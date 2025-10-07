AEON khai trương TTTM Tân An, tăng tốc mở rộng với mô hình quy mô vừa

AEON Tân An – Trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên tại khu vực phía Nam

AEON Tân An là dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, tọa lạc tại Trung tâm hành chính mới của tỉnh Tây Ninh, trên trục đường Hùng Vương. Vị trí này kết nối trực tiếp Quốc lộ 1A và cách cao tốc TP.HCM – Trung Lương khoảng 1 km, giúp việc di chuyển từ TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến Tân An thuận lợi hơn.

Với lợi thế giao thông và vị trí tiếp giáp nhiều khu dân cư, AEON Tân An được kỳ vọng không chỉ phục vụ cư dân địa phương mà còn thu hút khách hàng từ các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Theo ghi nhận, sau hơn một tuần mở cửa (từ ngày 23/9), trung tâm đã đón hơn 250.000 lượt khách, tương đương hơn 8% dân số toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (mới), nhấn mạnh: "Trung tâm thương mại AEON Tân An có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt, vừa bởi quy mô đầu tư, vừa bởi giá trị thiết thực đối với đời sống người dân, mang đến không gian trải nghiệm phong cách sống mới, gần gũi thiên nhiên, thân thiện môi trường – xu hướng tiêu dùng văn minh, hiện đại mà nhân dân tỉnh Tây Ninh mong đợi".

AEON Tân An là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam, với tổng diện tích sàn 27.000m². Với thiết kế theo ý tưởng "Công viên cộng đồng hằng ngày", kết hợp không gian xanh, ánh sáng tự nhiên và vật liệu thân thiện môi trường, TTTM hướng đến trở thành điểm đến mua sắm, giải trí cho các gia đình trong khu vực. Dự án quy tụ khoảng 30 thương hiệu trong và ngoài nước bao gồm Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Tân An, các cửa hàng thời trang, thể thao, nhà sách, quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, v.v., trong một điểm đến, mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm tiện lợi và thú vị.

Hơn 250,000 lượt khách hàng đến tham quan mua sắm tại AEON Tân An trong hơn 1 tuần đầu mở cửa

TTTM không chỉ góp phần nâng tầm phong cách sống cho người dân địa phương mà còn tạo gần 1.000 việc làm mới, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, đồng thời quảng bá rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh.

Chiến lược mở rộng của AEON - hướng tới gấp ba quy mô vào năm 2030

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 2014, AEON đã phát triển lên 11 công ty thành viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực với mong muốn góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

Để tăng tốc mở rộng, AEON cho biết sẽ đẩy mạnh chiến lược phát triển đa dạng hóa mô hình kinh doanh. Về địa bàn, tập đoàn đang tập trung khai trương các địa điểm kinh doanh mới tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung. Ngoài việc tự đầu tư các trung tâm thương mại, AEON còn hợp tác với các đối tác phát triển bất động sản khác với vai trò khách thuê chủ chốt. Việc khai trương AEON Văn Giang tại Hưng Yên (một thành phố vệ tinh quan trọng của Hà Nội) và giờ là AEON Tân An (cửa ngõ ĐBSCL) là những minh chứng rõ nét cho chiến lược này.