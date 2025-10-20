AgriS điều chỉnh thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ, tối ưu tiến độ triển khai chiến lược 2025–2030

Điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo cung cấp thông tin chiến lược toàn diện đến Cổ đông

Doanh nghiệp cho biết, quyết định thay đổi thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ sang tháng 12/2025 được đưa ra trên cơ sở tối ưu tiến độ chiến lược, tạo điều kiện hoàn thiện các bước cuối cùng trong chuỗi hợp tác với các Nhà đầu tư và Đối tác trong, ngoài nước. Qua đó, ĐHĐCĐ sẽ trở thành diễn đàn thực chất, phản ánh đầy đủ tầm nhìn, kết quả và định hướng phát triển dài hạn của AgriS.

Ban Lãnh đạo AgriS sẽ kịp thời cập nhật các báo cáo và kế hoạch mới nhất, tích hợp kết quả từ các chương trình hợp tác đang triển khai với Đối tác trong và ngoài nước, làm rõ hơn định hướng tăng trưởng bền vững cùng chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, giúp Cổ đông tham dự Đại hội có thể tiếp cận được thông tin một cách hệ thống và đồng bộ nhất. Quyết định này thể hiện tinh thần quản trị chủ động, tầm nhìn dài hạn và cam kết trách nhiệm với Cổ đông: AgriS ưu tiên đi đúng hướng hơn là đi nhanh, để mỗi thông tin công bố đều mang tính đầy đủ, có chiều sâu chiến lược và giá trị thực chất cho Cổ đông.

AgriS cam kết tổ chức ĐHĐCĐ đúng quy định pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của Cổ đông và duy trì sư minh bạch trong mọi hoạt động công bố thông tin. Doanh nghiệp đặt lợi ích của Cổ đông song hành cùng tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp, kiên định với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại trên nền tảng ESG, công nghệ và dữ liệu, hướng tới hệ sinh thái tích hợp, thông minh và tuần hoàn mang tầm khu vực. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024–2025 sẽ được AgriS công bố chính thức trong thời gian tới.

Ban Lãnh đạo AgriS cam kết minh bạch, tuân thủ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi của Cổ đông trong toàn bộ hoạt động quản trị và công bố thông tin

Cổ phiếu SBT liên tiếp vượt đỉnh, góp mặt trong rổ chỉ số VN50 Growth, phản ánh kỳ vọng tích cực vào chu kỳ tăng trưởng mới

Cổ phiếu SBT đang ghi nhận giai đoạn tăng trưởng nhiều ấn tượng, tại ngày 10/10, cổ phiếu SBT tăng kịch trần lên mức giá 26.750 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng gần 130% so với đầu năm 2025, đưa vốn hóa thị trường tiệm cận 22.000 tỷ đồng, vượt đỉnh 8 năm.

Đáng chú ý, SBT cũng là một trong những cổ phiếu được lựa chọn vào chỉ số VN50 Growth (Vietnam Growth 50 Index), chỉ số mới phản ánh hiệu suất của các cổ phiếu tăng trưởng cao trong thị trường Việt Nam, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ra mắt và vận hành chính thức từ 03/11/2025. Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp), nhằm ưu tiên phân bổ tỷ trọng cao hơn cho các doanh nghiệp có chất lượng tăng trưởng thực sự vượt trội trong danh mục, giúp nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững một cách hiệu quả và có chọn lọc. Việc góp mặt trong rổ chỉ số VN50 Growth trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa nâng hạng góp phần giúp cổ phiếu SBT nâng cao uy tín và tính minh bạch, từ đó tăng cường khả năng thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế một cách mạnh mẽ và bền vững.

AgriS đã công bố kết quả kinh doanh niên độ 2024-2025 tích cực, tiếp tục vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua với doanh thu thuần hợp nhất đạt 28.482 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 834 tỷ đồng, tăng trưởng gần 4% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững thị phần ngành đường 46%.

Ngày 10/10/2025 AgriS Stakeholder Meeting quy tụ hơn 130 khách mời gồm các Nhà đầu tư chuyên nghiệp và đại diện từ các Định chế tài chính hàng đầu, hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối với thị trường vốn, thúc đẩy việc trao đổi thông tin và xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài giữa Doanh nghiệp và Cộng đồng đầu tư.

Tăng tốc thực thi chiến lược, hướng đến mục tiêu 2030

Theo chia sẻ từ phía Doanh nghiệp, AgriS đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn Nông nghiệp Thông minh, Tuần hoàn, Bền vững hàng đầu khu vực. Chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030 của AgriS đã được định hình, xoay quanh ba trụ cột trọng tâm, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Trụ cột thứ nhất là Đổi mới sáng tạo và R&D, tập trung xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, hình thành nền tảng tăng trưởng dài hạn, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và tích hợp ESG trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp. Trụ cột thứ hai là Hợp tác chiến lược và Mở rộng quốc tế, hướng đến mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại các thị trường trọng điểm, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và quy mô của hệ sinh thái AgriS trên phạm vi khu vực. Trụ cột thứ ba là Tăng cường huy động nguồn lực tài chính, tập trung triển khai các chương trình đầu tư, phát hành và IPO cho các trung tâm chiến lược, nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp và chuẩn hóa năng lực vận hành theo thông lệ quốc tế.

AgriS cho biết nhiều chương trình hợp tác chiến lược trọng điểm đang được đẩy nhanh trong quý 4/2025. Cụ thể, Doanh nghiệp sẽ ra mắt trung tâm R&D quốc tế mới đặt tại một thị trường phát triển của khu vực, đóng vai trò cầu nối chuyển giao công nghệ nông nghiệp tiên tiến và phát triển dịch vụ nông nghiệp tích hợp. Đồng thời, AgriS cũng đang hoàn tất một thương vụ mua lại và sáp nhập (M&A) với Công ty công nghệ nông nghiệp lớn của Úc, với trọng tâm hướng đến xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn hiện đại, và bền vững. Các thương vụ liên doanh và hợp tác thương mại với các doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á, cũng đang được hoàn tất các bước đàm phán cuối cùng và sẽ sớm được công bố.

Các chiến lược trọng điểm đang được thúc đẩy mạnh mẽ là nền tảng vững chắc giúp AgriS bước vào giai đoạn 2025–2030 với tâm thế vững vàng và khát vọng vươn tầm khu vực. Với sự đồng hành của các Cổ đông, Nhà đầu tư, Đối tác và các Bên liên quan, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, AgriS thể hiện cam kết mạnh mẽ trên hành trình trở thành Tập đoàn nông nghiệp thông minh, tuần hoàn và bền vững hàng đầu khu vực, không ngừng nâng cao giá trị và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.