AI Agent – chìa khóa nâng tầm dịch vụ khách hàng trong ngân hàng số

Đặc biệt là xu hướng AI Agent - tích hợp các "trợ lý ảo thông minh", đang trở thành xu hướng then chốt để nâng cao hiệu quả vận hành và giữ chân khách hàng cho các ngân hàng số.

Xu hướng toàn cầu: AI Agent đang thay đổi ngành tài chính

Một số khảo sát gần đây đưa ra kết quả, 75% lãnh đạo ngân hàng cho rằng dịch vụ khách hàng sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất từ AI. Dẫn đến 90% ngân hàng dự kiến triển khai AI/ML trong vòng 12-18 tháng tới, tập trung vào chăm sóc khách hàng và CRM.

Trên thế giới, Bank of America với trợ lý ảo Erica hỗ trợ từ kiểm tra tài khoản tới tư vấn đầu tư đã có hơn 10 triệu người dùng chỉ sau một năm. Tại Singapore, DBS triển khai chatbot AI xử lý tới 82% yêu cầu của khách hàng, giúp tiết kiệm tới 30 triệu USD chi phí vận hành mỗi năm.

Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng đã bắt đầu "cuộc đua" ứng dụng AI. TPBank sớm ra mắt chatbot T’Aio từ 2017, mở màn cho dịch vụ khách hàng 24/7. VietinBank phát triển trợ lý AI nội bộ và giải pháp gọi điện tự động. Gần đây, các ngân hàng lớn như MB Bank hay Techcombank cũng đẩy mạnh ứng dụng AI trong phát hiện gian lận, quản trị dữ liệu và cá nhân hóa dịch vụ, cho thấy việc tích hợp AI ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Rõ ràng, AI đã vượt xa khái niệm "công nghệ tương lai", trở thành yếu tố then chốt giúp ngân hàng tồn tại và bứt phá trong kỷ nguyên số. Và đây cũng là lý do các tổ chức tài chính ngày càng tìm kiếm những giải pháp AI Agent phù hợp để triển khai nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

CRM và AI Agent: bộ đôi chiến lược của ngân hàng số

Trong hệ sinh thái ngân hàng số, CRM không chỉ là công cụ quản lý dữ liệu khách hàng, mà còn được xem là trung tâm tập hợp thông tin giao dịch, hành vi và lịch sử tương tác. Khi tích hợp AI Agent, hệ thống này có thể chuyển hóa dữ liệu rời rạc thành các gợi ý hành động cụ thể, giúp ngân hàng tự động hóa chăm sóc khách hàng, phân loại và dự báo nhu cầu, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng ở mức độ cao hơn.

Hiệu quả của việc kết hợp AI và CRM đã được chứng minh rõ rệt trên thực tế. Tại Việt Nam, Techcombank là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai nền tảng dữ liệu hợp nhất từ hơn 50 hệ thống khác nhau, tích hợp AI để phân tích và khai thác hành vi khách hàng. Trong năm 2023, ngân hàng này đã tạo ra hơn 100 triệu insights cá nhân hóa, trong đó có 52 triệu lời khuyên tài chính gửi tới hơn 4 triệu khách hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc CRM tích hợp AI Agent không chỉ là xu hướng mà đã mang lại kết quả thực tế.

WOWCRM tích hợp AikoAI – Giải pháp đột phá cho ngân hàng số

Trước xu thế này, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã phát triển WOWCRM tích hợp AikoAI, một giải pháp CRM hiện đại có tích hợp AI Agent chuyên biệt cho ngành ngân hàng. Hệ thống cho phép tự động hóa quy trình, tối ưu hiệu quả và cá nhân hóa trải nghiệm ở nhiều cấp độ.

Với WOWCRM tích hợp AikoAI, ngân hàng sẽ sở hữu công cụ quản trị khách hàng toàn diện 360° với dữ liệu hợp nhất từ thông tin cá nhân, giao dịch, đến lịch sử tương tác. Hệ thống còn hỗ trợ tự động hóa bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua nhập liệu, phân loại khách hàng tiềm năng, gợi ý hành động theo ngữ cảnh và quản lý pipeline thông minh. Trên nền tảng đó, các hoạt động chăm sóc được cá nhân hóa hơn nhờ phân khúc động theo hành vi, kích hoạt đa kênh và cơ chế học từ phản hồi để tối ưu hiệu quả.

Được thiết kế phù hợp với đặc thù thị trường Việt Nam, giải pháp này có chi phí hợp lý, triển khai linh hoạt theo nhu cầu và quy mô, từ các ngân hàng nhỏ đến những tổ chức tài chính lớn.

BAC A BANK đẩy mạnh chuyển đổi số với WOWCRM tích hợp AikoAI

Ngày 14/08/2025, BAC A BANK chính thức công bố hợp tác chiến lược với GMO-Z.com RUNSYSTEM để triển khai WOWCRM tích hợp AikoAI – giải pháp CRM tiên tiến tích hợp AI Agent thế hệ mới.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu khách hàng tập trung, ứng dụng AI trong bán hàng thông minh và bảo đảm an toàn - bảo mật theo chuẩn ngành. Khi đi vào vận hành, hệ thống sẽ tự động nhập liệu, nhắc nhở lịch chăm sóc, gửi báo giá và theo dõi tiến độ.

Nhờ nền tảng này, nhân viên giảm thiểu đáng kể khối lượng công việc thủ công, khách hàng nhận được dịch vụ cá nhân hóa, còn ban lãnh đạo có cái nhìn toàn diện về hành trình khách hàng để đưa ra quyết định kịp thời. Đại diện BAC A BANK cho rằng đây là "bước đi chiến lược để trao cho đội ngũ bán hàng một trợ thủ thông minh thực sự".

GMO-Z.com RUNSYSTEM – Đối tác đáng tin cậy của ngân hàng Việt

Thành viên của Tập đoàn GMO Internet Group (Nhật Bản) với hơn 20 năm kinh nghiệm, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã đồng hành cùng nhiều ngân hàng trong hành trình số hóa. Doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái giải pháp toàn diện từ CRM, eKYC, OCR, Chatbot AI đến Big Data Analytics.

Điểm mạnh của GMO-Z.com RUNSYSTEM nằm ở việc am hiểu đặc thù thị trường Việt Nam, cung cấp giải pháp "địa phương hóa" với chi phí hợp lý và khả năng triển khai nhanh chóng. Các sản phẩm đều tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật và chuẩn mực ngành ngân hàng, đảm bảo tính an toàn và bảo mật dữ liệu. Bên cạnh đó, GMO-Z.com RUNSYSTEM cam kết đồng hành lâu dài, không chỉ cung cấp phần mềm mà còn tư vấn chiến lược, triển khai và hỗ trợ vận hành.

Nhờ những lợi thế này, GMO-Z.com RUNSYSTEM không chỉ dừng lại ở vai trò nhà cung cấp công nghệ, mà đã trở thành đối tác chiến lược, góp phần giúp ngân hàng Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI.

Ngành ngân hàng Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá khi AI Agent không còn là lựa chọn tùy ý, mà đã trở thành điều kiện để tồn tại và phát triển. Thực tế hợp tác giữa BAC A BANK và GMO-Z.com RUNSYSTEM cho thấy, với chiến lược đúng và đối tác phù hợp, AI Agent có thể trở thành trợ thủ đắc lực, giúp ngân hàng vận hành tinh gọn hơn, thấu hiểu khách hàng sâu sắc hơn và củng cố niềm tin trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Ngân hàng số không còn là viễn cảnh xa vời, mà đang hiện hữu cho những tổ chức sẵn sàng hành động ngay hôm nay.