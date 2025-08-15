AgriS - Đại diện nông nghiệp Việt thắng lớn tại HR Asia Awards 2025

Tối ngày 14/8/2025 vừa qua, Lễ vinh danh HR Asia Awards 2025 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) do Tạp chí HR Asia tổ chức đã chính thức công bố các doanh nghiệp tiêu biểu sở hữu môi trường làm việc hàng đầu khu vực.

AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) xuất sắc được xướng tên trên "Bảng vàng danh giá" tại hạng mục chính Best Companies to Work for in Asia - Vietnam Chapter 2025 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) và 3 hạng mục đặc biệt: DEI Awards (Đa dạng – Bình đẳng – Hòa nhập), Sustainable Workplace Awards (Môi trường làm việc bền vững), Tech Empowerment Awards (Ứng dụng công nghệ trong nhân sự)

Thành tích này không chỉ đưa AgriS vào nhóm doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất khu vực, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của ngành nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Cam kết phát triển bền vững với chiến lược "Con người là trung tâm"

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc AgriS - bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp sẽ thực sự bền vững khi đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược. Đó là lý do AgriS không chỉ tuyển dụng nhân tài, mà còn nuôi dưỡng, trao quyền và truyền cảm hứng để mỗi cá nhân bứt phá, vươn tới những đỉnh cao thành công mới."

Bà Nguyễn Thị Phương (Phó Tổng Giám đốc AgriS) và bà Lê Thị Hồng Ánh (Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực AgriS) nhận chứng nhận tại lễ vinh danh

Với hơn 56 năm hình thành và phát triển, AgriS kiên định xây dựng một môi trường làm việc truyền cảm hứng và gắn kết bền chặt, dựa trên sự tôn trọng, niềm tin và khát vọng lan tỏa. Từ đó, mỗi nhân viên đều được công nhận, phát triển và tỏa sáng.

Nguồn nhân lực là nền tảng của sức cạnh tranh

AgriS hiện có hơn 4.000 nhân sự tại các vùng nguyên liệu và nhà máy trong và ngoài nước. Doanh nghiệp luôn xem nguồn nhân lực là tài sản chiến lược để duy trì lợi thế cạnh tranh và thực thi sứ mệnh "Kiến tạo giá trị nông nghiệp bền vững".

AgriS coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá, nền tảng để phát triển bền vững và tạo nên lợi thế cạnh tranh trong nông nghiệp.

AgriS coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá, nền tảng để phát triển bền vững và tạo nên lợi thế cạnh tranh trong nông nghiệp.

Chính sách nhân sự của AgriS được phát triển dựa trên 3 trụ cột:

Thứ nhất, phát triển năng lực sự nghiệp: Nhân viên được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm và quản trị hiện đại; cơ hội thăng tiến rõ ràng; khuyến khích luân chuyển công việc để mở rộng trải nghiệm. Tăng cường các sáng kiến học tập gắn với phát triển sự nghiệp, không dừng lại ở kỹ năng mà mở rộng sang tư duy, năng lực lãnh đạo.

Thứ hai là xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm nhân viên vượt trội, hướng đến mục tiêu chuyển dịch từ "phúc lợi đủ" sang "trải nghiệm khác biệt". Đồng bộ trải nghiệm của nhân viên với chiến lược phát triển của tổ chức.

Thứ ba là xây dựng môi trường làm việc đề cao sự kết nối, an toàn và và ý nghĩa: Các tiêu chuẩn an toàn lao động được áp dụng nghiêm ngặt; hoạt động văn hóa, thể thao, CSR thường xuyên diễn ra nhằm tăng cường sự kết nối giữa nhân viên và cộng đồng.

4 giải thưởng là minh chứng cho bản sắc AgriS

Best Companies to Work for in Asia 2025: Ghi nhận AgriS là một trong những môi trường làm việc lý tưởng nhất khu vực, hội tụ chính sách đãi ngộ cạnh tranh, cơ hội phát triển rõ ràng và văn hóa gắn kết mạnh mẽ.

DEI Awards: Tôn vinh nỗ lực xây dựng môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập, nơi mọi cá nhân đều được trao cơ hội bình đẳng để phát triển.

Sustainable Workplace Awards: Khẳng định cam kết tạo dựng môi trường làm việc bền vững, an toàn và thân thiện với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nhân viên.

Tech Empowerment Awards: Ghi nhận bước tiến của AgriS trong ứng dụng công nghệ, từ số hóa tuyển dụng, đào tạo đến quản trị vận hành, giúp nhân viên làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn.

Tiên phong vì một tương lai xanh

AgriS không chỉ chú trọng xây dựng môi trường làm việc xuất sắc, mà còn kiên định theo đuổi tầm nhìn Net Zero 2035. AgriS là doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột: AgTech, FinTech, FoodTech, hướng đến Net Zero 2035 để vừa thúc đẩy kinh tế xanh, vừa đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

AgriS tiên phong phát triển bền vững với 3 trụ cột AgTech, FinTech, FoodTech, kiên định hướng đến Net Zero 2035

Bên cạnh đó, AgriS chủ động hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng nông dân để phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững. Mục tiêu dài hạn là trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực, mang lại lợi ích bền vững cho tất cả các bên liên quan.

Đại diện AgriS chia sẻ: "Danh hiệu hôm nay là minh chứng cho hành trình bền bỉ của con người AgriS. Nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào con người và công nghệ, cùng nhau viết tiếp những chương mới cho AgriS và cho tương lai ngành nông nghiệp Việt Nam trên toàn cầu."

Dấu ấn quốc tế, niềm tự hào Việt Nam

Chiến thắng 4 hạng mục tại HR Asia Awards 2025 đã đưa AgriS trở thành doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam được vinh danh ở tầm quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh đất nước trên bản đồ môi trường làm việc lý tưởng của khu vực.

Từ thành công này, AgriS tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, giữ vững cam kết phát triển bền vững, vì một tương lai xanh và thịnh vượng cho nông nghiệp Việt Nam và thế giới.