là phần giới thiệu 10 giải pháp công nghệ mới trong 5 mô hình phòng họp và trung tâm điều hành thông minh tích hợp AI, mang đến cho khách tham dự cái nhìn toàn diện về tương lai của môi trường làm việc số (Digital Workplace) - Nơi khoảng cách không còn là rào cản.

Phòng họp thông minh – Giải pháp chuyển đổi số "tất yếu" của doanh nghiệp

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là các khu vực trải nghiệm phòng họp thông minh và trung tâm điều hành thông minh - nơi Ademax giới thiệu các giải pháp tích hợp cho không gian làm việc, hội nghị hiện đại. Không còn gói gọn trong bàn họp, micro, máy chiếu truyền thống, phòng họp ngày nay được nâng cấp toàn diện với camera AI tự động nhận diện người phát biểu, micro đa hướng khử ồn cùng màn hình tương tác độ phân giải cao HD/4K cho phép chia sẻ, ghi chú và cộng tác ngay trên cùng một giao diện.

Chỉ với một thao tác chạm, toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng và trình chiếu có thể được đồng bộ hóa, mang lại sự tiện lợi tối đa, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nâng cao trải nghiệm và tính chuyên nghiệp.

Đại diện Samsung Việt Nam cho biết, phòng họp thông minh không chỉ phục vụ nhu cầu cộng tác nội bộ, mà còn trở thành "bộ mặt số" của doanh nghiệp khi kết nối với khách hàng và đối tác toàn cầu. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyển đổi số, khẳng định sự chuyên nghiệp của tổ chức, từ doanh nghiệp đến cơ quan Chính phủ.

Với nhiều giải pháp được thiết kế chuyên biệt, tích hợp dễ dàng trong môi trường làm việc hiện nay, Ademax với các giải pháp tích hợp sẽ giúp các doanh nghiệp, tổ chức tái định hình khả năng cộng tác, khơi gợi sáng tạo và nâng cao hiệu suất.

Hệ thống nghe nhìn (Audio Visual) – Giải pháp chuyên dụng giúp tối ưu hiệu suất doanh nghiệp

Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức, nghe nhìn (AV) đóng vai trò quan trọng việc kết nối, thúc đẩy và nâng cao trải nghiệm cộng tác. Tại Hybrid Connect 2025, hàng loạt giải pháp AV hiện đại được trình diễn: từ màn hình kỹ thuật số chuyên dụng với mức tiêu thụ điện gần như bằng không, màn hình LED độ phân giải cao, giải pháp âm thanh chuyên dụng cho mọi không gian từ phòng họp, hội trường, biểu diễn, ngoài trời cho đến các trung tâm điều hành, sân bay.

Các chuyên gia nhận định, đầu tư hệ thống Audio Visual là chiến lược dài hạn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả truyền thông, tạo sự gắn kết nhân sự và củng cố thương hiệu trong mắt đối tác.

Các thiết bị công nghệ tiên tiến nhất từ thương hiệu Cisco - Samsung - Bosch được Ademax tích hợp giải pháp phù hợp đa dạng quy mô doanh nghiệp, tổ chức, Chính phủ

Họp trực tuyến – Kết nối không khoảng cách

Từ sau đại dịch, họp trực tuyến không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành kênh kết nối chiến lược của nhiều doanh nghiệp Việt. Theo dữ liệu từ IDC, hơn 70% doanh nghiệp tại Việt Nam hiện sử dụng nền tảng họp trực tuyến và tỷ lệ này tiếp tục tăng.

Giải pháp họp trực tuyến toàn diện từ các thiết bị chuyên dụng cho đến nền tảng bảo mật và thông minh hàng đầu hướng đến những trải nghiệm cộng tác nơi những người tham gia cảm thấy như không có khoảng cách địa lý, dù ở bất cứ nơi đâu (Distance Zero).

Ông Rahul Gore, Giám đốc Khối Giải pháp Truyền Thông Cộng Tác Cisco, khu vực ASEAN và Ấn Độ chia sẻ xu hướng kết nối - hội nghị truyền hình thông minh tại Hybrid Connect 2025

Theo ông Phạm Quốc Khánh - Phó Tổng giám đốc Ademax Group - Phụ trách kênh phân phối Miền Bắc - nhận định: "Việc họp trực tuyến là kênh kết nối chính thức giúp doanh nghiệp, Chính phủ Việt rút ngắn khoảng cách với thị trường toàn cầu."

Môi trường làm việc số – Đích đến của chuyển đổi số

Mọi giải pháp công nghệ được giới thiệu tại Hybrid Connect 2025 đều hướng đến một mục tiêu: Kiến tạo môi trường làm việc số hiện đại, hiệu quả. Đây là không gian nơi nhân sự, đối tác, khách hàng có thể cộng tác, trao đổi và làm việc hiệu quả, bất kể khoảng cách địa lý.

Một môi trường làm việc số lý tưởng cần sự kết hợp:

Hội nghị thông minh cho kết nối tức thì, đường truyền ổn định;

Phòng họp thông minh để cộng tác hiệu quả;

Hệ thống Audio Visual đảm bảo truyền tải thông tin rõ ràng, từ âm thanh đến hình ảnh hiển thị;

Họp trực tuyến mở rộng kết nối toàn cầu, đa điểm.



Khi tất cả những yếu tố này hội tụ, doanh nghiệp và Chính phủ không chỉ tăng năng suất mà còn xây dựng văn hóa số, thúc đẩy sáng tạo và củng cố lợi thế cạnh tranh.

Hybrid Connect – Nơi công nghệ gặp gỡ tầm nhìn

Tại sự kiện, ông Nguyễn Danh Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ademax Group – khẳng định: "Hybrid Connect 2025 không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ, mà còn là nơi chia sẻ tầm nhìn, để mọi ý tưởng trở thành hiện thực nhờ sự hỗ trợ của giải pháp chuyển đổi số. Với kinh nghiệm gần 25 năm trong ngành Audio Visual, Ademax Group cam kết đồng hành với khách hàng để đem lại những giải pháp tối ưu, phù hợp nhất, góp phần vào chương trình "Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 – Định hướng đến năm 2030 – với mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng."

Ông Nguyễn Danh Thuận – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ademax Group - Phát biểu khai mạc tại sự kiện

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp chuyển đổi số Audio Visual cho phòng họp thông minh, khách hàng có thể tìm đọc tại đây.