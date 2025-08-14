AgriS Agro Day 2025 – Liên minh 5 Nhà kiến tạo đột phá cho Nông nghiệp Việt

AgriS Agro Day 2025 do UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì, AgriS (Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà, HOSE: SBT) đồng chủ trì và đồng tổ chức, phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Hội nghị hướng đến mục tiêu thúc đẩy nền tảng chiến lược để kết nối tầm nhìn, lan tỏa tri thức và kích hoạt hành động, hướng tới phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao bền vững.

Diễn đàn chiến lược cho nông nghiệp công nghệ cao – tuần hoàn

Những chuyển động mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp toàn cầu không chỉ là thách thức, mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam kiến tạo một hướng đi riêng – hiện đại, bền vững và hội nhập. Trong hành trình ấy, Tây Ninh – một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp năng động ở phía Nam – đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong, với tầm nhìn rõ ràng, chủ trương đúng đắn và định hướng chiến lược bền vững.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – nhấn mạnh: "Hội nghị hôm nay đánh dấu bước tiến mới, khẳng định quyết tâm của tỉnh Tây Ninh tiên phong thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về ‘Đổi mới sáng tạo – Ứng dụng Khoa học công nghệ – Chuyển đổi số’ trên nền nông nghiệp hiện đại, vì mục tiêu phát triển xanh, bền vững, hội nhập sâu rộng."

Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị mở đầu với tham luận có chủ đề "Tiềm lực và tầm nhìn ngành Nông nghiệp Việt Nam, chính sách đột phá công nghệ trong nông nghiệp và vai trò của kinh tế tư nhân". Trong bài tham luận, GS. TS. NGND. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề xuất tái cấu trúc toàn diện ngành, đẩy mạnh R&D, khuyến khích tư nhân đầu tư công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Ba phiên thảo luận chuyên đề Công nghệ nông nghiệp (Agtech) - Phiên Công nghệ thực phẩm (Foodtech) - Phiên Công nghệ tài chính (Fintech) chiều ngày 08/08 tiếp nối tầm nhìn bằng những giải pháp thực tiễn, mang tầm ảnh hưởng lâu dài, góp phần định vị lại giá trị nông sản Việt, cùng Việt Nam vươn tới vai trò chủ động và dẫn dắt trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế, các trường đại học hàng đầu và các doanh nghiệp lớn.

Các phiên thảo luận chuyên đề tại AgriS Agro Day 2025 có sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế

Kết nối lý thuyết với thực tiễn - lời "hiệu triệu" 5 Nhà chung tay cộng hưởng toàn diện

Là đơn vị đồng chủ trì và thực hiện Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp, AgriS tự hào là doanh nghiệp tiên phong xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp Agtech, Foodtech, Fintech cùng các tiêu chuẩn ESG. Thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ, cộng đồng khoa học, các đối tác và các tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy một nền Kinh tế Xanh, Công nghệ số hóa, và Phát triển bền vững. Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT AgriS đã giới thiệu tại Hội nghị Đề án Hiện đại hóa - Số hóa Nông nghiệp trên nền tảng ESG và Dữ liệu hóa, giai đoạn 2025–2030 mà AgriS đang triển khai.

Chủ tịch HĐQT AgriS Đặng Huỳnh Ức My giới thiệu Đề án Hiện đại hóa - Số hóa Nông nghiệp trên nền tảng ESG và Dữ liệu hóa, giai đoạn 2025–2030

Với hai trọng tâm trong đề án: Số hóa – hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp thông qua hệ thống AgriBrain và DigiFarm; và xây dựng Khung Dữ liệu Nông nghiệp Quốc gia, AgriS hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao - minh bạch - chuẩn hóa. Hoạt động thăm quan thực địa tại nông trại kiểu mẫu (Demo Farm) Ninh Điền, Viện Nghiên cứu nông nghiệp, Nhà máy TTCS do AgriS vận hành, cùng triển lãm tương tác Agtech – Foodtech – Fintech đã chứng minh cho mô hình thực hành nông nghiệp đổi mới, với ESG là tiêu chuẩn vận hành xuyên suốt, mà AgriS đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua.

Hơn nửa thế kỷ phát triển, AgriS đã đồng hành cùng "5 Nhà" qua hàng loạt chương trình hợp tác thực tiễn, tạo nền móng vững chắc để các cam kết mới tiếp tục được triển khai và mở rộng. Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tại Hội nghị lần này là bước tiếp nối những chương trình đã triển khai trước đó với sự tham gia của các đối tác chiến lược trong và ngoài nước gồm Viện Công nghệ Tiên Tiến, K-Best Research Group (Hàn Quốc), Farmacist và Mort&Co (Úc), Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM và Hiệp hội Dừa Việt Nam. Các cam kết vẫn được kiến tạo trên nền tảng mô hình hợp tác toàn diện "5 Nhà" – chìa khóa vàng mở ra đột phá cho nông nghiệp Việt thông qua một hệ sinh thái liên kết trách nhiệm, cùng làm – cùng hưởng – cùng phát triển.

Phát biểu bế mạc, bà Đặng Huỳnh Ức My kêu gọi: "AgriS không đi một mình. Chúng tôi mở rộng hành trình cùng sự cộng hưởng của 5 Nhà, dựa trên ba trụ cột Agtech – Foodtech – Fintech và nền tảng ESG, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn, đa giá trị, với công nghệ làm gốc và lợi ích sẻ chia công bằng."

AgriS Agro Day 2025 đã thành công tạo nền tảng chiến lược và lộ trình hành động rõ ràng. Một nền nông nghiệp có khả năng ứng dụng công nghệ sâu rộng, liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể, và đặc biệt, đặt người nông dân vào vị trí trung tâm của chuyển đổi – chính là con đường để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, chuyển đổi từ "bên cung ứng nguyên liệu" thành "nhà kiến tạo giá trị" trên bản đồ nông nghiệp quốc tế.