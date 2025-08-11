AI tạo ra tỷ phú mới với tốc độ kỷ lục

AI tạo ra những tỷ phú mới với tốc độ kỷ lục

Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra hàng chục tỷ phú mới trong năm nay, góp phần vào sự bùng nổ của AI - vốn đang nhanh chóng trở thành làn sóng tạo ra của cải lớn nhất trong lịch sử gần đây.

Các vòng gọi vốn đình đám trong năm nay của OpenAI, Safe SuperIntelligence và các startup khác đã tạo ra khối tài sản khổng lồ và đẩy định giá lên mức kỷ lục. Ước tính, hiện có 498 "kỳ lân" AI - tức các công ty AI tư nhân có định giá từ 1 tỷ USD trở lên, với tổng giá trị lên tới 2,7 nghìn tỷ USD. Vào tháng 3, Bloomberg ước tính, 4 công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỷ phú với tổng giá trị tài sản ròng 38 tỷ USD. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định, nhìn lại dữ liệu hơn 100 năm qua, có thể thấy AI đang tạo ra sự giàu có cá nhân ở quy mô và tốc độ kỷ lục.

Bà Mira Murati, cựu Giám đốc Công nghệ của OpenAI, rời công ty vào tháng 9/2024 và thành lập Thinking Machines Lab vào tháng 2/2025. Đến tháng 7/2025, startup này đã huy động 2 tỷ USD, xác lập vòng gọi vốn lớn nhất lịch sử cho một công ty chưa IPO, đưa định giá công ty lên ngưỡng 12 tỷ USD.

Anthropic AI đang đàm phán huy động 5 tỷ USD với mức định giá 170 tỷ USD, gần gấp 3 so với tháng 3/2025. Nếu thương vụ này thành công, CEO Dario Amodei và sáu nhà đồng sáng lập của Anthropic AI có thể gia nhập vào hàng ngũ tỷ phú. Tương tự, Anysphere được định giá 9,9 tỷ USD trong tháng 6/2025 và chỉ vài tuần sau đã nhận đề nghị nâng định giá lên 18-20 tỷ USD, mở đường cho CEO 25 tuổi Michael Truell trở thành tỷ phú trẻ.

Khác với bong bóng dot-com cuối thập niên 1990, khi nhiều công ty công nghệ ồ ạt lên sàn, các startup AI hiện duy trì trạng thái tư nhân lâu hơn nhờ nguồn vốn dồi dào từ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ tài sản quốc gia và các nhà đầu tư công nghệ. Tuy nhiên, thị trường thứ cấp phát triển nhanh đang giúp các cổ đông sớm hiện thực hóa lợi nhuận qua các thương vụ bán cổ phần, chào mua lại hoặc vay thế chấp cổ phần.

Các chuyên gia cho rằng khi nhiều công ty AI tư nhân IPO, khối tài sản này sẽ trở nên thanh khoản hơn, tạo cơ hội lớn cho các công ty quản lý tài sản. Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc phần lớn giá trị hiện vẫn bị “khóa” trong các công ty chưa niêm yết.

Theo ông Simon Krinsky, CEO của Pathstone, các doanh nhân AI mới nổi có thể đi theo lộ trình của giới tỷ phú dot-com: ban đầu tập trung tái đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, rồi tìm đến các dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp khi nhận thấy rủi ro từ sự tập trung quá mức.

Với bản chất đổi mới, giới tỷ phú AI có thể tiếp tục tái định hình ngành quản lý tài sản – thậm chí ứng dụng AI để thay thế nhiều chức năng truyền thống. Tuy nhiên, về lâu dài, họ vẫn cần các dịch vụ quản lý tài sản cá nhân hóa, từ tư vấn thuế, lập kế hoạch thừa kế đến chiến lược đầu tư bền vững.