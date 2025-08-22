Americano Coffee chinh phục F&B với phong cách cao bồi độc đáo

Dấu ấn Cowboy Texas giữa lòng thành phố

Không phải mô hình cà phê sân vườn, cũng không phải phong cách tối giản Nhật Bản, Americano Coffee chọn cho mình một concept "không hòa lẫn" – Cowboy Texas. Chuỗi quán cà phê Americano Coffee được định hình như những "điểm đến" mang đậm dấu ấn miền Tây nước Mỹ, nơi thực khách có cơ hội thưởng thức cà phê và đồ ăn ngon, trong một không gian mới xuất hiện tại Việt Nam.

Khu vực bên trong rộng rãi và thoáng đãng với bàn ghế gỗ

Góc decor đậm chất miền viễn Tây

Ấn tượng đầu tiên tại Americano Coffee là hình ảnh chiếc bàn gỗ mộc mạc, ghế da bền bỉ, những bụi xương rồng sa mạc cùng nhạc country rộn ràng. Những bức tranh nghệ thuật gợi nhắc về vẻ đẹp hoang dã, phóng khoáng của miền viễn Tây nước Mỹ – tất cả hòa quyện để tạo nên phong cách Cowboy Texas vừa cổ điển vừa hiện đại.

Nhưng quan trọng hơn, Americano Coffee không chỉ là quán cà phê. Đó là nơi thực khách có cơ hội thưởng thức những món đồ uống, đồ ăn đem tới sự bùng nổ về cảm xúc.

Điểm nhấn trong menu là bộ sưu tập cà phê ngon và nhiều sáng tạo độc đáo mang đậm tinh thần Mỹ. Từ ly Espresso rang xay đậm vị kiểu Mỹ, Cold Brew mát lạnh, đến các món signature như cafe Cowboy – mạnh mẽ, nồng nàn như miền viễn Tây, hay Bông Sữa – ngọt dịu, tinh tế như làn gió sớm, mỗi lựa chọn tại Americano Coffee đều là một tuyên ngôn về gu thưởng thức. Bên cạnh cà phê, Americano Coffee còn mở rộng trải nghiệm với thế giới đồ uống sắc màu: Từ trà trái cây tươi mát đến nước ép thanh khiết, tất cả đều phục vụ với dung tích "cỡ đại", đúng tinh thần "uống phủ phê", thoả mãn cả vị giác lẫn tâm trạng.

Americano đá đậm chất Texas kết hợp đồ uống trái cây tươi mát, dung tích "cỡ đại"

Với những ai yêu thích đồ ăn, ẩm thực tại Americano Coffee cũng là một điểm cộng khác biệt. Các món đồ Tây quen thuộc như Cơm Texas A-Roni Bò Mỹ, Mì Ý, Hamburger, Bò Bít Tết… được đội ngũ đầu bếp "Việt hóa" khéo léo, giữ lại tinh thần ẩm thực Âu nhưng được điều chỉnh khẩu vị để chiều lòng thực khách Việt.

Tiêu biểu như món Bò Bít Tết, một trong những món "best-seller" tại Americano Coffee. Để mang tới một món ăn tròn vị, thịt bò nhập khẩu được đầu bếp áp chảo vừa tới, mềm mọng, giúp bảo toàn vị ngọt tự nhiên. Khi ăn kèm sốt tiêu hoặc sốt nấm đậm đà, kết hợp cùng khoai tây chiên giòn rụm và rau củ, món ăn khiến nhiều thực khách không khỏi gật gù.

Ngoài Bò Bít Tết, Mì Ý tại Americano Coffee cũng là món "gây thương nhớ". Mì Ý tại đây được thiết kế thành một "bộ sưu tập" đa dạng, từ Mì Ý Bò Mỹ Cháy Cạnh, Mì Ý Cua, Mì Ý Sốt Kem, cho đến Mì Ý Hải Sản. Mỗi món đều giữ nguyên tinh thần ẩm thực Ý nhưng được biến tấu để đem lại trải nghiệm vừa lạ vừa quen cho khách hàng.

Bò bít-tết đậm vị chinh phục vị giác, bộ sưu tập Mì Ý tinh tế dung hòa phong vị Âu – Việt

Mở đường cho concept cà phê "không đi theo lối mòn"

Đứng sau mô hình Americano Coffee là đội ngũ nhà sáng lập – những người không ngừng đặt câu hỏi: "Vì sao quán cà phê tại Việt Nam cứ phải giống nhau?".

Ông Nguyễn Song Hà – Giám đốc phát triển sản phẩm, người đã dẫn dắt đội ngũ cùng R&D để tạo nên những món đồ uống signature và thực đơn "món Tây khẩu vị Việt", chính là linh hồn sáng tạo của thương hiệu. Ông Hà cũng là một trong số ít người Việt đạt được chứng chỉ chuyên môn cao của CQI (Coffee Quality Institute).

Ông Nguyễn Song Hà, người đứng sau cà phê hảo hạng & các món ăn Tây khẩu vị Việt

Song hành là bà Nguyễn Thị Ngọc Thương – Hiện là Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Vận Hành Công Ty Cổ Phần Americano Coffee (Từng là Quản lý cấp cao của Tập Đoàn Thế Giới Di Động), bà chính là "kiến trúc sư thầm lặng" đứng sau toàn bộ hệ thống vận hành và chuỗi cung ứng – người đặt từng viên gạch nền móng cho một mô hình phát triển bài bản và sẵn sàng bứt phá quy mô toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, người dẫn dắt hệ thống vận hành của Americano Coffee

Sự kết hợp giữa tinh thần sáng tạo đột phá và tư duy vận hành chuyên nghiệp, đã tạo nên một thương hiệu F&B với concept "phá vỡ khuôn mẫu". Thương hiệu cũng thu hút nhiều đối tác đồng hành, với tổng mức đầu tư cam kết lên tới hàng trăm tỷ đồng – cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và chiến lược định vị rõ ràng ngay từ đầu.

Với hơn 10 chi nhánh đang hoạt động hiệu quả tại TP.HCM và các tỉnh lân cận Bình Dương, Đồng Nai, thương hiệu Americano Coffee đang dần khẳng định dấu ấn riêng trong thị trường F&B và không ngừng mở rộng thêm nhiều cửa hàng trong 1-2 năm tới, từng bước tiến gần đến mục tiêu phủ sóng toàn quốc.

Sức sống nhộn nhịp lan tỏa từ không gian và con người tại Americano Coffee

Tại Americano Coffee, mỗi ly cà phê không đơn thuần là thức uống, mỗi món ăn không chỉ là ẩm thực – Đó là câu chuyện của sự khác biệt, của tinh thần tự do và phóng khoáng, như cách những chàng cao bồi chinh phục miền viễn Tây rộng lớn.

Hệ thống cửa hàng Americano Coffee:

Số 47 Phan Trung, Đồng Nai (Biên Hòa cũ)

Số 46-48 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ)

Số 437 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình, TP.HCM (Quận 9 cũ)

Số 38 Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình, TP.HCM (Thủ Đức cũ)

Số 10 Hồng Đức, Phường Thủ Đức, TP.HCM (Thủ Đức cũ)

Số 409 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng, TP.HCM (Quận 2 cũ)

Số 99 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (Quận 9 cũ)

Số 240 Phạm Văn Chiêu, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM (Gò Vấp cũ)

Số 377 Nguyễn Oanh, Phường An Nhơn, TP.HCM (Gò Vấp cũ)

Số 01 Lê Văn Khương, Phường Thới An, TP.HCM (Quận 12 cũ)

Website: https://www.americano-coffee.com/