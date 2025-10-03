Agribank đẩy mạnh sắp xếp tổ chức mạng lưới theo hướng tăng cường phát triển "tam nông"

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ cùng đoàn công tác của Trụ sở chính đã có chương trình làm việc với 03 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm Chi nhánh Tây Nghệ An, Nam Nghệ An và Nghệ An nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động những tháng đầu năm 2025 và việc thực hiện sắp xếp mạng lưới của các chi nhánh trên địa bàn theo Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo việc khai trương hoạt động của Chi nhánh Đô Lương II Nam Nghệ An (thuộc chi nhánh Nam Nghệ An) và Chi nhánh Vinh Nghệ An (thuộc Chi nhánh Nghệ An). Điều này cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành đối với việc nâng cao năng lực hoạt động cho hệ thống chi nhánh hiện hữu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đồng thời khẳng định quyết tâm của Agribank trong việc hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, không ngừng nỗ lực mở rộng dịch vụ tài chính số đến người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đẩy mạnh mở rộng mạng lưới trên địa bàn "Tam nông" - chiến lược phù hợp với thực tiễn địa phương

Ngay sau khi được NHNN phê duyệt Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, Agribank đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nhằm cải thiện chất lượng hoạt động toàn hệ thống, trong đó tập trung và đẩy mạnh công tác cơ cấu lại mạng lưới, tinh gọn bộ máy tổ chức, bố trí, sắp xếp lại nhân sự để mỗi nguồn lực đều được tận dụng tối đa.

Thông tư 32 của NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2024 đã tạo điều kiện cho Agribank trong việc cơ cấu, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động khoa học và hiệu quả hơn. Quy định cho phép thay đổi địa điểm Chi nhánh giữa các tỉnh/thành phố đã đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo tiền đề cho Agribank triển khai linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật trong bố trí, sắp xếp lại mạng lưới các Chi nhánh, PGD trên cả nước. Điều này không chỉ đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn đáp ứng kịp thời các yêu cầu và mục tiêu kinh doanh chiến lược của Agribank trong giai đoạn mới.

Vì vậy, trên cơ sở đánh giá đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, Agribank xác định việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch về các khu vực miền núi, vùng khó khăn không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là bước đi chiến lược nhằm giữ vững thị phần, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng và đóng góp vào phát triển kinh tế nông thôn.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng các đại biểu cắt băng khai trương hoạt động của Agribank Chi nhánh Đô Lương II Nam Nghệ An

Đối với tỉnh Nghệ An - vùng đất nhiều tiềm năng phát triển với diện tích lớn nhất Việt Nam (gần 16.500 km²), tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ hai trong khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 13 của cả nước. Nghệ An là 1 trong số 11 tỉnh được giữ nguyên cấp hành chính - minh chứng cho tiềm lực và triển vọng phát triển. Đặc biệt, theo quy hoạch đến năm 2030, thành phố Vinh và Khu kinh tế Đông Nam sẽ trở thành đô thị thông minh, cực tăng trưởng của cả vùng.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng các đại biểu cắt băng khai trương hoạt động của Agribank Chi nhánh Vinh Nghệ An

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mạng lưới của Agribank gồm 03 Chi nhánh loại I, 19 Chi nhánh loại II và 47 Phòng giao dịch. Năm 2025, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, sự hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Ban lãnh đạo Agribank đã lựa chọn và quyết định bổ sung, củng cố mạng lưới Chi nhánh, PGD tại khu vực nông thôn, miền núi tỉnh Nghệ An. Điều này nhằm mục tiêu hỗ trợ bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ trong sản xuất - kinh doanh, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn. Theo đó, việc bổ sung hai Chi nhánh loại II có quy mô nhỏ, đang hoạt động kém hiệu quả trên địa bàn thành phố Nha Trang sang tỉnh Nghệ An - địa phương còn nhiều dư địa phát triển - và cơ cấu trở thành 2 chi nhánh loại II trực thuộc Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An là Chi nhánh Vinh Nghệ An (thuộc Chi nhánh Nghệ An) và Chi nhánh Đô Lương II Nam Nghệ An (thuộc Chi nhánh Nam Nghệ An) là hoàn toàn cần thiết, hợp lý và mang tính chiến lược dài hạn, thể hiện quyết tâm của Agribank trong việc thực hiện sứ mệnh: Trở thành ngân hàng hàng đầu, ngân hàng chủ lực trong phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đem lại cuộc sống phồn thịnh cho khách hàng.

Khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực "Tam nông"

Chiến lược phát triển mạng lưới tại Nghệ An là một phần trong định hướng lớn của Agribank trên toàn quốc, nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với mạng lưới gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước, trong đó phần lớn tập trung ở khu vực nông thôn, Agribank giữ vị trí hàng đầu trong việc cung ứng tín dụng và dịch vụ ngân hàng cho khu vực "trụ đỡ của nền kinh tế" chiếm đến 65% dân số và 30% GDP cả nước.

