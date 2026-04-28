AgriS (SBT) mở rộng động lực tăng trưởng, các mảng ngoài đường đóng góp tích cực trong Quý 3

Kết quả kinh doanh Quý 3 tăng trưởng tích cực, các mảng ngoài đường gia tăng tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu

Ngày 25/04, AgriS đã công bố kết quả kinh doanh Quý 3 niên độ 2025-2026. Theo đó, doanh thu thuần đạt 8.231 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu niên độ, doanh thu thuần đạt 20.336 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 649 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 77% và 68% so với kế hoạch năm.

Trong cơ cấu doanh thu Quý 3, doanh thu từ mảng đường đạt hơn 6.400 tỷ, chiếm tỷ trọng 78%. Đáng chú ý, mảng gạo lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đóng góp 12,3% tổng doanh thu, trong khi dịch vụ nông nghiệp cũng ghi nhận tăng trưởng rõ nét khi đóng góp hơn 190 tỷ đồng, tương đương 2,3% vào tổng doanh thu, cho thấy sự gia tăng đóng góp của các mảng ngoài đường trong cơ cấu doanh thu của Công ty

Kết quả này cho thấy AgriS đang bám sát định hướng phát triển giai đoạn 2025–2030 theo mô hình FBMC (Food – Beverage – Milk – Confectionery; Thực phẩm – Đồ uống – Sữa – Bánh kẹo), tập trung mở rộng các mảng sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao hơn. Công ty đặt mục tiêu các mảng này sẽ đóng góp khoảng 40% trong tổng doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030, qua đó cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

AgriS đặt trọng tâm chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 vào mảng sản phẩm FBMC

Chuỗi giá trị các cây trồng ngoài mía được đẩy mạnh, mở rộng thêm động lực tăng trưởng cho AgriS

Mảng kinh doanh gạo đã tiếp tục ghi nhận những bước tiến rõ nét cả về quy mô lẫn hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Chỉ sau 6 tháng tham gia vào thị trường, AgriS nhanh chóng vươn lên nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu tại Việt Nam với sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 94.000 tấn tính đến tháng 3/2026. Công ty cho biết, định hướng sẽ không chỉ dừng lại ở hoạt động xuất khẩu gạo, mà sẽ tiến tới xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo toàn diện, trong đó, các sản phẩm giá trị gia tăng từ gạo sẽ là một trong những trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Bên cạnh gạo, việc mở rộng các vùng nguyên liệu chuối và dứa cũng là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 của AgriS, với mục tiêu mở rộng diện tích tối thiểu gấp 5 lần trên nền tảng canh tác công nghệ cao. Ở mô hình đang vận hành hiện tại, AgriS đã xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ giống, canh tác đến chế biến và tiêu thụ nhằm tối ưu hiệu quả và gia tăng giá trị. Các giải pháp công nghệ trong việc quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc cũng đã được triển khai, góp phần nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Vùng nguyên liệu chuối ứng dụng công nghệ cao với quy trình khép kín, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế

AgriS đẩy mạnh mảng dịch vụ nông nghiệp sau thương vụ hợp tác chiến lược với Farmacist - Công ty nông học hàng đầu Australia

Sau thương vụ hợp tác ký kết hồi tháng 2/2026, đội ngũ tư vấn nông học Farmacist đã chính thức gia nhập hệ sinh thái One AgriS với vai trò hạt nhân tại Trung tâm R&D, bắt đầu triển khai các mô hình kinh doanh mới bao gồm Dịch vụ phần mềm nông nghiệp (SaaS), Dịch vụ canh tác (FaaS) và Dịch vụ dữ liệu. Các giải pháp này được tích hợp theo mô hình dịch vụ trọn gói (end-to-end), kết hợp tư vấn nông học, vật tư nông nghiệp, cơ giới hóa và canh tác chính xác trên AgriOS – nền tảng vận hành số của AgriS, hỗ trợ người nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp tại Việt Nam, Lào, Campuchia tiếp cận công nghệ tiên tiến một cách linh hoạt, giúp tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu rào cản về chi phí đầu tư ban đầu.

Nền tảng nông nghiệp số tích hợp (AgriOS - Agri One-Stop Platform) được thiết kế theo kiến trúc microservice, kết nối liền mạch dữ liệu, quy trình và các giải pháp nông nghiệp chuyên sâu nhằm tối ưu vận hành trên thực địa, nâng cao năng suất và thúc đẩy thương mại hóa dựa trên dữ liệu.

Với sự tham gia của Farmacist, mô hình nông trường kiểu mẫu ứng dụng công nghệ cao - Demo farm đã triển khai thành công trước đó cũng sẽ được nhân rộng trong năm 2026, tại các vùng nguyên liệu chiến lược tại Việt Nam bao gồm Gia Lai, Ninh Hoà, Phan Rang, và khu vực Lào, Campuchia.

Farmacist chính thức gia nhập hệ sinh thái AgriS năm 2026, đồng hành cùng đội ngũ AgriS nâng cao năng lực và đẩy mạnh phát triển và thương mại mảng dịch vụ nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo kết quả thực tiễn đã được kiểm chứng, mô hình Demo farm có mức cải thiện đáng kể về năng suất so với mặt bằng chung của khu vực, với sản lượng tăng thêm 1,9 tấn/ha, tương ứng mức tăng 27%. Trong mô hình này, các giải pháp thiết kế đồng ruộng, cơ giới hóa và canh tác chính xác đã giúp nâng năng suất lao động lên 110%, đồng thời hạn chế tác động của điều kiện thời tiết bất lợi. Chu kỳ canh tác mía cũng được kéo dài tối thiểu lên 4 năm, qua đó giúp giảm hơn 1/3 chi phí đầu tư và giá thành so với thông lệ trước đây. Bên cạnh đó, việc áp dụng các giải pháp quản lý dinh dưỡng và canh tác chính xác góp phần giảm thất thoát phân bón, đồng thời cắt giảm phát thải khí nhà kính lên đến 1,5 tCO₂e/ha/năm.

Các giải pháp dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của AgriS đang được ứng dụng rộng rãi trên các vùng nguyên liệu

Việc đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ nông nghiệp là một phần trong chiến lược mở rộng chiều sâu chuỗi giá trị của AgriS, từng bước chuyển dịch từ vai trò nhà sản xuất sang nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp tích hợp. Thông qua việc kết hợp công nghệ, dữ liệu và các giải pháp canh tác chính xác, AgriS tiến tới nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị sản phẩm, tối ưu chi phí sản xuất và cải thiện hiệu quả vận hành toàn chuỗi.

Kết quả kinh doanh quý 3 cho thấy những bước tiến rõ nét trong quá trình chuyển dịch mô hình của AgriS. Trên nền tảng chuỗi giá trị được mở rộng cùng các dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao, Công ty được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong các giai đoạn tới.