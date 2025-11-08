AMS nỗ lực nâng cao chất lượng đồ bảo hộ an toàn "Made in China"

Đồ bảo hộ an toàn vệ sinh lao động cá nhân chất lượng cao giá hợp lý, mảnh ghép còn thiếu của hệ sinh thái công nghiệp. Giải pháp đáp ứng nhu cầu đồ bảo hộ an toàn vệ sinh lao động trong các nhà máy sản xuất từ thương hiệu AMS.

Đại diện của thương hiệu AMS cho biết, thị trường bảo hộ lao động ở Việt Nam đã phát triển và ổn định từ cách đây 40 năm, tính tới nay mức giá và số lượng sản xuất sản phẩm đều đã đáp ứng cho các nhu cầu cơ bản của các nhà máy, xưởng sản xuất. Tuy nhiên với làn sóng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra trong các năm gần đây bất chấp các thay đổi từ các thị trường Mỹ và EU. Nhu cầu về các loại đồ bảo hộ lao động cá nhân (PPE) vẫn đang tăng lên không ngừng và đòi hỏi những mẫu mã sản phẩm mới, đáp ứng được các công việc có mối nguy và rủi ro khác nhau. Sau khi được nhiều nhà máy đặt hàng để nhập khẩu sử dụng tại Việt Nam, thương hiệu AMS quyết định mở rộng và đặt hàng tồn kho để đáp ứng ngay khi các nhà máy có nhu cầu.

Lối đi của công ty tập trung vào phát triển thương hiệu và cung cấp cho người dùng Việt Nam các sản phẩm chất lượng cao theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và CE EN374, EN388 với mức giá hợp lý. Cải thiện nhận định hàng hóa "made in china" giá rẻ đi kèm với chất lượng kém. Các nhà máy nếu có nhu cầu có thể nhận mẫu để kiểm tra và có các cam kết hậu mãi đổi trả trong trường hợp hàng hóa có vấn đề.

Song song với việc quảng cáo thương hiệu, AMS đồng thời truyền tải các thông điệp nâng cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của công nhân, giảm các mối nguy và rủi ro trong quá trình lao động. Khi mức giá hợp lý hơn, người lao động có thể lựa chọn các sản phẩm bảo hộ lao động có thương hiệu, có kiểm định để sử dụng thay vì phải sử dụng các loại hàng giả hàng nhái trên vẫn còn tồn tại trên thị trường hoặc bán trực tiếp với các nhà máy sản xuất nếu hàng hóa có hóa đơn.

Thương hiệu AMS đã phát triển từ năm 2012 tại khu vực kinh tế Quảng Đông, cung cấp các sản phẩm thương hiệu AMS cho các nhà máy sản xuất lớn nhất trong khu vực và trên các sàn thương mại nội địa với các dòng sản phẩm: mặt nạ phòng độc, găng tay chống hóa chất, găng tay dùng một lần, … Các sản phẩm đều được kiểm định, nhập khẩu đủ chứng từ, hóa đơn cho từng sản phẩm.

Cũng trong năm nay, tháng 6 năm 2025 thương hiệu AMS đã mở rộng nhà máy thứ hai tại khu vực Quảng Đông để đáp ứng các đơn hàng tăng lên trong các năm tới.

Tiêu chuẩn ISO về an toàn lao động là ISO 45001:2018, là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S). Tiêu chuẩn này cung cấp khuôn khổ cho các tổ chức nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh tật và tạo ra môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động.

Tiêu chuẩn ISO 45001 là một trong năm tiêu chuẩn ISO mà các nhà máy sản xuất cần đăng ký để nâng cao khả năng cạnh tranh khi cung cấp vào các thị trường Mỹ và EU

Điểm e) khoản A.8.1.2. Loại bỏ mối nguy và giảm rủi ro An toàn vệ sinh lao động Cấp độ kiểm soát nhằm đưa ra một cách tiếp cận có hệ thống để nâng cao An toàn vệ sinh lao động, loại bỏ mối nguy và giảm hoặc kiểm soát các rủi ro An toàn vệ sinh lao động. Mỗi biện pháp kiểm soát được xem xét giảm tác động của mối nguy và rủi ro hơn biện pháp trước đó. Thông thường kết hợp một số biện pháp kiểm soát để có được thành công trong việc giảm các rủi ro An toàn vệ sinh lao động đến một mức thấp nhất mà có thể thực hiện hợp lý. Trong đó điểm e) có nêu yêu cầu về sử dụng đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân.

Căn cứ Điều 6 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, cụ thể như sau:

Nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân

1. Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phải kiểm tra việc sử dụng.

2. Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra, thử nghiệm để bảo đảm chất lượng, quy cách của phương tiện bảo vệ này trước khi trang cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra chất lượng trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi; không sử dụng các phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà cung cấp; loại bỏ ngay các phương tiện hư hỏng, không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng.

Căn cứ Điều 22 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, cụ thể như sau:

Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

1. Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được phân loại căn cứ vào đặc điểm,

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau khi có ý kiến của Bộ Y tế; quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

3. Người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, căn cứ Điều 4 Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH quy định về điều kiện lao động đặc trưng của mỗi nghề, công việc như sau:

Điều kiện được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân

Làm việc tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại dưới đây thì được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân:

1. Tiếp xúc với yếu tố vật lý không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.

2. Tiếp xúc với bụi và hóa chất độc hại.

3. Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại:

a) Vi rút, vi khuẩn độc hại gây bệnh, côn trùng có hại;

b) Phân, nước thải, rác, cống rãnh;

c) Các yếu tố sinh học độc hại khác.

4. Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động tiềm ẩn các mối nguy mất an toàn, vệ sinh lao động, làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra tai nạn lao động; làm việc trên cao; làm việc trong hầm lò, nơi thiếu dưỡng khí; làm việc trên biển, trên sông nước, trong hầm sâu, trong không gian hạn chế, trong rừng; làm việc trong núi đá, hang đá hoặc điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại khác.