Agribank không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của người dân và doanh nghiệp

Việc nghiên cứu cơ cấu, sắp xếp lại mạng lưới Chi nhánh và Phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An không ngoài mục tiêu phát triển mạng lưới của Agribank để nhanh chóng đi trước, chiếm lĩnh và mở rộng thị phần trong khu vực một cách chủ động, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày càng gia tăng của người dân và doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh và Phòng giao dịch. Việc cơ cấu, sắp xếp lại mạng lưới của Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn thể hiện cam kết sâu sắc và trách nhiệm cao của Đảng ủy, HĐTV, BĐH Agribank trong việc đồng hành, hỗ trợ tích cực đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trên nhiều phương diện:

Thứ nhất, phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, gắn với chuỗi giá trị và chuyển đổi số. Nghệ An có lợi thế về diện tích, lao động, truyền thống sản xuất, Agribank cam kết ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thứ hai, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa gắn với liên kết vùng. Nghệ An với vai trò "cửa ngõ Bắc Trung Bộ", kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, gắn kết chặt chẽ với Thanh Hóa, Hà Tĩnh và các nước láng giềng như Lào, Thái Lan. Agribank sẽ đồng hành trong cung ứng tín dụng, dịch vụ ngân hàng số cho các doanh nghiệp công nghiệp, logistics, thương mại quốc tế và là cầu nối giúp doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An vươn ra thế giới.

Thứ ba, xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, dịch vụ tài chính toàn diện, Agribank không chỉ là ngân hàng phục vụ "tam nông" mà còn tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển ngân hàng số, dịch vụ thanh toán hiện đại. Tại Nghệ An, Agribank hướng đến kết nối ngân hàng - khách hàng - chính quyền để tạo ra hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt đồng bộ, mỗi người dân dù ở đô thị hay vùng sâu, vùng xã đều có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai trương Chi nhánh Vinh Nghệ An (thuộc Chi nhánh Nghệ An) và Chi nhánh Đô Lương II Nam Nghệ An (thuộc Chi nhánh Nam Nghệ An), đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank tin tưởng Ban Lãnh đạo các Chi nhánh sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm mạnh mẽ và đoàn kết để đưa các Chi nhánh đi vào hoạt động một cách hiệu quả, an toàn và bền vững ngay từ những ngày đầu. Đồng chí kỳ vọng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các Chi nhánh sẽ góp phần thiết thực vào việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế của địa phương. Chủ tịch HĐTV Tô Huy Vũ cũng tin tưởng và mong muốn 03 Chi nhánh Nghệ An, Nam Nghệ An, Tây Nghệ An tiếp tục phát triển an toàn, vững mạnh; với tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ sẽ cùng nhau đồng hành và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung, toàn diện của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Agribank tăng cường nguồn lực cho khu vực "Tam nông" khẳng định cam kết đồng hành cùng các địa phương trong việc lan tỏa tài chính toàn diện, hướng đến một nền kinh tế bao trùm và phát triển bền vững

Việc Agribank tăng cường mạng lưới tại tỉnh Nghệ An không đơn thuần là mở rộng thị phần ngân hàng mà còn là trách nhiệm chính trị, xã hội của một ngân hàng thương mại Nhà nước; không chỉ tăng về số lượng mà hướng đến chất lượng: kết hợp mô hình Chi nhánh, Phòng giao dịch truyền thống với các điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, ngân hàng số, dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động… Nhờ đó, Agribank có thể bao phủ toàn diện, từ đồng bằng, đô thị đến miền núi, vùng sâu, vùng xa của Nghệ An, đảm bảo không một người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại.

Với việc đẩy mạnh hiện diện của hệ thống Agribank và tăng cường nguồn lực cho khu vực nông thôn tại tỉnh Nghệ An nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung thể hiện rõ định hướng phát triển dài hạn, gắn chặt giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội; khẳng định cam kết bền vững của Agribank trong việc đồng hành cùng sự phát triển với người nông dân, doanh nghiệp và khu vực nông nghiệp, nông thôn - nơi đang cần những "cú hích" tài chính mạnh mẽ để phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy nội lực địa phương. Agribank cam kết luôn đồng hành cùng các địa phương trong việc lan tỏa tài chính toàn diện, hướng đến một nền kinh tế bao trùm và phát triển bền vững; đóng góp quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế số trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là những hành động cụ thể của Agribank cùng hệ thống chính trị hiện thực hóa mục tiêu "bộ tứ trụ cột" Nghị quyết của Đảng tạo nền tảng để Việt Nam phát triển bền vững, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.