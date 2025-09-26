AIA Việt Nam và FPT hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe

Ngày 25/9/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam ("AIA Việt Nam") và Công ty Cổ phần FPT ("FPT") công bố hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe hướng tới việc kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm – công nghệ – sức khỏe toàn diện, mang tới các giải pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân hóa, thuận tiện hơn cho người dân Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp lực sức mạnh chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm của AIA Việt Nam và hệ sinh thái công nghệ của FPT để cung cấp các giải pháp thông minh, linh hoạt và hiệu quả nhằm gia tăng sự gắn kết của khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu về các giải pháp bảo hiểm sức khỏe toàn diện, cá nhân hóa của khách hàng tại Việt Nam. Dựa trên năng lực công nghệ của FPT và hệ sinh thái sức khỏe AIA Vitality, hai bên cũng sẽ đồng phát triển các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ tích hợp.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Tổng Giám đốc FPT Software chia sẻ: "Chúng ta đang chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng đối với các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo hiểm, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Dựa trên kiến thức chuyên sâu về ngành và kinh nghiệm đã được khẳng định, chúng tôi đã xây dựng một danh mục giải pháp toàn diện cho khách hàng bảo hiểm, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu. Với định hướng AI-first, FPT sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về AI và đội ngũ nhân sự được tăng cường bởi AI, đặc biệt thông qua nền tảng AI FleziPT, FPT hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng, hướng tới việc thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người."

Ông Zhang Fisher, Tổng Giám đốc Điều hành Khu vực, Tập đoàn AIA chia sẻ:

"Sự hợp tác giữa AIA Việt Nam và FPT là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của Tập đoàn AIA trong việc thu hẹp khoảng trống bảo vệ tại châu Á, đồng thời mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng tại từng thị trường. Tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa chuyên môn bảo hiểm và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của AIA với nền tảng công nghệ toàn diện và năng lực vượt trội của FPT sẽ tạo ra những giải pháp bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa, toàn diện hơn – đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành bảo hiểm cũng như sức khỏe và hạnh phúc của người dân."

Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam cho biết: "Khách hàng luôn là trọng tâm trong chiến lược phát triển của AIA Việt Nam. Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ minh bạch, thuận tiện và toàn diện hơn. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ với FPT là một minh chứng rõ nét cho cam kết đó, khi chúng tôi kết hợp thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái rộng lớn của FPT với kinh nghiệm bảo hiểm và hệ sinh thái sống khỏe của AIA Việt Nam. Đây là bước đi tiếp theo để chúng tôi mở rộng hành trình số hóa, đồng thời củng cố sức mạnh hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, với AIA Vitality là nền tảng trọng tâm trong chiến lược bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện của AIA. Chúng tôi tin tưởng sự kết hợp này sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực, giúp người dân Việt Nam Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn."

AIA Việt Nam là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trên thị trường với sứ mệnh giúp cộng đồng "Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn". AIA đồng thời là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong số hóa nhằm mang lại trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện. Bên cạnh đó, AIA còn xây dựng hệ sinh thái "sống khỏe" toàn diện với AIA Vitality và nhiều sáng kiến cộng đồng khác nhằm hỗ trợ khách hàng và cộng đồng hình thành lối sống năng động, tích cực và bền vững.

Hơn 15 năm đồng hành cùng các tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới, FPT đã khẳng định vị thế đối tác công nghệ tin cậy trên quy mô toàn cầu. Sở hữu đội ngũ 3.000 chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và hơn 500 chứng chỉ chuyên ngành, FPT mang đến các giải pháp sáng tạo, phục vụ hơn 200 khách hàng trên khắp thế giới. Chính sự kết hợp giữa chuyên môn sâu rộng và năng lực công nghệ vượt trội đã giúp FPT luôn tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới về chất lượng và đổi mới cho ngành bảo hiểm.